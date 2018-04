Zapomněla zaplatit pokutu a za tři roky přišli exekutoři. Může se to stát i vám

rady pro dlužníky Průběžně plaťte. I když nemáte na celou platbu, pošlete věřiteli alespoň část. Bude to brát jako snahu řešit závazky a možná se vám tak podaří zažehnat exekuci. Samozřejmě to neznamená, že byste nakonec vše nesplatili. Komunikujte. Když nebudete vybírat poštu, odmítnete se domluvit s úřady či věřiteli, nic nevyřešíte. Ani změna adresy či telefonu nepomůže. Problém se bude jen nabalovat, až vám přeroste přes hlavu. Uvažujte o bankrotu. Pokud zjišťujete, že jste své závazky hrubě nezvládli a že pokud byste chtěli splatit všechny své dluhy, bude to věc doživotní a možná i vaše děti dluhy zdědí, zkuste uvažovat o osobním bankrotu. Pokud vám ho věřitelé a soud povolí, bude pro vás znamenat pět let chudoby. Výhodou je, že dluhy nebudou narůstat o penále. Jděte za exekutorem sami. Pokud se dozvíte, že na vás byla uvalena exekuce, co nejdříve navštivte příslušný exekutorský úřad a domluvte se na zaplacení dluhu. Ušetříte si zbytečné starosti a zejména finance, protože veškeré náklady na exekuci hradí dlužník. Prověřte si exekutora. Než pustíte exekutora do bytu, vyžádejte si jeho služební průkaz a listiny, na jejichž základě se vstupu do bytu domáhá. Máte-li pochybnosti, zavolejte policii a požádejte o pomoc. Pravý exekutor nebude mít námitek, nepravý rychle zmizí. Nicméně exekutor nebo jím pověření zaměstnanci mají právo do vašeho bytu vstoupit i bez vaší přítomnosti či bez asistence policie. Odvolejte se. Proti usnesení o nařízení exekuce se můžete odvolat k soudu, který ji nařídil. Odvolání však nemá odkladný účinek a exekutora nezastaví. Do doby, než soud rozhodne, jen zamezíte prodeji zabavených věcí. Pokud však soud odvolání zamítne, exekuce se vám jen prodraží. Zdroj: Exekutorský úřad Přerov