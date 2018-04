Zapomeňte na hromadné emaily, časopis dokáže více

Velkého zaměstnavatele nepřekvapí, že i desetkrát opakovanou informaci řada zaměstnanců nezná. Rozesílání hromadných e-mailů většinou nefunguje. „Od některých svých klientů slýchám, že jim chodí třeba 180 mailů denně. Nestíhají je číst a logicky vynechávají ty obecné, které chodí všem. Bývají to právě ty, kterými jim zaměstnavatel sděluje novinky, informace o výsledcích či firemní kultuře,“ potvrzuje personální konzultant Tomáš Libert ze společnosti Force 1.

Mnoho firem proto zkouší se zaměstnanci komunikovat jinak. Strohé informace o výrobních úspěších či změnách doplní neformálními rozhovory s manažery, zajímavostmi o cestování či kultuře. Přidají barevné fotografie, grafické prvky a vydávají zaměstnanecký časopis. S koncepcí pomůže agentura V době, kdy tištěná média často přecházejí do elektronické podoby, nejsou papírové firemní časopisy rozhodně na ústupu. Naopak jich stále přibývá. „Chceme zaměstnancům poskytovat informace o dění ve firmě a o lidech, kteří v ní pracují. Máme tři závody v různých městech a zaměstnanci nemají mnoho možností, jak se navzájem poznat,“ říká Simona Kadlecová, vedoucí redakční rady časopisu Sapelák. Ten od října vydává společnost Sapeli, velký výrobce dveří a zárubní.

První číslo časopisu bylo věnováno hlavně 15. výročí vzniku firmy. Je v něm třeba také rozhovor se služebně nejstarším zaměstnancem či soutěž o ceny.

Na novinách s firmou spolupracuje PR agentura, která pomáhá s grafikou i konečným zpracováním textů. Zaměstnanci - označovaní v časopise jako „sapeláci“ - mohou také posílat vlastní příspěvky.

Časopisy jsou stále lepší

Kvalita zaměstnaneckých magazínů je různá. Firmy se k ní často nechtějí vyjadřovat - jde o vnitřní médium, nikoliv prezentaci navenek. Čtenáři proto někdy najdou v magazínu upozornění, aby výtisky nenechávali v prostorách pro zákazníky.

Časopisy pro klienty či obchodní partnery bývají mnohem profesionálnější co do úrovně textů i grafiky. Zaměstnanecké noviny naproti tomu občas připomínají spíše nepovedený školní časopis či inzertní bulletin. Okruh čtenářů je jasně vymezen a neexistuje žádná konkurence, která by vydavatele nutila ke zlepšení.

To však neplatí vždycky. „Úroveň přihlášených časopisů a novin se stále zvyšuje,“ říká Luďka Raimondová z PR klubu, který každoročně organizuje soutěž firemních periodik Zlatý středník. Soutěž má firmy motivovat, aby svá média zdokonalovaly. Od roku 2002, kdy Zlatý středník vznikl, si mezi podniky vydobyl určitou prestiž. Svědčí o tom třeba vystavené trofeje za zaměstnanecký časopis Echo ve vstupní hale hlavní budovy T-Mobile.

Velké mezinárodní firmy mají tu výhodu, že pobočky z jednotlivých zemí na časopisech spolupracují, vydávají je ve velkém v různých jazykových variantách a společně se tak podílejí na profesionálním zpracování a designu. Časopis Echo vydává T-Mobile na kvalitním papíře a vzhledem se na první pohled neliší od materiálů pro zákazníky. Dvouměsíčník má osm společných stran pro celou Evropu a zbytek tvoří národní příspěvky. Česká verze má 40 stránek a náklad 3 500 výtisků.

„Informujeme zaměstnance o důležitých aktivitách, v rozhovorech přinášíme odpovědi na otázky z oblasti lidských zdrojů či marketingu, představujeme nové produkty a služby. V druhé části magazínu jsou lifestylové rubriky, jako například cestování nebo kulturní tipy,“ popisuje Michael Sido z oddělení vnitřní komunikace. Na posledních stránkách vycházejí fotografie ze svateb zaměstnanců a jejich čerstvě narozených dětí. Stejně jako v jiných firemních časopisech nechybí ani představování nových zaměstnanců a manažerů, kteří povýšili.

Čtenář si odpočine od počítače

Michael Sido tvrdí, že zaměstnanci čtou časopis spontánně. „Protože ho dostávají automaticky všichni, nelze říci, že,zmizí ze stánků v den vydání‘. Pravidelné průzkumy čtenosti však ukazují, že je pro zaměstnance atraktivní,“ doplňuje Sido.

Informace v papírových časopisech, které zaměstnanci dostávají na stůl, se k nim dostanou spolehlivěji, než kdyby měli novinky sami sledovat třeba na webových stránkách. „Navíc si je mohou přečíst, i když nejsou u počítače. Pro mnohé je to vítaná změna, protože počítač je jejich hlavním pracovním nástrojem,“ podotýká personální konzultant Tomáš Libert.

I internet má své výhody

Zaměstnavatelé, kteří časopisy netisknou, ale dávají přednost elektronické podobě, se snaží zaujmout čtenáře jinak. Společnost Vodafone v říjnu nahradila časopis firemním blogem na vnitřní počítačové síti. „Tištěný časopis je pasivní médium. Blog nám umožňuje získávat od zaměstnanců okamžitou zpětnou vazbu. Mohou si na něm zakládat svoje profily nebo vystupovat anonymně,“ vysvětluje mluvčí Vodafonu Filip Hrubý. Tvrdí, že odezva ho příjemně překvapila. Měsíčně blog navštíví 1 500 lidí.

Elektronickou formu volí i společnost AAA Auto. Magazín Newsletter sice chodí tradičním e-mailem, ale zaměstnanci ho mohou čekat pravidelně vždy k 20. dni v měsíci. Navíc je interaktivní, do jednotlivých rubrik se lze „proklikávat“ z titulní strany.

Jak vzniká časopis

Firma obvykle osloví PR agenturu, která se specializuje na prezentaci firem. Ta podle požadavků na obsah navrhne koncepci a grafiku časopisu. Za obsah zodpovídá redakční rada složená ze zástupců různých oddělení firmy.