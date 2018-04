Zaplaťte si bezpečí

Všichni se samozřejmě snaží v první řadě ochránit svůj život, zdraví a majetek. Někdo se spoléhá pouze na službu státu – Policii, další, hlavně ti, kteří chtějí bezpečnost svou nebo své firmy zabezpečit nadstandardně si pořizují nejrůznější zabezpečovací techniku od alarmů až po bezpečnostní dveře a zámky a najímá pracovníky ostrahy. A nebo se svěří do rukou odborníkům a profesionálům. Za ty jsou u nás považovány bezpečnostní agentury, které ve svém portfoliu nabízejí nejrůznější služby od ochrany osob a úklidových služeb až po napojení na pult centrální ochrany.

Jak jsme už uvedli, bezpečnostní agentury nabízejí široké spektrum služeb. Ta nejzákladnější, která se objevuje u všech, je ostraha objektů. Dále je možné objednat si ostrahu osob, ostrahu majetku, detektivní služby, převozy peněz a jiných cenností, některé z agentur nabízejí jako doplněk úklidové a nebo stěhovací služby a správu celých objektů. Některé z agentur se i specializují. Například na zabezpečování objektů technickým zařízením a napojením na dispečink nebo na pult centrální ochrany. Další ze zabývají zejména montáží zabezpečení do motorových vozidel a v případě odcizení jeho následným vyhledáváním.

Ostraha objektů

Ostraha objektů je většinou prováděna fyzickým střežením, případně kombinací elektronických systémů. K výkonu ostrahy je nezbytné vždy vypracovat směrnice pro výkon strážní služby. Tomu předchází bezpečnostní prohlídka objektu, při které jsou jasně stanovena rizika a na jejich základě je vypracován bezpečnostní projekt, ze kterého vyplývají směrnice a povinnosti pro výkon ostrahy.

Ochrana osob a majetku

Prevence v podobě ochrany osob a majetku je velmi účinná, protože pachatelé se obvykle snaží jít cestou nejmenšího odporu, a pokud je ochrana osob a majetku kvalitní riziko napadení se snižuje na minimum. Dle použití metod můžeme ochranu majetku a osob rozdělit na fyzickou ostrahu majetku a osob, elektronickou ostrahu majetku a úschovu drobnějších předmětů.

Detektivní služby

Detektivní služby jsou vhodné pro ty, kteří potřebují vyřešit nebo prokázat diskrétně problém, nejčastěji v úniku informací, vedoucí k finančním ztrátám společnosti nebo snížení obchodních aktivit v podobě vynášení důležitých a důvěrných informací a materiálu ze společnosti. Detektivní služby slouží i k odhalení a prokázání drobných krádeží například v supermarketech, výrobních halách nebo v administrativních budovách a skladech.

Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany PCO poskytuje vzdálený dohled nad majetkem pomocí elektronických zabezpečovacích systémů. Ty jsou napojeny na dispečink a pult centralizované ochrany. Operátor obdrží na pult centralizované ochrany zprávu ze střeženého objektu. Zprávu vyhodnotí, najde nejbližší zásahovou jednotku a následně ji vyšle na místo napadení. Zároveň v případě potřeby informuje policii. Dalším jeho krokem je vyrozumění klienta o stavu jeho majetku a do jeho příjezdu zajištění bezpečnosti v narušeném objektu. Na pult centralizované ochrany se lze napojit prostřednictvím jednotné telefonní sítě (např. O2), GSM bránou (mobilní operátoři) nebo rádio vysílačem provozovaným většinou na privátní placené frekvenci.

Lokalizace a vyhledávání odcizených vozidel

V případě odcizení se aktivuje zařízení namontované do vozidla buď automaticky nebo na příkaz z operačního střediska (podle typu produktu) a začne vysílat signál. Podle něj je vozidlo lokalizováno, vyhledáno a zajištěno buď vlastními zásahovými prostředky nebo za pomoci partnerů nebo Policie.

Převoz finančních hotovostí

Přepravy finanční hotovosti se provádí buď bez účasti klienta nebo za jeho účasti jako ozbrojený doprovod. Způsob přepravy finanční hotovosti, počty ozbrojených zaměstnanců a počet vozidel jsou dány požadavky klienta a smluvními podmínkami pojišťovny u které je agentura pojištěna.

Za vším je člověk

Jak je vidět, rozsah služeb nabízených bezpečnostními agenturami je relativně široký. Ve všech nabídkách se navíc setkáte s prohlášeními, že veškeré úkony od montáže technických prostředků až po ostrahu provádějí pečlivě vybíraní pracovníci, kteří prošli speciálními školeními tak, aby splnili nároky, které na ně jejich náročná práce klade. Jenže klientům se, upřímně řečeno platit moc nechce, a tak valná část fakturované částky jde právě na mzdy pracovníků. A že to není mnoho, netřeba zdůrazňovat. Jak přiznávají samy agentury, stále je větší a větší problém sehnat kvalitní a spolehlivé pracovníky. Měl by to být sportovně založený člověk v produktivním věku a na úrovni průměrného středoškoláka. Musí být zodpovědný a nebojácný.

Tyto požadavky určují úroveň celkem průměrnou až nadprůměrnou. Dalším faktorem je, že takový zaměstnanec musí mít k bezpečnosti nějaký vztah. Pokud ho nemá, tak tuto práci nebude nikdy vykonávat na požadované úrovni a práce v agentuře je pro něj momentálním východiskem z finanční tísně, nebo přestupní stanice k zajímavějšímu zaměstnání. Takový lidé se, podle personalistů bezpečnostních agentur, také občas zastaví a chvilku tam pracují. Někdy je jich škoda, bezpečnostní agentura je však za dnešní mzdové možnosti neudrží ani párem koní. Začíná to vypadat jako začarovaný kruh. Klient chce kvalitní služby, ale agentury většinou nemají prostředky na to, aby kvalitní zaměstnance i kvalitně zaplatily.

Pak začíná docházet k excesům s nekvalitně odvedenou prací v lepším případě a s krádežemi peněz v tom horším. Navíc na provozování bezpečnostní agentury v současné době není potřeba žádné osvědčení a stačí ohlásit živnost na živnostenském úřadě. Činnost bezpečnostních agentur také neupravuje žádný speciální zákon a jak dokazují poslední případy krádeží, které mají na svědomí pracovníci bezpečnostních agentur, zárukou kvality není ani věhlas nebo vlastnické vztahy jednotlivých firem. Klient se tak musí spolehnout na šťastnou ruku při výběru společnosti, která mu ochranu zajití.

Jak vybrat a nepřebrat

Přesto jsou ale určitá kritéria, na která je nutné brát zřetel, jestliže se rozhodnete najmout si bezpečnostní agenturu. V první řadě je nezbytné mít s agenturou podepsánu smlouvu, která řeší jakým způsobem budou vypořádány případné škody. S tím jde ruku v ruce pojištění agentury. V žádném případě nenajímejte společnost, která nemá smlouvu s pojištovnou nebo zajišťovnou (v případě vyšších částek), která by řešila plnění v případě škodního plnění. Ve většině případů je totiž škoda vyšší, než si může bezpečnostní agentura dovolit zaplatit a v okamžiku, kdy je zodpovědnost za škodu prokázána právě jí, není sto klientovi bez pomoci pojišťovny náhradu zaplatit.

Dalším ze standardů by měla být certifikovaná technika, kterou agentura používá. Není možné, aby do vašich prostor byla montováno zařízení, které nemá příslušný certifikát a homologaci v České republice. To se týká zejména bezpečnostních kamer, nejrůznějších čidel a přenosových zařízení. Dalším kritériem při výběru by mělo být i členství v profesních sdruženích. V České republice sdružuje společnosti poskytující bezpečnostní služby Asociace bezpečnostních agentur, která sídlí v Karlových Varech. Agentury také rády předkládají nejrůznější certifikáty jako například ČSN EN ISO 9001:2001 nebo Certifikát NBÚ. Ty však ve svém důsledku žádný větší význam nemají. Mnohem důležitější je to, jak na vás zaměstnanci agentury působí.

Při výběru dodavatele bezpečnostních služeb dávejte pozor na vše, ptejte se na systém výběru pracovníků, sledujte, jak chodí jejich zaměstnanci oblečení, jaké mají uniformy, vybavení, zda je jejich výbava udržována v pořádku a čistotě. Nezapomeňte, že pokud tyto lidi najmete na ostrahu své firmy, budou i oni vaší vizitkou a součástí image vaší společnosti.