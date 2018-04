Deset zásadních rad od deseti personalistů do pracovního života

1. Mám vzít práci, na kterou stačí nižší vzdělání, než jakého jsem dosáhl?

Odpovídá Adriana Klímková, konzultantka Accountancy & Finance, Hays Czech Republic:

Pokud vám náplň práce přijde zajímavá a oslovila vás společnost, pro kterou byste rádi pracovali, pak ano. U velké části pracovních nabídek pro začínající profesionály je vyžadováno buď vysokoškolské vzdělání, nebo středoškolské s praxí. Ta je jedním z významných faktorů, které mohou ve výběrovém řízení rozhodnout o výsledku, a to i bez ohledu na úroveň vzdělání.

Doporučuji zaměřit se na praktické pracovní zkušenosti již během studií. Co se týče požadavku na úroveň vzdělání, to je vždy v rukou zaměstnavatele. Může být dán nejen menším rozsahem zodpovědnosti či organizační kulturou společnosti, ale také skutečností, že v případě kariérního postupu se zaměstnanec může dostat na pozici, která bude vyžadovat vyšší úroveň vzdělání.

2. Má cenu jít na rekvalifikaci hned po škole, když nemohu nalézt práci ve svém oboru?

Odpovídá Lenka Nováčková, HR director personálněporadenské společnosti Randstad:

Mladí by měli už během studia sledovat, jak vypadá situace na trhu práce v oboru, který studují. Kromě informací z médií mohou využít zkušeností svých spolužáků, kteří už školu opustili. Pokud situace není příznivá, měli by se formou volitelných předmětů nebo jazykových kurzů snažit zvyšovat svoji konkurenceschopnost. Ovšem nejlepší z hlediska budoucího uplatnění je už v průběhu studia pracovat a získávat zkušenosti a pracovní návyky. Neskončíte tak v bludném kruhu, kdy zaměstnavatelé vyžadují praxi, vy ji nemáte, ale nemůžete ji získat, dokud vás někdo nezaměstná. Rekvalifikace je až posledním řešením v případě, kdy řadu měsíců nenacházíte místo.

3. Má význam hledat práci v cizině? A třeba i mimo obor a na pozicích, které neodpovídají mému vzdělání?

Odpovídá David Petrů, Managing director Hill International:

Ano. Zlepšíte si jazykové znalosti, poznáte zvyky, kulturu země a jiné firemní prostředí. Je to příležitost k rozšíření osobních i pracovních kontaktů, inspirace do další kariéry a někdy i možnost zajímavého kariérního posunu v rámci globální působnosti zaměstnavatele. Zvýšíte také svou cenu na pracovním trhu po návratu. Větší šanci získat práci v zahraničí mají studenti posledních ročníků nebo absolventi, kteří ukončili studium a jsou ochotni pracovat za nízkou mzdu nebo první rok zdarma. V Evropě je kvůli hospodářským problémům v některých členských zemích přetlak uchazečů a troj- až čtyřnásobný nárůst zájemců o pracovní pozici oproti minulosti. Kandidáti se musí připravit na náročná a vícekolová výběrová řízení. Zvýšila se administrativní zátěž (vyplňování formulářů, dokládání praxe), nároky na jazykové znalosti, nutná bývá účast v assessment centru, následují pohovory s HR manažery a vedoucími oddělení. Důležité je vše dobře promyslet a propočítat náklady na život v cizině.

4. Kterých pět věcí v životopise udělá na zaměstnavatele nejlepší dojem?

Odpovídá Drahoslav Levý, marketingový specialista Grafton Recruitment:

Napsat působivý a poutavý životopis je věda a je vždy třeba přistupovat ke každé nabídce, na kterou uchazeč reaguje, individuálně a adresně.

Proto hlavní rada zní: zjistěte si co nejvíce informací o dané pozici i o firmě a snažte se životopis a motivační dopis napsat co nejvíce na míru. Vyhněte se příliš širokému záběru. Není třeba napsat do životopisu vše, co jste kdy dělali, ale přemýšlejte o tom, co má nějaký vztah k poptávanému pracovnímu místu. A nezapomeňte, že životopis musí být stručný, pravdivý, výstižný a pravopisně správný. A když v něm uchazeč uvede významné referenční osoby s plnými kontakty, výrazně to zvýší jeho důvěryhodnost v očích budoucího zaměstnavatele.

5. Neuškodí mi v kariéře, když se vydám na pár měsíců do ciziny jako dobrovolník?

Odpovídá Romana Martincová, Senior Business Manager firmy Reed:

Potenciální zaměstnavatel takovou zkušenost uvítá, neboť potvrzuje vaši odvahu, vůli, samostatnost i schopnost orientovat se v cizím, kulturně odlišném prostředí. Všechny tyto charakteristiky jsou v dnešní době velice cennými atributy trhu práce. Dobrovolnická činnost je zároveň projevem určitých morálních hodnot a priorit, což mohou ocenit zejména společnosti, které se angažují v oblasti sociální odpovědnosti. Pokud se rozhodnete vycestovat do zahraničí jako dobrovolník, neváhejte, ze strany určitých zaměstnavatelů to bude vnímáno pozitivně. Co bych ráda poradila všem studentům i absolventům, je navazování kontaktů s vytipovanými zaměstnavateli a získávání prvních dílčích pracovních zkušeností již během studia. Start vaší kariéry bude po dokončení studia či po návratu z ciziny o to snazší a úspěšnější.

6. Když se nechám zaměstnat mimo vystudovaný obor, neuškodí mi to?

Odpovídá Barbora Tomšovská, společnost Touchdown Czech Republic:

Proč ne. Pokud máte vystudovaný nějaký obor a chcete dělat něco jiného, je to logické. Jestliže je to spíše dočasné řešení, protože ve svém oboru nemůžete najít práci, je to možné. Pak však sledujte, co se děje ve vašem oboru, vyčkejte na zajímavou příležitost a do této pracovní oblasti se vraťte. Praxe nikdy nemůže uškodit. Zvlášť pro absolventy je těžká doba, proto je potřeba být flexibilní a přijmout práci, která vás bude alespoň trochu naplňovat, a potom zvažovat další kroky.

7. Mám pracovat třeba zadarmo, například jako stážista, jen abych měl místo?

Odpovídá Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka ManpowerGroup a zároveň prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb:

Jakákoli pracovní zkušenost je dobrá. I s vysokoškolským diplomem můžete vzít brigádu u pokladny v supermarketu. Vyplatí se hledat i finančně podhodnocenou práci či během studia dokonce neplacenou, ve které se můžete něco přiučit. Půl roku sice budete brát nižší plat, ale pak můžete usilovat o jinou pozici v rámci firmy.

Mnoho absolventů začíná po vysoké škole na asistentských postech. Získají pestré zkušenosti, zjistí, v čem jsou dobří, a mohou se dále profilovat. Řada firem identifikuje své budoucí talenty a dělá interní výběrová řízení, v nichž mají zaměstnanci přednost před uchazeči zvenku. Jako absolvent musíte někde začít. Většina představ o kariéře se upřesní až v prvních letech práce.

8. Je dobré při hledání práce ustoupit z platových požadavků? A jak moc?

Odpovídá Lenka Hauptmanová, konzultant Permanent Placement Adecco:

Při hledání práce je vždy důležité srovnat si priority. Snižovat plat ano, ale v momentě, kdy firma nabízí i jiné bonusy než jen finanční ohodnocení, kdy je jasná vize na postup, kdy je možnost naučit se nové věci, rozvíjet a budovat svoji kariéru. Obecně doporučuji zejména mladým snižovat platové nároky, pokud se jim při pohovoru firma zdá otevřená, nabídne jim vizi do budoucna. Je lepší začít na nižší pozici v perspektivní firmě a posunout se časem ve znalostech a kompetencích než nastoupit za celkem motivující plat, ale bez výhledu na postup a další vzdělávání. Doporučuji snížit požadavky na mzdu v rozumné míře, maximálně o 20 až 25 procent.

9. Pokud nemohu najít uplatnění, mám začít znovu studovat? Třeba jazyky nebo další obor?

Odpovídá Jan Kozina, ředitel společnosti Trenkwalder:

Jednoznačně ano. Velký podíl lidí, kteří dlouhodobě nemohou najít práci, má všeobecné nebo třeba jen základní vzdělání. V dnešní době je k dispozici spousta rekvalifikačních kurzů, v nabídce jsou i takové, kde absolventům zajistí například půlroční praxi v rámci dotovaného pracovního místa. Šance na trhu práce významně zvyšuje znalost jazyků. Kromě angličtiny je velmi důležitá němčina. Německo je stěžejní obchodní partner. Další vzdělávání zlepší vyhlídky uchazečů na nalezení pracovního místa - nejen proto, že se naučí něco nového. Během kurzů si rozšíří obzory, získají nové známé a ujistí se, že jejich situace není bezvýchodná.

10. Měl bych jako čerstvý absolvent uvažovat o podnikání, pokud nemohu najít práci?

Odpovídá René Kuchár, jednatel a majitel Agentury Student

Podnikání samo o sobě je daleko složitější a náročnější způsob obživy, než je zaměstnání u nějaké firmy či státní instituce. Záleží, z jakého důvodu chcete začít podnikat: zda skutečně máte nějaký dobrý podnikatelský nápad, nebo jestli pro nedostatek pracovních míst hledáte obživu, respektive zaměstnání na živnostenský list, takzvaný švarcsystém. Pro první případ mohu podnikání určitě schválit. Samozřejmě kromě dobrého záměru musíte mít vyřešené financování, vedení účetnictví, související legislativní procesy a další. Druhý případ, bohužel daleko častější, čerstvým absolventům nedoporučuji. Nabídek sice naleznete na internetu spoustu, většinou jde o obchodní činnost, vždy s přídomkem "odměna dle vykonané práce". To nemá s podnikáním mnoho společného, navíc může absolvent-podnikatel dostat pokutu při kontrole inspekce práce, která švarcsystém cíleně vyhledává.