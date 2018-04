Zarazilo mě pokrytectví personalistů v Kanadě

Do týdne, maximálně do 14 dnů si najdete práci. To tvrdila brožurka studentského pracovního programu SWAP, který umožňuje českým studentům strávit až rok poznáváním Kanady. A měla pravdu. I když se do půlmilionového Vancouveru stěhují na léto Kanaďané z chudších provincií, kteří touží vydělat na davech přijíždějících turistů, práce je dostatek.