Zasáhne nás brzy vlna agentů!

Zvýšenému zájmu o sezónní práce se během léta vždy hbitě přizpůsobí i poptávka po nových spolupracovnících ze strany poradenských resp. prodejních společností. V posledních dnech se tak na pracovním trhu opět objevila na první pohled téměř neskutečná nabídka: možnost si vydělat na informování občanů o důchodové reformě.

Pošetilé, nesmyslné? Nikoliv. Nejasné prostředí pro důchodovou reformu láká další firmy na český trh, které na legislativní džungli a nejistotě hodlají pořádně vydělat.

V yděláme s reformou i bez ní

Informování o stavu důchodové reformy je jedním z vděčných marketingových nástrojů všech prodejců životního pojištění a penzijního připojištění. Vyčíslení reálného příjmu, který obdrží za několik desetiletí potenciální klienti ze současného důchodového systému, obvykle přesvědčí většinu z nich o nutnosti postarat se o důchodové zabezpečení sám. Prodejce důchodových produktů pak většinou úspěšně osloví klienta, aby to byl právě on, s kým by měl problematiku příjmu na stáří řešit. Stát tak svoji liknavostí ve vztahu k důchodové reformě vytváří zajímavé tržní příležitosti, které mimo jiné přilákaly do Čech i nejúspěšnější slovenskou poradenskou firmou AFS - NFP.

Znění inzerátu společnosti AFS-NFP Mezinárodní servisní a poradenská společnost hledá pracovité, spolehlivé a komunikativní spolupracovníky s ukončeným SŠ vzděláním na informování občanů o důchodové reformě. Nabízíme možnost profesního růstu, profesionální zaškolení, časovou flexibilitu a nadprůměrné finanční ohodnocení. Spolupráce je možná i formou dlouhodobější brigády nebo jako VPČ.

Zdrojem zisku poradenských firem prodávající produkty osobních financí (pojištění, penzijní připojištění, hypotéky apod.) jsou provize od finančních institucí. Pojištění prodávají lidé. A tak logicky, bude-li mít možnost prodejce dostat za stejnou práci více peněz, doporučí obvykle klientovi produkt té instituce, která mu za sjednání jejího produktu zaplatí nejvíce. U "nezávislých" makléřských společností to funguje obdobně, s tím rozdílem, že produkt vybere vedení společnosti. Ten pak "poradenská" firma nabízí skrze své spolupracovníky.

Náklady na provize se umořují z klientem zaplacených prostředků. Čím vyšší je za jinak stejných podmínek provize prodejce, tím nákladnější produkt klient uzavře. Neexistence jasné představy o důchodové reformě tak připravuje značnou část lidí o nemalé finanční prostředky, protože v dobré víře uzavírají spořící programy, které jim již nyní umožní údajně výhodně naspořit prostředky na stáří. Přestože existují i výjimky, u většiny sjednaných produktů tomu tak není.

Z ajistí vám důchod soused?

Všem zúčastněným stranám je dnes jasné, že jeden veřejný pilíř důchodového zabezpečení dostatek peněz na stáří nezajistí. Část prostředků proto budou muset občané investovat ať už povinně, nebo dobrovolně do vyjmenovaných institucí (pravděpodobně do penzijních fondů nebo životních pojišťoven). A právě zde stojíme před zásadními otázkami. Bude penzijní reforma postavena na současných důchodových produktech? Bude důchodové produkty prodávat "každý druhý" soused v domě, stejně jako tomu bylo před několika lety u demonopolizace pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla? Je více než logické, že čím více lidí bude chtít na důchodové reformě profitovat, tím bude celý trh nákladnější, neboť každý bude chtít alespoň minimálně vydělat. U povinného ručení provize prodejcům zvýšily pojistné až o 14 procent.

Podle Radima Dohnala z katedry pojišťovnictví, Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci, by řešením, jak se vyhnout značným získatelským nákladům, mohlo být zřízení jediné soukromé instituce zabývající se správou vložených prostředků. Zájemcům o podnikání v tomto oboru totiž nejde o nic jiného než o spravování aktiv. Nikdo z nich nemá zájem o agendu spojenou s výběrem pojistného, výplatou dávek ani o tíhu rizika změn v úmrtnosti. Důchodové společnosti by například formou aukce zakoupily podíl na správcovské společnosti, a tím i díl na správcovské odměně. „Výrazný pokles nákladů nesených celou společností je nasnadě.“, dodal Radim Dohnal.

Penzijní fondy: frontální útok na klienty!

Více ZDE .

Téma důchodové reformy přináší všem zúčastněným na straně nabídky produktů zdroj nemalých příjmů, a to ať už reforma je, či není. Zvýšení zájmu ze strany občanů o důchodové zabezpečení je jistě žádoucí, avšak stavět důchodové zabezpečení na stávajících produktech penzijního připojištění a většiny spořících životních pojištění by bylo mrháním značné části prostředků veřejnosti. Stále platí tvrzení: „Buy term and invest the difference!“, tedy „ U životní pojišťovny kup pouze riziková životní pojištění a spoř jinde!“ Tvorbou úspor na stáří prostřednictvím stávajících důchodových produktů bez možnosti čerpání daňových výhod a příspěvku zaměstnavatele se za stávajících podmínek připravíte o nemalou část prostředků.

Vytváříte si úspory na stáří? Jakým způsobem by se měl podle vašeho názoru stát postarat o své občany v postproduktivním věku? Děkujeme za vaše názory a připomínky.