První dny v nové práci jsou klíčové. Pět zásad, jak si to nepokazit

Ať už jste prošli vyčerpávajícím výběrovým řízením, nebo jste dostali místo na doporučení, první dny v nové práci mohou být stresující.

Setkáte se s dvaceti lidmi, z nichž u většiny si nezapamatujete ani jméno, ani pozici. Někteří k vám budou milí, až budete přemýšlet, co za tím je. Jiní se budou chovat odtažitě, z čehož usoudíte, že je asi nějak ohrožujete. U nikoho z nich však nebudete znát takzvanou skrytou agendu, tedy kombinaci vnitřních důvodů a her, které se na pracovišti hrají. A to je největší kámen úrazu při nástupu do nové práce.

Pokud neznáte hlavní neformální hráče na hřišti, pravidla vyjadřování a stupeň otevřenosti, narazíte snadno na nepochopení či odsouzení. Při nástupu na nové pracoviště se proto vyplatí řídit se osvědčenými zásadami.

1. zásada zdrženlivost

Nehodnoťte, neposuzujte, ale ani příliš nechvalte. Nesrovnávejte s minulou prací ani před ostatními nevyjadřujte obdiv k novému, úžasnému zaměstnavateli. Nikdy nevíte, zda třeba nechválíte příspěvek na penzi, který byl nedávno k nelibosti všech zkrácen na polovinu.

Zdrženliví buďte i v nárocích. Příliš sympatií si nezískáte, když po týdnu v nové práci oznámíte, že příští měsíc potřebujete týden dovolené na pobyt v Alpách. To se sice může stát, ale je nutné to projednat ještě před nástupem.

2. zásada nepřetvařujte se

První dojem děláte nejen vy na ostatní, ale i oni na vás. Síla prvního okamžiku je velká a na delší dobu určí vzájemné vnímání, navíc lidé si tento názor neradi opravují.

Pokud tedy chcete, aby s vámi byli ostatní spokojeni, abyste pro ně byli čitelní a neměli z vás pocit ohrožení, buďte od začátku sví. Jste-li vřelí, přátelští a mnohomluvní, neskrývejte to. Když jste introvertní, buďte takoví od počátku. A pokud jste negativní bručoun, řekněte to rovnou a nesnažte se být vtipným bavičem. Umožníte tím svému okolí vytvořit si správný první dojem a vaši noví kolegové pak nebudou mít problém si vás zařadit a respektovat.

3. zásada pozor na haló efekt

Je výhodnější vypadat na začátku o něco horší, než ve skutečnosti jste, protože okolí si představu o vás raději změní k lepšímu. Pokud si ji má poopravit k horšímu, cítí se od vás podvedeno a vzniká haló efekt. Mohou si vás spojit s vaším předchůdcem, který také nejprve vypadal dobře, ale nakonec ho museli vyhodit. Takže vás rovněž zřejmě za chvíli propustí...

4. zásada soustřeďte se na práci

Než do sebe nasajete kulturu a normy chování v nové firmě, koncentrace na práci vám umožní nedělat chyby v osobní komunikaci. Nemusíte lámat rekordy, dělejte ji pokud možno bez nedostatků a v přiměřeném tempu. A s kolegy se bavte hlavně o práci. Na drby je zatím čas.

5. zásada vyhněte se školáckým chybám

Mnohdy jsou na nováčky nachystány různé vstupní testy či chytáky. Nechtějte neoprávněné výhody. Nevěřte věcem, které nejsou k uvěření. Nepřidávejte se ve sporech na jednu stranu, zejména pokud jsou historické a vy neznáte postoj druhé strany. A i když ano, ani pak to ještě neznamená, že jste pochopili podstatu problému. Nestaňte se hloupě přítelem někoho, kdo je vnímán jako lůzr. I kdyby vám ho bylo líto, spíše mu pomůžete, když si vybudujete vlastní autoritu.