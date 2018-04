Zavíráme, abychom vám vyšli vstříc

Podle slov představitelů České spořitelny je cílem změny otevírací doby zajištění maximálního obsazení všech přepážek v době, kdy je pobočka otevřena. Hlavním cílem přitom zůstává rychlé a kvalitní obsloužení všech, kteří na pobočku přicházejí. Česká spořitelna údajně přistupuje ke změně otevírací doby po analýze návštěv klientů. Průzkum ukázal, že jen necelých 7% klientů navštěvovalo banku před devátou hodinou ranní a největší zájem o poskytnutí služeb byl mezi 9 až 11 hodinou a 13 až 17 hodinou. Je však 7% klientů pro málo? I sama spořitelna si je vědoma toho, že změna otevírací doby nebude vyhovovat všem.

Situace se však jeví poněkud jinak. I přes tvrzení, že se v tomto případě jedná především o blaho klientů, jde spořitelně evidentně o jiný cíl. Tím je minimalizace nákladů. Trend propagace přímého bankovnictví je na tuzemském trhu zřetelný již několik měsíců, a proto se také snaží stále více bank zdokonalovat, propagovat a zvýhodňovat nástroje přímého bankovnictví. Sama Česká spořitelna totiž uvádí, že poměr nákladů na operace provedené prostřednictvím bankomatu a prostřednictvím pobočky v jejím případě činí 1:10 !! a místy i několikanásobně více.

Informace o běžných účtech spolu s články na toto téma. Pro teorii, že se spořitelně jedná především o úsporu nákladů a nikoli o spokojenost klientů, hovoří i následující fakta. Prvním z nich je, že v současnosti vynakládá nemalé investice do informačních a komunikačních technologií. Ty ji vyjdou podle odhadu odborníků v letech 2001 až 2004 na 1,2 miliardy korun. Pokud chce Česká spořitelna vynaložit takové investice, musí logicky uspořit náklady na jiných místech.

Nezajímavý také není malý počet klientů, kteří v České spořitelně využívají služeb přímého bankovnictví. Ačkoli některé banky dosahují stejných nebo i vyšších čísel (ČSOB, HVB Bank), nesmíte zapomínat na to, že Česká spořitelna má daleko více klientů (4,03 milionu). Nezdá se být tato skutečnost dostatečně pádným důvodem k nutnému podniknutí radikálního kroku pro zvýšení počtu uživatelů, kteří by k ovládání svých účtů používali telefon nebo třeba internet?

Některý z kanálů přímého bankovnictví využívá každý... Česká spořitelna Komerční banka HVB Bank ČSOB Raiffeisenbank eBanka 8. klient 4. klient 10. klient 8. klient 7. klient téměř každý klient

Jak tedy vlastně vypadá zkrácení pracovní doby v praxi? Začátek je jednotně stanoven na devátou hodinu, konec mohou ředitelé jednotlivých poboček stanovit podle lokálních podmínek. Realita je taková, že se této možnosti zhostili ředitelé některých poboček opravdu vehementně. Nejen, že se teď setkáte s otevírací dobou do 15 hodin jako v případě Brněnské pobočky v Panské ulici, ale dokonce můžete narazit i na pobočku, která má otevřeno některé dny v týdnu pouze do 14 hodin. Tou je pražská pobočka ve Strašnické ulici. Navíc, velice nepříjemnou se jeví zavírací doba v poledních hodinách (většinou hodinová pauza 12:30 až 13:30 hod.), která brání klientům navštívit banku v jedinou volnou dobu, kterou jim zaměstnání v průběhu dne umožňuje – o polední pauze. Jaké otevírací doby bank nalezneme například v Rakousku? Banka Otevírací doba Raiffeisenbank Oberöstereich Erste bank – Rakousko Commerzbank - Mnichov 8:00-12:00 13:30-16:00 8:00-12:30 13:30-15:00 (čtvrtek do 17:00) 8:30-12:30 13:30-15:45(čtvrtek do 17:30)

Koho se zkrácení otevírací doby nejvíce dotkne, jsou klienti poboček, kteří sídlí v menších městech. Pokud totiž dojíždějí za prací, což je velice běžné, nemohou prakticky služeb banky na pobočce využívat. Odjíždějí do práce před jejím otevřením a vracejí se z ní, až když už má banka zavřeno. Pomineme-li konzervativní část české klientely, která se nenechá přesvědčit o výhodnosti ovládání svých běžných účtů prostřednictvím kanálů přímého bankovnictví (starší občané, kterých není u České spořitelny zrovna málo), stále ještě existuje dostatek operací, které je možné realizovat pouze na samotné pobočce banky.

Jasný cíl vytlačit klienty z poboček je zřejmý i ze změn, které provedla Česká spořitelna ve svém sazebníku od začátku letošního roku ve snaze zvýhodnit alternativní distribuční kanály.

K posledním změnám cen došlo začátkem dubna, například:

výběr hotovosti na přepážce do 5 000 Kč za 30 Kč (původně 15 Kč), u výběru vyšších částek nadále 15 Kč

zvýšil se také poplatek za realizaci platebního příkazu (účetní položku) předaného na papírovém nosiči - ze 4 Kč na 5 Kč.

Budou Českou spořitelnu následovat také další banky?

Chcete se dozvědět více informací o internetovém bankovnictví? S dotazem na změnu otvírací doby poboček jsme oslovili všechny velké tuzemském banky a dostali jsme téměř identické odpovědi. “Zkracovat pracovní dobu rozhodně nehodláme.“ Citibank navíc uvádí, že v nové brněnské pobočce, kterou hodlá již v blízké době otevřít, bude otevírací doba naopak o dvě hodiny delší, než bylo dosud obvyklé. Brněnští klienti tak budou mít možnost navštívit banku od 9 do 18 hodin. eBanka má dokonce standardní otevírací dobu od 9 až do 20 hodin.

Ačkoli tuzemské banky uvádějí, že ke změnám v otevírací době poboček nedojde, lze očekávat, že díky světovým trendům, které maximálně tlačí klienty k obsluze svých účtů na dálku, bude postupem času nejedna banka následovat příklad České spořitelny.