Zapírání chyb ani drsná kritika nefungují

Nejlepší je podle mne říci: "Udělal či udělala jsem chybu. A udělal či udělala jsem také to či ono, aby se chyba už nemohla opakovat." Všichni se tu a tam dopouštíme chyb. Nejde o to nedělat chyby, ale o to uskutečňovat své plány a cíle. Z chyb si přitom můžeme vzít ponaučení a pracovat na jejich nápravě. V České spořitelně na to máme dokonce slogan: "To podstatné měníme dnes, zdokonalujeme zítra."