Záporné úrokové sazby? Žádný vtip, ale tvrdá realita!

V realitě to znamená jediné: namísto aby vám banka připsala úroky za to, že do ní ukládáte peníze, může ve výjimečných případech určitou částku z vámi uložených peněz strhnout. Tato ve světě kuriózní právní úprava prošla parlamentem drtivou většinou hlasů a své zastánce našla kupodivu i u levicových politických stran, které jinak obhajují zájmy občanů před zájmy podnikatelských subjektů. Jeden z levicových poslanců se dokonce nechal slyšet: „Je to opravdu průlom v pohledu na svobodné bankovní podnikání. Pokud se některá z bank dostane například do existenčních potíží, stačí jí jediné. Vypočítá potřebné prostředky pro své ozdravení a třeba na jeden měsíc stanoví zápornou úrokovou sazbu v potřebné výši. Tím získá potřebný kapitál a na jejím financování se tak budou podíle t všichni její zákazníci.“

Poslanci ovšem samozřejmě mysleli i na obyvatelstvo a proto jsou v zákoně zabudovány určité ochranné mechanismy. Nemůže se tak stát například to, že by občan s podprůměrným příjmem přispíval bance stejně jako osoby s příjmem nadprůměrným. Toho je dosaženo tím, že banka smí stanovit sazby individuálně a v závislosti na průměrné výši zůstatku na daném účtu. Konkrétní výše úrokové sazby je počítána složitými finančními vzorci a ty jsou zakotveny přímo v zákoně. Pro obyčejné lidi pak poslanci zveřejnili následující příklad:

Banka „A“ má tři klienty. První má na účtu 10.000 Kč, druhý 100.000 Kč a třetí 1.000.000 Kč. Pro úhradu své ztráty ve výši 65.300 Kč se banka rozhodne stanovit záporné úrokové sazby na dobu jednoho roku a podle zákona budou stanoveny následovně:

Zůstatek na počátku roku Úroková sazba Zůstatek na konci roku Celkem občan přispěl První občan 10.000 Kč -3% 9.700 Kč 300 Kč Druhý občan 100.000 Kč -5% 95.000 Kč 5.000 Kč Třetí občan 1.000.000 Kč -6% 942.000 Kč 60.000 Kč

Co se ovšem stane, pokud bude chtít klient změnit během období se zápornou úrokovou sazbou svou banku? Takovou otázku jsme položili nezávislému ekonomovi Prokopu Mozkovi. „Při předkládání zákona pamatovali poslanci i na to, že se mnozí lidé budou chtít záporným úrokům vyhnout převodem peněz do jiné banky. Proto je zákonem stanoveno, že peníze zůstávají po dobu trvání záporné úrokové sazby na účtu zablokovány a majitel s nimi smí znovu disponovat až tehdy, kdy se banka vrátí ke klasickému úročení.“

Podle odborníků lze i přes dobrý úmysl zákonodárců očekávat po prvním lednu masivní odliv peněžních p