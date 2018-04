Zapoj se do projektu Global Employee!

Každé konference se zúčastní 50 vybraných studentů z celé Evropy, trhů s pracovními místy více než 300 studentů a závěru 200 studentů. Úvodní konference na téma International Employee Mobility se koná 8.-10. 2. 2002 v Praze. Jejím hlavním cílem je upozornit na sociální a ekonomické problémy týkající se mobility pracovní síly, mezi něž patří např. jazyková bariéra, rozdílnost daňových a penzijních systémů či kvalifikační nedostatky občanů jednotlivých států, a nalézt pro ně řešení. Akce se může zúčastnit 200 českých studentů. Máte možnost zapojit se do diskuse na aktuální téma, zúčastnit se zdarma přednášek, firemních prezentací a dostanete příležitost promluvit si se zástupci mezinárodních firem. Váš životopis (vyplněná přihláška) bude poskytnut firmám podílejícím se na tomto mezinárodním projektu. Jedinou podmínkou vaší účasti je opravdový zájem o tuto tematiku a vyplnění přihlášky (on-line na adrese http://sorry.vse.cz/aegee) do 23. ledna 2002. Vybrané studenty kontaktujeme e-mailem nejpozději do 1. února 2002.