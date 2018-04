Zasmějte se na Silvestra: vtipy o finanční krizi

Šéf hovoří k zaměstnancům: "Pořád si stěžujete, že je krize, přitom byste měli být rádi, že máte tento rok o 50 procent vyšší platy."

"Vyšší? Oproti kterému roku?"

"Oproti příštímu."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ekonomická krize je horší než rozvod. Také přijdete o spoustu peněz, ale manželka vám zůstane.

-------------------------------------------------------------------------------------------

"I ke mně už dorazila krize," svěřuje se bohatý podnikatel svým známým. "Jím plesnivý sýry, piji stará vína a jezdím v autě bez střechy…"

-------------------------------------------------------------------------------------------

"Víte, jak se pozná, že krize zuří naplno?

Když zkrachovalý bankéř je nucen jít žebrat, ale zjistí, že nemá u koho."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pod mostem leží dva bezdomovci a ten jeden povídá: "Hele Karle, teď se všude mluví o té finanční krizi, myslíš, že se to nějak dotkne i nás?"

"No jasně!" povídá Karel.

"A jak, prosím Tě?"

Karel: "No, máš nějaký kamarády bankéře, manažery nebo podnikatele?"

"To teda nemám."

Karel: "Tak vidíš, a teď je brzy budeš mít ..."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Učitelka se ptá dětí, co je to stát v krizi. Janička odpovídá: "To je ostrov v bouři. Vlny do něj bijí, ale až bouře skončí, bude ostrov krásnější."

Na to Pepíček: "Stát v krizi je jako loď v bouři. Vlny do ní bijí, loď se skoro potápí, všem je blbě, všem se chce blít, ale vystoupit nemůže nikdo."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Pepíček se ptá otce: "Tati, zasáhne naši rodinu finanční krize?" A tatínek odpovídá: "Finanční krize zasáhne ty, kteří mají peníze. My budeme prostě v pr..."

-------------------------------------------------------------------------------------------

Přijde pán do hotelu a žádá o pokoj. Recepční se ho ptá: "A budete si přát pokoj na přespání nebo na vyskočení z okna?"

-------------------------------------------------------------------------------------------