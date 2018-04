Započtení pohledávek s dlužníky Private Investors? Asi stěží.

V souvislosti s krachem společnosti Private Investors se vyrojily úvahy, zda by nebylo možné vzájemně si započíst pohledávky a závazky mezi klienty tohoto brokera. Podle tvrzení PI totiž jejich úpadek kromě prvotně uvedené verze propadu Nasdaqu způsobily i velmi riskantní obchody na dluh některých významných klientů PI. Podle selského rozumu by tedy měli své dluhy jednoznačně uhradit a z nich by se pak měli vyplatit klienti, kteří o své peníze u PI přišli nezaviněným způsobem.

Vzor v Moravia bance

Podobná situace by navíc u nás nebyla žádnou novinkou, stačí si vzpomenout na nedávný krach Moravia banky, kdy tyto transakce (zápočty) probíhaly ve velkém. Klienti, kteří měli své finanční prostředky u této instituce a nechtěli či nemohli čekat na to, až dostanou peníze od Fondu pojištění vkladů, nebo měli u banky více než 400 000 Kč, se velice intenzivně snažili navázat kontakt s dlužníky Moravia banky a naopak. Vzájemně pak docházelo k zápočtu pohledávek, a to v rozpětí 40-85% nominální hodnoty.

Záleží na dokumentaci

Situace u Private Investors je však poněkud specifická. Vše záleží na tom, v jakém stavu se nachází dokumentace k operacím s klienty. Pokud se některý klient rozhodl obchodovat na margin (dluh), a pokud podepsal prohlášení ve smyslu „jsem si vědom všech rizik a případnou ztrátu, která přesáhne objem mých vlastních prostředků, uhradím“, pak není teoreticky co řešit a na těchto klientech se hojit lze.

Pokud však takovéto potvrzení neexistuje, mohou se bránit (a úspěšně) tvrzením, že k půjčkám docházelo v dobré víře a že je nikdo neupozornil, že při vyšších půjčkách mohou svůj majetek nejen ztratit, ale dostat se dokonce i do mínusu apod. V tomto případě pak zřejmě nebude možné je k odpovědnosti jakkoli popohnat. To se ovšem netýká obchodníka samotného, neboť v tomto případě by se zcela nepochybně jednalo o nedbalost či zanedbání odborné péče, popř. další prohřešky proti liteře zákona.

Moc světla na konci tunelu není

Mnoho zasvěcených uvádí, že velcí klienti po utrpěných ztrátách silně tlačili na PI, aby nepříznivý ztrátový trend nějak zvrátili. Firma tedy vsadila na rizikové obchody, ale ty se nepovedly. Těžko si však lze představit, že by vše probíhalo na základě podrobné dokumentace, takže je opravdu vysoce pravděpodobné, že hojit se nebude na kom, s výjimkou majetku firmy (včetně jejich současných či bývalých dceřiných společnostech) či jejich představitelů ovšem.

Hlavní nadějí pro klienty Private Investors tak zřejmě zůstává Garanční fond. S touto „pojistkou“ proti krachu obchodníka jsou však spojeny poměrně silné nejasnosti, především v otázce jeho (ne)naplněnosti. Není tak vyloučeno, že by se termín výplaty poškozených klientů mohl významně oddálit, což může mnoha klientům způsobit nemalé nepříjemnosti.

Co si myslíte o možném započtení pohledávek? Věříte, že je možné některé klienty PI hnát k zodpovědnosti spolu s managementem? Napište nám své názory, které mohou pomoci postiženým klientům PI.