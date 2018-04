Zapeklité situace kolem daní pro studenty, manželky i důchodce

Pracující studentka

Dagmaře je 24 let a studovala celý rok 2009 v kombinované formě na vysoké škole. Při studiu zároveň pracovala jako asistentka ředitele, měla zaměstnaneckou smlouvu. Může si odečíst z daní slevu na studenta?

I studentka kombinovaného studia má podle zákona nárok na slevu za studenta, pokud splní podmínku, že se po celou dobu soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, a není jí více než 26 let.

Když podepíše u zaměstnavatele "Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků" a zároveň přiloží potvrzení o studiu z vysoké školy, bude mít nižší daně z příjmů a nemusí se o nic víc starat ani podávat daňové přiznání. Ušetří 4 020 korun.

Zdravotní i sociální pojištění ze mzdy jí srazí zaměstnavatel, Dagmar nemá možnost částky žádným způsobem snížit.

Tip: Nárok na slevu na dani za celý rok (4 020 korun) mají i studenti, kteří si přivydělávají na brigádě třeba jen měsíc o prázdninách. Aby ji mohli uplatnit, musí si sami podat daňové přiznání nebo podepsat "Prohlášení poplatníka..." a požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně.

Prodej bytu a koupě domu

Petr a Anna si v červnu 2008 koupili byt za 800 tisíc korun, do kterého se nastěhovali. V srpnu 2009 byt prodali za 900 tisíc korun. Chtějí si ještě letos (2010) koupit dům.

Protože Anna a Petr prodali byt dříve než pět let poté, co ho koupili (nebo dva roky poté, co v něm bydleli), musí příjem z prodeje oznámit finančnímu úřadu. Nejlépe je na úřad zajít, správce daně pořídí písemný zápis.

Pokud manželé získané peníze skutečně investují do bydlení (do konce roku 2010), bude příjem z prodeje bytu od daně osvobozen. Nemusí pro to nic dělat, jen si schovat doklady o koupi a prodeji pro případnou kontrolu finančního úřadu.

Kdyby si nové bydlení nepořídili, musí zahrnout příjem z prodeje bytu do zdanitelných příjmů za rok 2010. Pak by byla prodejní cena 900 tisíc korun jako příjem (v kolonce ostatní příjmy § 10), jako výdaj by pak uvedli kupní cenu bytu a případné výdaje třeba na opravy.

Tip: Osvobození od daně z příjmů lze uplatnit i tehdy, pokud jste částku odpovídající příjmu z prodeje použili na obstarání bytové potřeby v době jednoho roku před jejím obdržením.

Zdroj: Inspirovali jsme se příklady z knihy Daňové tipy a triky pro fyzické osoby 2009, jak ušetřit na dani z příjmů od Petra Valoucha, vydalo nakladatelství Grada Publishing v roce 2010.

Důchodce živnostník

Pan František je starobní důchodce, jeho měsíční penze je 10 tisíc korun. Přivydělává si články do časopisů a napsal i knihu. Jeho honoráře byly za loňský rok celkem 140 tisíc korun. Musí tyto peníze přiznávat a podávat daňové přiznání?

Františkův roční důchod nepřesahuje limitní hranici 288 tisíc korun, nemusí ho tedy přiznávat a danit.

Přiznat však musí své honoráře. Jejich výši zapíše do příjmů podle paragrafu 7 do Přílohy 1. Zde může také uplatnit výdaje. Buď skutečné, nebo využít paušálu. František měl skutečné výdaje minimální, za papír, toner do tiskárny a poštovné utratil pět tisíc korun. Výhodnější pro něj bude využít paušálu ve výši 60 procent (příjmy podle zvláštních předpisů), navíc nebude muset v tomto případě jednotlivé útraty prokazovat.

Nakonec si od vypočtené daně odečte slevu na poplatníka, kterou si mohou už od roku 2008 uplatňovat i důchodci.

základ daně: 140 000 - (140 000 x 60 %) = 56 000

daň: 56 000 x 15 % = 8 400

daň po slevě na poplatníka: 8 400 -24 840 ... daň platit nebude

Tip: Honoráře do sedmi tisíc korun za měsíc od jednoho plátce daňově nijak řešit nemusíte, daň 15 procent za vás automaticky zaplatí on.

Vyživovaná manželka

Petr měl loni hrubý příjem 240 tisíc korun. Jeho žena Klára je v domácnosti a pobírá invalidní důchod pět tisíc korun. Na dohodu si jednorázově přivydělala šest tisíc korun. Může si Petr odečíst z daní slevu na vyživovanou manželku?

Podmínkou pro odečtení slevy na vyživovanou manželku je, že Klára během roku nemá příjmy vyšší než 68 tisíc korun.

Co se počítá do příjmů: příjmy ze zaměstnání, práce na dohodu, nemocenská, mateřská, důchod, alimenty.

Co se nepočítá do příjmů: dávky státní sociální podpory a sociální péče, příspěvek na péči, sociální služby, dávky pomoci v hmotné nouzi, stipendium pro studenty, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání.

Klářiny příjmy: (5 000 x 12) + 6 000 = 66 000

Petrův základ daně: 321 600 daň: 321 600 x 15 % = 48 240

daň po slevě: 48 240 - 24 840 - 24 840 … daň platit nebude

Tip: O slevu požádáte na formuláři "Prohlášení poplatníka...", který podepisujete ve mzdové účtárně. Doložit musíte totožnost manžela/lky, chybou není ani čestné prohlášení o příjmech do 68 tisíc korun za rok.