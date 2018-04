Závislost: dluhům se dá propadnout jako alkoholu

Vnímáte nějaké nové trendy v zadlužování?

Je to určitě větší počet dluhů. Dříve měli lidé, kteří nespláceli a hrozila jim exekuce, tak dva tři dluhy. Nyní není zvláštností, když už mají za sebou několik exekucí a když za nimi přijdeme domů, je to tam pořádně vyžlucené. (Oblepené žlutými papírky, které se používají na označení exekutorem zabraných věcí – pozn. red.)

Jak vypadá typický český dlužník?

Dá se to vydedukovat podle reklam, které lákají na rychlé a levné bankovní půjčky. Koho tím finanční ústavy osloví? Nejčastěji lidi, kteří mají málo peněz a nepřemýšlejí o tom, jak dluhy budou splácet, ani o jiných důsledcích další půjčky a klidně se znovu zadluží. Zbývá jim třeba 3000 korun na živobytí a přesto by rádi jezdili dvakrát ročně k moři. A tak si půjčují dál.

Souvisí dluhy s dosaženým vzděláním?

Ne, pouze s finanční inteligencí. Ti lidé, co se zadlužují si nedokážou spočítat, kolik vlastně budou muset splácet a že na to nebudou mít.

Jsou obyvatelé některých regionů náchylnější k nesplácení dluhů než jiní?

Vede Ostravsko a pak není dlouho nic. I na pražská sídliště jezdíme vymáhat dluhy dost často, zatímco v jižních Čechách a na jižní Moravě jsem nebyl ani nepamatuji. Je zajímavé, kvůli čemu a u jakých obchodníků se lidé zadlužují a pak mají problémy se splácením. Mám zkušenost, že je to poměrně často kvůli kolům či notebookům. Dříve, když byly ještě dražší, to byly mobily. Hodně si lidé berou na splátky levný nábytek, setkávám se často s těmi, kdo nesplácejí Scontu či Europamöblu.

Neodradí notorické dlužníky od dalších půjček registr dlužníků?

Ti to neřeší, pro ně to není hrozba, alespoň dokud jim půjčí jinde.

Kvůli čemu lidé do potíží se splácením spadnou?

Zadluží se na několika místech k vůli běžným spotřebitelským půjčkám. Kombinují nákupy na splátky, úvěrové karty, placení kreditní kartou. Využívají kontokorent a pak ani nesledují, kde všude a kolik peněz celkem dluží a jakou částku dohromady mají splácet. Dostanou se do spirály dluhů a nemohou se z ní dostat. S lidmi, kteří mají třeba jen jednu větší bankovní půjčku například na 80 000 korun či splácejí hypotéku, potíže většinou nejsou.

Myslíte, že může pomoci konsolidace dluhů, tedy přefinancování více půjček jednou větší, ale s výhodnějšími podmínkami splácení?

Konsolidace dluhů je pro lidi, kteří jedou v dluzích, čistá beznaděj. Zaprvé ti lidé, co dluží na mnoha místech, by ani nesplnili podmínky pro splácení jednoho většího dluhu. Chybí jim disciplína pro splácení. Oni dluhům propadli, je to závislost podobná té na alkoholu. Stejně jako alkoholik nedokáže přestat pít, oni nedokážou žít bez dluhů. Jeden z mých klientů byl gembler, s tím se dokázal poprat, ale teď si zase se stejnou vášní, jako hrál, půjčuje peníze.

Přece musí existovat nějaké řešení, jak z dluhů ven...

Ano, vydělat více peněz. Místo mnohahodinového vysedávání před televizní obrazovkou vzít třeba druhé zaměstnání nebo brigádu. A samozřejmě zkusit snížit výdaje a postupně splácet. Chce to disciplínu a změnu režimu.

Co poradíte lidem, aby se vůbec do potíží se splácením nedostali?

Nerozhodovat se o dalším zadlužení impulzivně, před nákupem na splátky si to pár dní nechat projít hlavou, promluvit si o zamýšleném nákupu s někým blízkým. Nenosit stále u sebe kreditní karty, nechat si nastavit rozumný limit čerpání peněz na platební kartě.