Zatímco Fed se snaží zachránit situaci v USA, zlato trhá rekordy

Fed se rozhodl podle očekávání a snížil základní úrokovou sazbu o půl procentního bodu, na rovná tři procenta. Američtí centrální bankéři už minulé úterý snížili úroky o 0,75 procentního bodu. Za týden tedy klesla klíčová úroková sazba v USA o 1,25 procenta. To je dobrá zpráva pro všechny. Fed se snaží pomoci domácí ekonomice, která podle statistik za poslední čtvrtletí loňského roku vrostla o slabých 0,6 procenta. Ve srovnání s minulými měsíci je to znatelné oslabení a nejhorší výsledek za posledních pět let. Je pravděpodobné, že USA jsou opět blíže recesi. Hrubý domácí produkt USA vzrostl za celý rok 2007 o 2,2 procenta, což je nejslabší výsledek od roku 2002.

Forex

Americký dolar - euro (EUR/USD) – na hlavním světovém měnovém páru to opravdu pořádně lítá. Volatilita je extrémní. Vývoj na tomto páru je determinován zejména ekonomickými informacemi z USA. Dolar oslabuje s mírnými výkyvy od minulého úterý z úrovně 1,443 dolaru za euro. Po středečním snížení úrokových sazeb o půl procentního bodu dostal dolar další impuls k oslabování. Večer se dostal blízko svého minima a obchodoval se za 1,491 dolaru za euro. Další vývoj je na tomto páru nejistý. Pokud se situace v USA nezlepší, dočkáme se jistě překonání historické hranice 1,50 dolaru za euro. Čelní političtí představitelé eurozóny pak jistě budou mít svým americkým protějškům ohledně měnového vývoje co říci.

Japonský jen -a merický dolar (USD/JPY) – tento měnový pár se dostal 15. ledna do oscilačního pásma s hranicemi 105,6 až 107,9 jenů za dolar a doposud se z něj nedostal. Japonská ekonomika také není v nejlepší kondici, někteří dokonce hovoří o blížící se recesi. Špatná ekonomická situace se v Japonsku projevuje padajícími cenami nemovitostí. Ekonomiku Japonska nepodporuje ani jen, který za posledních šest měsíců vůči dolaru posílil o 13 procent, což snižuje zisky japonských exportérů. Po středečním snížení úrokových sazeb v USA začal dolar oslabovat a pohyboval se kolem úrovně 106,2 jenů za dolar.

Česká koruna - euro (EUR/CZK) – česká koruna vůči euru od minulého čtvrtka oslabuje z úrovně 25,85 korun za euro až ke středeční úrovni kolem 26,00 korun za euro. Centrální bankéři jak v ECB, tak ČNB jsou protiinflačně naladěni a několikrát se nechali slyšet, že v případě zvýšených inflačních tlaků nebudou váhat úrokové sazby zvýšit. Budoucí vývoj na tomto měnovém páru může být determinován tím, jestli se finanční krize z USA přesune i do střední a východní Evropy. Doposud se hovořilo o tom, že je středoevropský region vůči této krizi imunní. Nyní se podle některých analytiků zdá, že to nemusí být pravda. Pokud by se u nás krize ve zvýšené míře projevila, koruna by mohla výrazněji oslabit. Očekávání investorů s dopadem krize ve středoevropském regionu zatím nepočítají.

Česká koruna - americký dolar (USD/CZK) – tento měnový pár vypovídá o tom, že investoři si nejsou momentální situací vůbec jisti. Koruna se od minulého čtvrtka drží v pásmu 17,48 až 17,65 korun za dolar. Na středeční snížení úrokových sazeb v USA koruna zareagovala a posílila až k dolní hranici tohoto pásma. Další vývoj bude záviset především na další situaci v USA.

Komodity

Zlato – se tento týden dostalo na nový historický rekord kolem úrovně 930 dolarů za troyskou unci. Hlavními důvody jsou slábnoucí americký dolar a energetická krize v Jižní Africe, ze které pochází zhruba desetina světové důlní produkce. Podle posledních informací se nicméně produkce v Jižní Africe začíná pomalu obnovovat. Někteří investoři si také začali vybírat zisky hned poté, co dosáhla cena zlata nového rekordu. Kvůli středečnímu snížení úrokových sazeb v USA můžeme očekávat další tlak na americký dolar, což by mělo také následně povzbudit poptávku po drahých kovech. Podle některých analytiků by se mohla v blízké době dostat cena zlata přes tisícidolarovou hranici.

Ropa – zatímco strach z recese v USA zvedá ceny drahých kovů, na trh s ropou působí tato situace opačně. Hospodářské oslabení by se projevilo v nižší poptávce po černém zlatu, což by mělo za následek pokles ceny. Je zřejmé, že trh s ropou je nyní mimořádně citlivý na zprávy přicházející z USA. Cena ropy od konce minulého týdne mírně rostla a zastavila se až ve středu. Ropa Brent se obchodovala těsně pod 93 dolary za barel, což je hodnota, za kterou se ropa naposledy obchodovala 15. ledna. Momentální situaci na trhu zdá se neurčuje ani politická situace v problémových oblastech, ani ropný kartel OPEC, ale situace v USA. Do té doby, než si investoři udělají jasno o budoucích vyhlídkách americké ekonomiky, můžeme na trhu s ropou očekávat zvýšenou volatilitu.

Pšenice - Na trhu pšenice byla hlavní událostí aktuálního týdne informace, že Argentina plánuje zrušit zákaz vývozu této plodiny a stanovila již vývozní kvótu na 2 miliony tun pšenice pro následujících 5 měsíců. Následně Ukrajina oznámila zdvojnásobení svých dosavadních vývozních kvót pro pšenici. Zprávy z Asie a severní Ameriky ohledně počasí byly příznivé a dle těchto zpráv by neměla být zásadně ohrožena letošní úroda kvůli mrazům (USA) a sněhovým bouřím (Čína). Na základě těchto informací se tento týden drží na trhu medvědí nálada.