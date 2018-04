Záplavy: při dobré smlouvě pomůže pojišťovna

Po povodních, které v roce 1997 postihly Moravu, se ukázalo, že si někteří lidé sjednali pojistky, které se na velkou vodu vůbec nevztahují. V mnoha případech ale na tom velký díl viny nesly pojišťovny, protože ne dostatečně seznámily své klienty s pojistnými podmínkami. Podle analytika společnosti Sophia Finance Jiřího Žida bylo totiž pro laika velmi obtížné vyznat se ve složitém právnickém jazyce. Někdy zůstaly rozdíly mezi na první pohled totožnými pojmy jako záplava – zátopa – povodeň klientům dokonce zcela skryty. Špatné smlouvy měli ale někdy na svědomí i sami klienti, kteří jednoduše chtěli na něčem ušetřit.

Bude po letošní katastrofě, jejíž rozsah se zatím odhaduje na desítky miliard korun, stav lepší? Jak uvedl mluvčí České pojišťovny Vítězslav Bálek pro Českou televizi, ne všichni se poučili. Zároveň upozornil, že nedostatečně pojištěným klientům, není možné pomoci, tak, že by se dodatečně měnila smlouva. Podle něj se jedná o běžný obchodní vztah jako kterýkoli jiný. Kompenzovat škody lze takovým poškozeným pouze v rámci charitativních akcí. Případy, kdy po záplavách před šesti lety některé zahraniční pojišťovny, jež rizika typu záplava/povodeň z pojistné ochrany v té době vylučovaly, svým poškozeným klientům pojistku stejně vyplatily, se dnes s největší pravděpodobností opakovat nebudou.

Co dělat, když voda opadne Na co dát pozor při uzavírání smlouvy: - zda jde o pojištění na starou (časovou, tedy klesající) nebo novou hodnotu - podmínky pojišťoven zejména krytí, rozsah pojištění a požadované zabezpečení majetku - je třeba zvážit všechna rizika, která domu či bytu hrozí a požadovat, aby byla do rozsahu pojištění zahrnuta

Sepsat škody, pokud možno je i vyfotografovat a co nejrychleji se obrátit na pojišťovnu, doporučují odborníci. V krizové situaci, jakou ta současná rozhodně je, to lze nejen dopisem či osobně, ale i telefonem, faxem či e-mailem. Komu voda sebrala i pojistnou smlouvu, nemusí mít strach, že by ho pojišťovna jako svého klienta neuznala. Stačí, když se nahlásí své rodné číslo, pojišťovací ústav totiž musí mít k dispozici originál smlouvy.

Pojišťovna poté vyšle ke klientovi takzvaného likvidátora, tedy osobu, která přímo na místě mapuje škody. Zástupci některých pojišťoven připouštějí, že vzhledem k obrovskému množství případů, musí mít klienti i několik dnů strpení. Například v Allianz uvedli, že situace je natolik vážná, aby byli likvidátoři odvoláváni i z dovolených.

Kdy čekat peníze?

Dlouhé papírování a čekání na peníze je teď to poslední, co poškození lidé od pojišťoven čekají. Přestože posouzení škod může být otázkou dlouhého času – mnohé se totiž ukážou dokonce až po několika měsících - pojišťovny slibují rychlé vyřizování a vyplácení záloh. V IPB Pojišťovně chtějí podle mluvčí Kateřiny Hamerské do určitého limitu předávat peníze v hotovosti přímo v terénu. I v Allianz chtějí reagovat operativně, byť s přímou výplatou záloh nepočítají. Peníze by ale měly postiženému klientovi v krátké době přijít na účet nebo složenkou. Na vyplácení hotovostních záloh se nyní nechystá například ani Generali.

„Nedovedete si představit, jak jsem byla zničená – v domku, jehož rekonstrukci na období po odchodu do důchodu jsme právě dokončili, stálo za chvíli po rozvodnění malého potůčku čtyřicet centimetrů vody. Zničené byly nové podlahy, omítky i další vybavení, prostě katastrofa. Zatímco Česká pojišťovna do místa hned vyslala své likvidátory, Kooperativa, u které jsme pojištěni ne. Trochu s obavami jsem tam telefonovala, nebyla jsem si totiž ani jistá, zda máme domek správně pojištěn a škody nám proplatí. Velmi mile mě překvapilo, jak operativně pomoc od pojišťovny nakonec přišla. Domluva s likvidátorem byla věcná a prakticky po měsíci mám peníze doma,“ popisuje své zkušenosti s povodní, která ji zaskočila na rekreační chalupě u Zruče nad Sázavou z počátku prázdnin, Marie Michálková z Prahy.

Hledáte další informace o pojištění domu či domácnosti? Pokud ano, pak navštivte TUTO SPECIÁLNÍ SEKCI. Stavební odborníci upozorňují, že některé závady na domech se mohou projevit až poté, co zdivo vyschne nebo dokonce až po zimních měsících. Lidé postižení záplavami by se proto měli domluvit s likvidátorem, jak postupovat při nahlašování podobných škod. Rovněž by měli zjistit, jak správně dokazovat, že tyto škody souvisejí s živelnou katastrofou.

Hladký průběh posouzení škody a vyplacení peněz má ale jeden důležitý předpoklad – dobrou smlouvu. Klid klienta, který nastal poté, co si „koupil“ pojistku, může vzít v době živelné pohromy rychle za své. Stačí, aby se řeka či potok, jindy mírumilovné, rozvodnily a ukázalo se, že právě na záplavy se pojistka nevztahuje. Anebo sice může s takovými škodami pojistná smlouva počítat, ovšem dům je pojištěn pouze na takzvanou starou hodnotu a pojišťovna proplatí jen částku odpovídající nákladům v době, kdy byla dohoda uzavřena, byť mezitím ceny mnohonásobně stouply.

Kolik peněz člověk se zatopeným příbytkem od pojišťovny dostane, záleží ze všeho nejvíc právě na znění uzavřené smlouvy a rozsahu pojištění. Někdy přitom rozhodují slovíčka, ve kterých by člověk, který není právě lingvistou, nehledal ani rozdíl. Ačkoliv záplava a zátopa či povodeň je v encyklopedickém slovníku definována stejně, v mluvě pojišťoven mohou znamenat obě slova pokaždé něco jiného. Jak uvedl pro MF DNES tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Marek Vích, mohou být ve výkladu pojmů různé nuance. Například povodeň je přitom podle něj to, co přijde s povodňovou vlnou, záplava je voda, která stojí na rozšířeném území.

Podívejte se na aktuální téma -"Povodně a vaše peníze," které se detailně věnuje dopadům povodní na vaši peněženku.

Pokud je člověk pojištěn proti něčemu, co jeho škodu nezpůsobilo – byť podle jeho selského rozumu ano, ale z pohledu podmínek pojistné smlouvy nikoli - nemůže spoléhat na to, že se pojišťovací ústav smiluje, a přivře nad nepřesnou formulací oko.