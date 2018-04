Zapomeňte na psaný životopis. Natočte o sobě videoprofil

V anglosaském světě je to naprosto běžná věc - kvůli velkým vzdálenostem se úvodní kolo přijímacího pohovoru do zaměstnání odehrává prostřednictvím prezentace natočené přes webkameru. Zaměstnavatelé si pak z vizuálně jednotných a stejně strukturovaných videoprofilů vybírají nejvhodnější kandidáty. Několik z nich pak pozvou na první osobní pohovor.

Na českém pracovním trhu se videoprofily zatím moc nevyužívají. "Na některých tuzemských pracovních serverech má člověk možnost umístit svou videonahrávku, ale to se s úspěchem nesetkalo," říká David Kinter, majitel společnosti RedJOB, která od listopadu nabízí uchazečům o práci možnost vytvořit si profesní videoprofil.

"Domácí nahrávky rozporuplné kvality i obsahu bez jakékoliv struktury nejsou pro zaměstnavatele zajímavé. Takové video může být zábavné pro návštěvy, ale s hledáním práce nepomůže, pokud nejsou dodržena určitá pravidla. Profesionální profily musejí být jednotné po vizuální i obsahové stránce, aby firmy mohly uchazeče snadno porovnávat," dodává Kinter.

Co je to videoprofil Prezentace, jíž mohou uchazeči o práci oslovit budoucí zaměstnavatele. Po vyplnění jednotného formuláře mají kandidáti vytvořený text, který před kamerou přečtou, nebo ho využijí jako nápovědu. Vygenerovaný text pak mají před sebou na monitoru. Ideální délka videoprofilu je jedna až dvě minuty. Uchazeč v něm představí sebe, své přednosti, vzdělání, profesní zaměření, zkušenosti v oboru, poslední zaměstnání. Pro zájemce o práci je pořízení videonahrávky zdarma.

Vidět a slyšet je víc než číst

Zájemci o videoprofil stačí vyplnit on-line formulář, zajít na pobočku firmy RedJOB, poradit se s konzultantkou a natočit videoprofil. Když se to nepodaří napoprvé, je možné natáčení opakovat tak dlouho, dokud nebude se svou prezentací spokojený. Pro uchazeče o práci je videonahrávka zdarma.

"Na doporučení jsem se rozhodl natočit profesní videoprofil. Nešlo o nic složitého, i když jsem to dělal poprvé v životě. Do týdne jsem jel na pohovor. Od 1. února nastupuji jako obchodní zástupce - bylo to neskutečně rychlé," popisuje Bronislav Holeček z Prahy.

Jednou z výhod videoprofilů je, že si člověka pozvou na pohovor jen tam, kde bude patřit mezi kandidáty, o něž je skutečně zájem. A to je oboustranně prospěšné: uchazeč o práci nebude muset zbytečně objíždět pohovory, což ho stojí čas a peníze. Ušetří si i zklamání z opakovaného odmítnutí. A zaměstnavatel zase nebude muset trávit nekonečné hodiny rozhovory s lidmi, kteří sice poslali zajímavý životopis, ale pro danou pozici se nehodí.

Videoprofily navíc vyřeší i problémy s komplikovanou legislativou. Do inzerátu na pracovní pozici prodejce lázeňských pobytů pro seniory totiž nejde napsat, že by uchazeč neměl být svérázně oděný teenager, protože cílová skupina k němu nebude mít důvěru. Stejně tak není možné požadovat štíhlou postavu u prodejců zdravé výživy nebo zdravou pleť u obchodníků s luxusní kosmetikou.

Rychlost je hlavní výhoda

To, že se díky videoprofilům zrychlil výběr zaměstnanců, potvrzují firmy i personální agentury, které tento způsob již vyzkoušely. "Videoprofil jsme využili pro první selekci vhodných uchazečů při hledání nového člena našeho týmu," vysvětluje Petr Král, manažer firmy GBS-CZECH.

Podobně věc popisuje i Milada Seidenglanzová ze společnosti I. SEKO: "Videoprofil nám pomáhá výrazně urychlit výběr vhodných kandidátů, které si chceme pozvat na osobní pohovor."

Ze stejného důvodu si videoprofily chválí i lidé, kteří díky nim našli práci. Nebo alespoň získali naději. "Natočil jsem videoprofil a první dva týdny se nic nedělo. Najednou jsem dostal tři pozvánky na pohovor během týdne," říká Tomáš Zvonař z Českých Budějovic.

Typický uchazeč o práci prostřednictvím videoprofilu je člověk mezi 20 až 55 lety, minimálně se středoškolským vzděláním.

"Mezi našimi klienty nejsou jen podniky s hustou sítí pozic jako obchodní zástupci v terénu či rychloobrátkové obchodní společnosti a finanční firmy. Velký zájem mají také restaurace, které hledají obsluhující personál, či obchody, jež vyžadují po prodavačkách určité vystupování," upřesňuje David Kinter.

Naopak většině dělnických profesí, pro něž není osobní vystupování tak důležité, videoprofil příliš nepomůže. Stejně tak je zbytečný například pro pracovníky v oboru informačních technologií, kteří nepřijdou do styku se zákazníky. Totéž platí pro většinu analytických profesí či pozic v oblasti účetnictví.

"Výjimkou jsou případy, kdy si vedoucí týmu sami vybírají své spolupracovníky, s nimiž obvykle sedí v jedné kanceláři. Tam hraje první dojem důležitou roli a nezakládá se na fyzické přitažlivosti. Šéf týmu pětačtyřicátníků si k sobě obvykle vybere stejný typ - věkově i osobnostně. A je to tak v pořádku, kolektiv musí fungovat a konflikty mezi lidmi brzdí práci," doplňuje David Kinter.

Videoprofily by se v budoucnu měly přiblížit individuálním potřebám firem. "Společnost specifikuje otázky na uchazeče, my je zakomponujeme do aplikace a vytvoříme pro ni cílené video. O službu má zájem čím dál více firem, chtějí si uchazeče otestovat, například z jazykových znalostí," dodává David Kinter.