Závětí můžete vyřešit budoucí spory o dědictví

Štve vás manželka a nejraději byste vše odkázali psímu útulku? Je to možné, stačí jen správně sepsat závěť. Tam si sami stanovíte, kdo a co zdědí. Do závěti můžete napsat nejen fyzickou osobu, ale i právnickou, například nějakou společnost či nadaci. Neurčíte-li v závěti přesné podíly, například peníze na účtu sousedovi a dům sestřenici, platí, že dostanou všichni stejně. Nesmíte však vynechat své děti. Ty budou dědit i v případě, že na ně v závěti "zapomenete".

Jak má správná závěť vypadat

Aby byla závěť platná, musí na ní být datum a podpis až na konci dokumentu – co je za podpisem, to už neplatí.

Závěť můžete napsat:

vlastní rukou – je-li napsaná i podepsaná vlastnoručně, nemusí být žádný svědek;

na počítači či na stroji – vlastnoručně musí být podepsaná, musí být dva svědci, kteří se také vlastnoručně podepíší. Svědkové nesmějí být dědici ani ze závěti, ani ze zákona (mohou to být například sousedi), není třeba žádné úřední osoby;

formou notářského zápisu – sepsána přímo před notářem, nejvěrohodnější podoba, ověřené podpisy, obtížně se zpochybňuje, navíc je uložena v rejstříku závětí (vždy se najde, na rozdíl od prvních dvou způsobů).

Platí poslední rozhodnutí

Závěť můžete kdykoli odvolat či změnit; pokud je více závětí, vždycky je platná pouze ta poslední podle data. Nemusíte tedy starou závěť trhat. Abyste měli jistotu, že vaši blízcí závěť najdou, řekněte jim, že jste ji napsali a v kterém šuplíku ji najdou. Nejjistější je to samozřejmě u notáře.

Pokud se závěť najde až po vyřízení dědictví a zároveň je s řízením v rozporu, to znamená, že například ze zákona zdědila dům manželka místo v závěti napsané sestry, můžete dědictví obnovit a projednat dodatečně.

Nemůžete nic podmiňovat

"V závěti nesmějí být žádné podmínky, není možné dědictví spojit s nějakou povinností, české právo to neuznává," říká advokát Tomáš Pelikán. To znamená, že nemůžete v závěti napsat například: Odkazuji synovi statek, ale jen v případě, že o něj bude pečovat a deset let ho neprodá. Kdyby někdo takové podmínky do závěti napsal, tak se na to pohlíží tak, jako by tam nebyly.

Závěť nemusí postihnout veškerý majetek. Může se také stát, že některý určený dědic dědictví odmítne. To, co se nerozdělí závětí, se pak bude dědit ze zákona. Na řadu přicházejí blízcí, i když třeba v závěti uvedeni nejsou.

Děti dědí vždy

O svém majetku nemůžete rozhodovat neomezeně. Existují takzvaní neopomenutelní dědici, kterými jsou vaše děti (případně vnuci či pravnuci), a je jedno, zda se narodily v manželství, či mimo ně. Ty o právo na dědictví připravit nemůžete. Pokud na ně totiž, ať už z nedbalosti či schválně, v závěti zapomenete, stejně dostanou, co jim patří. A to tak, že nezletilé děti získají celý svůj podíl, na který mají podle zákona právo, a zletilí polovinu svého zákonného podílu.

Děti se ale musí do tří let od chvíle, kdy se u smrti dozvěděly, o svá práva přihlásit. Udělají to tak, že u notáře podají námitku proti platnosti závěti.

Jak probíhá vyřizování dědictví K vyřízení dědictví je potřeba úmrtní list. Ten vystaví matrika. Jeho kopii dostane soud v obvodu posledního bydliště zemřelého. Soud pověří notáře, který se vaším případem bude zabývat. Notář nahlédne do rejstříku závětí, který vede notářská komora, jestli neexistuje závěť. Z evidence obyvatelstva zjistí okruh dědiců podle zákona a pozve je na první schůzku. V dopise s pozváním k dědickému řízení (přijde zhruba do měsíce od úmrtí) se dozvíte, jaké všechny doklady budete potřebovat. Čím více jich přinesete, tím urychlíte celé řízení. Jde hlavně o čísla účtů, doklady o nemovitostech, úvěrové smlouvy a vše, z čeho bude možné stanovit výši dědictví. Nezapomeňte také na závěť, pokud ji najdete doma. Pokud byl zemřelý ženatý (vdaná), nejprve se vypořádá společné jmění manželů. Do dědictví dále postupuje jen polovina společného majetku. Notář jako zástupce soudu se může dotázat finančních institucí, které mu sdělí informace o účtech, vkladech, spoření. Do dědictví spadají i dluhy. Dlužná částka se odečte od majetku a výsledek se rozdělí mezi dědice podle závěti, podle zákona, nebo kombinací obojího. Celé řízení může trvat několik týdnů, ale i měsíců a let. Pokud se dědici dohodnou, pak je vše většinou vyřízeno do půl roku. Dokud není dědictví vyřízeno, nesmí nikdo s majetkem nijak nakládat. Například jezdit s autem, vybírat peníze z účtu či prodávat nebo pronajímat dům (pokud v domě nějací nájemníci už jsou z doby před smrtí majitele, není třeba jim dávat výpověď, nájemné, které platí, dostane ten, kdo nemovitost zdědí). Na rozhodnutí, zda dědictví přijmete, máte měsíc, pak se musíte závazně vyjádřit. Dědictví můžete i odmítnout, ale jen celé. Není možné třeba byt přijmout a dluhy ne. Pokud se dědictví vzdáte, váš celý podíl dědí ostatní. Rozhodnutí je konečné, nelze ho časem změnit. Za práci notáře zaplatíte poplatek podle vyhlášky. Nakonec dostanete rozhodnutí soudu s kulatým razítkem, teprve pak je zděděný majetek váš.

Kdy lze děti vydědit

O majetek můžete své potomky připravit jen tím, že je vydědíte. Má to však přísně stanovené podmínky. Pokud vás syn jen naštve tím, že fandí jinému fotbalovému klubu, důvod pro nepřiznání dědictví to není. Vydědit své děti můžete buď přímo v závěti, nebo samostatnou listinou, takzvaným ustanovením o vydědění, přičemž náležitosti, tedy vlastnoruční podpis a podobně, jsou stejné jako u závěti.

Vydědit lze když:

vám potomek v rozporu s dobrými mravy neposkytl potřebnou pomoc v nemoci, ve stáří nebo v jiných závažných případech;

neprojevoval o vás trvale opravdový zájem, jaký by dítě projevovat mělo;

byl odsouzen pro úmyslný trestný čin k trestu odnětí svobody v trvání nejméně jednoho roku;

vede trvale nezřízený život.

A jak se mohou vyděděné děti bránit? Po tom, co se seznámí se závětí, mají možnost stejně jako při opomenutí listinu o vydědění napadnout a podat žalobu k soudu. Tam pak budou muset prokázat, že to, co je v ní napsáno, není pravda. Například fotografiemi ze společných oslav, výpovědí sousedů a podobně.

Kolik zaplatíte notáři

Za sepsání závěti včetně jejího zápisu do rejstříku zaplatíte 1 300 korun, bude-li součástí závěti i ustanovení o vydědění, je cena 2 000 korun. Pokud si chcete nechat vlastnoruční závěť u notáře jen v úschově, bude vás to stát necelou tisícikorunu. Seznam notářů a všechny potřebné informace naleznete na www.nkcr.cz.

Za vyřízení dědictví zaplatíte notářské poplatky podle vyhlášky. Jejich výše závisí na hodnotě dědictví.