Zaslání mzdy na bankovní účet

Při výplatě mzdy zaměstnanci je zaměstnavatel provozující podnikatelskou činnost povinen postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 1/1992 Sbírky zákonů, o mzdě, v platném znění.

Na základě ustanovení paragrafu 11 tohoto zákona se mzda vyplácí v pracovní době a na pracovišti. Pouze na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy poukázat ji nebo její část určenou zaměstnancem na jeden jeho účet u banky. Zaměstnanec přitom může svou žádost kdykoli odvolat, a to bez ohledu na stanovisko svého zaměstnavatele, protože jde o jednostranný projev zaměstnancovy vůle. K bezhotovostní platbě na účet banky na druhou stranu nelze zaměstnance žádnými způsoby nutit.

V souvislosti s poukazováním mzdy na účet vyvstává otázka, kdy má mít zaměstnanec finanční prostředky k dispozici. Ustanovení paragrafu 11 odstavce 6 zákona o mzdě stanoví, že mzda má být zaměstnavatelem poukázána nejpozději v pravidelném termínu výplaty. Vzhledem k době potřebné k převodu peněz mezi bankovními ústavy tak dochází k situaci, že zaměstnanec může se mzdou disponovat později, než je stanovený termín výplaty mzdy. V praxi je obvyklé, že se mnohdy zaměstnavatelé snaží přimět zaměstnance k bezhotovostní výplatě mzdy. Bylo by tak z jejich strany na místě, aby mzda byla poukazována v předstihu tak, aby s ní mohl zaměstnanec disponovat ve stejné době jako v případě její výplaty v hotovosti, a to i přesto, že to zákon nestanoví. S takovým sjednáním jiného termínu poukázání mzdy ze strany zaměstnavatele na účet zaměstnance citovaný zákon o mzdě v paragrafu 11 odstavec 6 výslovně počítá.