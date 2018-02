Některé profese mají letos zaručenou měsíční mzdu až 24 400 korun

Ale pozor. Nejnižší úroveň zaručené mzdy v soukromém sektoru není garantovaná pro všechny profese ve stejné výši. Je odstupňovaná podle toho, jak je práce složitá, odpovědná a namáhavá. Podle těchto kritérii jsou konkrétní profese zaměstnanců pracujících v soukromém sektoru rozděleny v Česku do osmi skupin.

Lékaři například patří do sedmé skupiny, a mají tak v roce 2018 zaručeno, že si měsíčně vydělají nejméně 22 100 korun hrubého. Další zdravotnické profese, třeba sanitáři, jsou zařazeny do druhé skupiny, ve které je nejnižší úroveň mzdy stanovená na 13 500 korun hrubého. A kupříkladu všeobecné sestry nebo porodní asistentky spadají do páté skupiny se zaručenou mzdou 18 100 korun hrubého měsíčně.

Nejnižší úroveň zaručení mzdy podle profesí (v Kč) Skupina Za hodinu v roce 2017 Za hodinu v roce 2018 Za měsíc v roce 2017 Za měsíc v roce 2018 1. 66 73,20 11 000 12 200 2. 72,90 80,80 12 200 13 500 3. 80,50 89,20 13 400 14 900 4. 88,80 98,50 14 800 16 400 5. 98,10 108,80 16 400 18 100 6. 108,30 120,10 18 100 20 000 7. 119,60 132,60 19 900 22 100 8. 132 146,40 22 000 24 400 zdroj: nařízení vlády č. 286/2017 Sb.

U zaměstnanců pracujících ve veřejném sektoru, kteří pobírají plat, je nejnižší úroveň hrubého příjmu rozdělena podle toho, do jaké platové třídy jejich práce spadá. Do první skupiny patří například práce v 1. a 2. platové třídě, 8. skupina pak zahrnuje práce zařazené v 15. a 16. platové třídě.

„Jak pro minimální, tak pro zaručenou mzdu platí, že jestliže nedosáhne mzda nebo plat nejnižší stanovené úrovně, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci doplatek,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pokud chcete zjistit, do jaké úrovně vaše profese spadá a jakou máte v Česku pro rok 2018 zaručenou mzdu, musíte se probrat několikastránkovu přílohou, která je připojena k nařízení vlády.

Pro základní orientaci přinášíme příklady zaručené měsíční a hodinové mzdy pro vybrané profese, které platí pro rok 2018.

1. skupina měsíční mzda 12 200 Kč, hodinová 73,20 Kč

Do této skupiny patří jednoduché manipulační práce a pracovní úkony stejného druhu. Zaručená mzda je rovna minimální mzdě.

Profese: uklízečka, skladník a manipulátor se zbožím do 15 kg, pomocnice při výrobě jídel, umývač nádobí, doručovatel zásilek, drobné šicí práce, ošetřovatel veřejné zeleně

2. skupina měsíční mzda 13 500 Kč, hodinová 80,80 Kč

Spadají zde jednoduché odborné práce, například práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu.



Profese: Průvodce zájezdových skupin s výkladem, řidič akumulátorového vozíku v objektu, míchač směsí PVC, popelář, domovník, školník, obsluha v jídelně, sanitář, pečovatelská služba

3. skupina měsíční mzda 14 900 Kč, hodinová 89,20 Kč

Patří zde odborné různorodé práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy i postupy a vazbami na další procesy.

Profese: pokladní, opravář elektrických a tepelných spotřebičů, fakturant, laborant, holič, kadeřnice, kominík, opravář hodinek, fotograf, brašnář, prodavačka, kuchař, řezník na jatkách, barman, číšník

4. skupina měsíční mzda 16 400 Kč, hodinová 98,50 Kč

Spadají zde odborné specializované práce se samostatným řešením úkolů.

Profese: mzdová účetní, průvodce s tlumočením, letecký technik, kormidelník, kuchař specialista, provozní v pohostinství, samostatný laborant, švec, odborný krejčí v modelové a zakázkové výrobě, rytec, zedník, instalatér, topenář

5. skupina měsíční mzda 18 100 Kč, hodinová 108,80 Kč

Do skupiny patří odborné specializované a systémové práce se samostatným řešením úkolů.

Profese: personální a mzdová agenda, samostatný daňový specialista, správce majetku, řidič s přepravou více než 16 osob, sociálněprávní poradce, kameraman, instruktor v autoškole, vychovatel, všeobecná sestra, porodní asistentka

6. skupina měsíční mzda 20 000 Kč, hodinová 120,10 Kč

Patří zde systémové specializované práce vyžadující například vyšší stupeň abstraktního myšlení a představivost.

Profese: režisér, dirigent, interpret sólových a náročných rolí, vývojový pracovník, speciální pedagog, psycholog ve zdravotnictví, správce systému výpočetní techniky, tvůrce personální koncepce, biomedicínský inženýr

7. skupina měsíční mzda 22 100 Kč, hodinová 132,60 Kč

Do této skupiny patří tvůrčí systémové práce s vysokým nárokem na tvůrčí myšlení.

Profese: finanční analytik, manažer marketingových studií, vývojář aplikací a operačních systémů, architekt, režisér náročných uměleckých děl, samostatný výzkumný pracovník, pedagogická tvůrčí činnost a výuka studentů, lékař, stomatolog, farmaceut

8. skupina měsíční mzda 24 400 Kč, hodinová 146,40 Kč

Do této skupiny patří rovněž tvůrčí systémové práce a nejnáročnější obory, které jsou velmi psychicky náročné, protože vyžadují tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině.

Profese: makléř na finančním a kapitálovém trhu, vědecký výzkumný a vývojový pracovník, firemní, obchodní a finanční stratég, výzkumná a vývojová činnost ve vzdělávání studentů a v přípravě vědeckých nebo uměleckých pracovníků.

