Zapomenout PIN je drahá legrace. Zpět ho získáte i za tisícovku

Citibank - nový PIN si vygenerujete ihned pomocí automatu CitiPhone

Česká spořitelna - dostanete poštou doporučeně do vlastních rukou

ČSOB - obálku s PIN si vždy převezmete na pobočce banky

GE Money Bank - dostanete poštou doporučeně do vlastních rukou

Komerční banka - obálku s PIN si převezmete na pobočce banky

LBBW Bank - dostanete poštou doporučeně do vlastních rukou

mBank - PIN si nastavíte ihned pomocí mLinky

Poštovní spořitelna - dostanete poštou doporučeně do vlastních rukou, v některých případech si obálku vyzvednete na finančním centru

Raiffeisenbank - dostanete doporučeně poštou do vlastních rukou i na pobočce banky

UniCredit Bank - dostanete poštou doporučeně do vlastních rukou

Volksbank - klient si obálku s PIN převezme na pobočce banky