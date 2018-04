Zapomenuté peníze nechá bankomat většinou trčet. Víc už je asi nespatříte

To, že zapomenete peníze v přihrádce bankomatu, je bezpochyby vaše chyba. Vstříc vám ve vaší zapomnětlivosti vyjdou jen tři banky, respektive dvě. Raiffeisenbank má polovinu bankomatů, u kterých peníze zajedou a druhou polovinu, kde se s nimi můžete nadobro rozloučit.

U Raiffeisenbank peníze zajedou zpět do útrob bankomatu po šedesáti vteřinách, což je dost na to, aby je sebral nějaký kolemjdoucí, ale i čas pro váš návrat k bankomatu. U ČSOB a Poštovní spořitelny se peníze vrátí do 30 vteřin.

"Bankomat vtahuje bankovky kvůli ochraně peněz zapomnětlivých klientů a jako obranu před podvodným jednáním pachatelů, kteří se různými způsoby snaží klienta okrást," doplňuje mluvčí ČSOB Pavla Hávová.

Pokud se k bankomatu vrátíte a peníze tam nebudou, musíte podat reklamaci. Transakce se totiž normálně zaúčtuje. K reklamaci slouží speciální formulář, který vám vydají na každé pobočce banky.

"Banka každou reklamaci důkladně prověří a ve lhůtách dle obchodních podmínek klientovi odpoví. K vyřešení reklamace nám slouží velmi podrobné soubory z bankomatu, které zaznamenávají veškerou komunikaci klienta s bankomatem a bankomatu s řídícím počítačem," doplňuje Hávová.

Raiffeisenbank má jen polovinu bankomatů, které hotovost po jedné minutě vcucnou zpět. Takové bankomaty však nejsou nijak označeny, takže se vždy vyplatí podat reklamaci.

Při reklamačním řízení se prověřuje mnoho detailů, podrobnosti však banky nesdělily.

"Zkoumáme pečlivě výpisy z bankomatu. Vidíme tedy, jestli byly peníze skutečně vybrány, přepočítáváme stav bankomatu. Víme, jestli peníze skutečně zajely do bankomatu nebo ne. Využíváme i další prvky, jako jsou například kamerové záznamy," popisuje tiskový mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň.

S penězi se u ostatních bank rozlučte

Pokud zapomenete peníze v bankomatu například České spořitelny a peníze po vašem návratu v přihrádce nebudou, máte smůlu. Nemá smysl ani podávat reklamaci. S vybraným obnosem se můžete rozloučit.

Jediné, co můžete vyzkoušet, je zeptat se v blízké pobočce, jestli někdo osiřelé peníze z bankomatu neodevzdal na pobočku. "Občas se stane, že poctivý nálezce peníze z bankomatu odebere před jejich vtažením zpět. Odevzdá je na nějaké pobočce banky a banka pak následně hledá klienta, který si obnos neodebral," líčí Hávová.

za jak dlouho peníze zajedou zpět do bankomatu U ČSOB a Poštovní spořitelny za 30 vteřin. U Raiffeisenbank za 60 vteřin.

Banky se bojí podvodů

V minulých letech většina bank od zpětného zajíždění peněz upustila. Lidé si totiž našli způsob, jak bankomat a banku oklamat. Stačilo si navolit, že chcete deset tisíc korun a vytáhnout jen vnitřní bankovky. Dva tisíce zajely a podvodník měl o osm tisíc víc. Pak samozřejmě podal reklamaci.

"Bohužel narůstal počet případů, kdy docházelo ke zneužití této funkce. Když zbytek zajel zpět, bankomat evidoval transakci jako neprovedenou, přestože si klient část peněz odnesl," vysvětluje Jan Holinka z tiskového centra České spořitelny.

Na takové lsti si však banky dávají pozor a přepočítávají peníze, které do bankomatu případně zajely.