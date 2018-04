Chcete investovat bezpečně? Dodržujte tři pravidla

Když se někdo rozhodne investovat, pak v prvé řadě nechce prodělat. To sice nikdy nejde předem zaručit, ale rizika lze minimalizovat pečlivým dodržováním následujících zásad bezpečného investování. Ušetříte si mnoho stresů a peněz.

1. Rozložení rizika - diverzifikace

Každý zkušenější investor už to mnohokrát zažil. Všechny aspekty hovoří ve prospěch růstu, investice krásně prosperuje, ale najednou "bum" a vše je jinak. Například vyjdou najevo rozsáhlé účetní podvody, nebo někde havaruje jaderná elektrárna… Nassim Taleb by zde použil pojem "černá labuť".

Investor může být sebevíc přesvědčený o výhodnosti investice, ale přesto se nakonec situace může vyvinout úplně jinak, než předpokládal. Tento fakt si mnozí ve své ješitnosti odmítají přiznat. Úspěch investování nespočívá v umění přesně odhadnout situaci, ale v rozumné diverzifikaci rizika.

Rada: Nikdy nepoužívejte veškerý kapitál pouze na jednu investici. Vždy peníze rozdělte na více hromádek.

2. Pravidelnost

Největší chybou investorů bývá, že až příliš důvěřují své intuici, kdy je vhodné investici nakoupit a kdy prodat. Nezkušení investoři ve většině případů nakupují investice, jejichž cena nejvíce roste, ovšem zpravidla těsně před koncem tohoto růstu. Když tržní hodnota investice začne klesat, nechtějí prodávat, jsou přesvědčení, že cena opět vyroste. Když hodnota investice dál klesá, nechtějí si přiznat, že udělali chybu. Víra je sice postupně opouští, ale stále se drží naděje na obrat. Nakonec to stejně nevydrží a nepovedenou investici prodají. Samozřejmě těsně před tím, než se trend obrátí.

Zkušenější investoři už vědí, že nakupovat je nejlepší v době, kdy ceny klesají, a prodávat naopak při růstu cen. Jak radí Warren Buffett: "Buďte bázliví, když jsou ostatní nenasytní, a buďte nenasytní, když jsou ostatní plní strachu." Jenže to se snadno říká, mnohem hůře však realizuje. Nikdo nedovede přesně odhadnout, kdy je cena na vrcholu a kdy na dně.

Vzpomeňme si například na vývoj ceny ropy v roce 2008. Když se cena ropy poprvé v historii vyšplhala nad 100 dolarů za barel, moc lidí nečekalo, že to ještě zdaleka není konec. Neuplynulo ani půl roku a stejné množství ropy už stálo téměř 150 dolarů. Kolik lidí v té době čekalo, že cena klesne zpět pod stodolarovou hranici a bude trvat další dva roky, než ji znovu překoná? A kolik lidí si dokázalo představit, že během následujících sedmi měsíců spadne cena ropy ze 150 dolarů na pouhých 35 dolarů?

Rada: Nesnažte se být chytřejší než velké banky. Málokomu se to v životě vyplatilo. Raději investici vždy rozložte v čase. Pokud to jde, nakupujte i prodávejte v pravidelných intervalech.

Tip: Své měsíční úspory můžete rozdělit na dvě části. Pokud například měsíčně ušetříte pět tisíc korun, tak tři tisíce můžete investovat pravidelně měsíčně do akcií, komodit, nemovitostí a dalších investic prostřednictvím podílových fondů. Zbylé dva tisíce střádejte bokem na spořicím účtu. Když na trzích dojde k velkému poklesu cen, můžete pak tyto prostředky použít k mimořádnému nákupu.

3. Trpělivost

Každý den nás média zásobují informacemi, o kolik desetin procenta vzrostl index PX a která akcie nejvíce posílila a oslabila. Každý den můžeme slyšet názory analytiků na dění na burze v New Yorku, Londýně nebo Tokiu. Každý den se na internetu objevují desítky žhavých tipů na nejlepší investice. A snad v průměru dvakrát do týdne volá nějaký makléř, jestli nechci koupit akcie firmy ABC nebo XYZ. Musíme při tom mít vždy na paměti, že je to vše jen marketing, který nás má dotlačit k vyšší aktivitě, aby z nás bankéři měli více na poplatcích.

Rada: Nesnažte se rychle zbohatnout, ve většině případů to špatně končí. Buďte trpělivým investorem a investujte dlouhodobě. Je to časově i finančně efektivnější a budete mít klidnější spaní.