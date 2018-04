Zatajil mi dluhy. Pak přišla exekuce.

A dál už příběh, jak z akčního filmu. „Nejhorší situace v životě,“ popisuje Vlasta, „začali oblepovat a sepisovat vybavení. Zapsali si i věci, které jsem dostala jako osobní dárky.“

Nevěděla, co se děje, a až poté, co se vzpamatovala, začala zpovídat manžela, o co jde. Přiznal, že zatajil dluh z podnikání vzniklý nejméně pět let před svatbou. Manžel nesplácel, částka narůstala sankčními úroky a z pár set tisíc vyšplhala na částku vysoko přes milion. „Nezmínil se mi ani o soudu, ani o platebním příkazu, který exekuci předcházel,“ popisuje Vlasta.

Majetek je společný, dluhy též

Vlasta sice není spoludlužníkem, ale na společné jmění manželů exekutoři mohou. A bohužel přišli několik dní předtím, než manželství definitivně skončilo. Paní Vlastě nezbylo než podat u soudu takzvanou vylučovací žalobu, ve které dokazovala, že jsou na seznamu exekutorů některé věci výhradně její a získala je před svatbou. Jako důkazy předkládala faktury na svoje jméno a darovací listiny. Teď čeká, jak se situace vyvine. Každý den může přijít další návštěva vymahačů, kteří si přijdou pro zapsaný majetek.

Ptejte se na minulost

Při nákupu nových věcí dnes proto Vlasta požaduje k údivu prodavačů paragony napsané na své jméno a rodné číslo. Pro jistotu. Vdávat se nechce. A kdyby přece jen? „Budu se ptát na minulost a rozhodně sepíšu předmanželskou smlouvu,“ říká. Řešením může také být zúžení společného jmění manželů sepsané u notáře.