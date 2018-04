Zážitek: darujte vzpomínky

Jestli chcete své blízké opravdu překvapit a splnit jim nějaké přání či dětský sen, máte šanci. Už dva roky jsou na českém trhu firmy, které prodávají zážitky, na které budete dlouho vzpomínat. Nabídka je opravdu široká – od relaxačních masáží přes nejrůznější sportovní aktivity v cenách už od sedmi set korun až po jízdu formulí či let stíhačkou za statisíce korun.

„Největším hitem letošních Vánoc je však hodina bagrování,“ říká Linda Vavříková, majitelka společnosti Allegria. „Za 3332 korun si můžete vyzkoušet, jaké je to pracovat s bagrem, po hodině perné práce budete odměněni pivem a houskou se salámem,“ dodává.

Máte málo peněz? Nevadí

Mezi nejlevnější dárky patří například vodní lyžování, rafting, bobová dráha či takzvaný zorbing, při kterém se spouštíte z kopce v třímetrové nafukovací kouli. Za takový zážitek zaplatíte kolem jednoho tisíce korun. Dva tisíce korun vám budou stačit na různé relaxační masáže (thajské, jávské, lávové kameny) či stále více oblíbený floating, který dokonale simuluje prostředí Mrtvého moře. „Největší zájem je o aktivity do dvou tisíc korun, kdy si užijí i příznivci adrenalinu. Mohou se například potápět, letět větroněm či se projet na motokáře,“ uvádí Eva Ginzelová z firmy Den jak sen.

Nejen adrenalin do pěti tisíc

Příznivci terénního motorismu si mohou užít jízdu v terénním autě Hummer, ve vojenské verzi se svezete pouze jako spolujezdci, civilní vůz můžete dokonce i řídit, to vše přibližně za dva a půl tisíce korun. Chcete se jen tak proletět malým letadlem, stát se pilotem dopravního letadla (tady ovšem jen na trenažéru) nebo si skočit padákem či vyměnit auto za vznášedlo? Vše je možné, stačit vám bude suma kolem tří tisíc korun. Do hranice pěti tisíc se vejde ještě vyhlídkový let vrtulníkem, jízda na lyžích za motorkou či za koněm. Vyzkoušet si můžete i jaké pocity má voják, který střílí ze samopalu. Nejen pro umělecky založené může být vítaným dárkem kurs malování nebo vaření. Pod vedením odborníků se naučí během dvou dnů nakreslit portrét či uvařit báječnou večeři.

Odpočinek do deseti tisíc

Kdo by se chtěl ocitnout na dva dny jako ve filmu Postřižiny, může si objednat pivní lázeň pro dva, necelých deset tisíc korun bude stát také víkendový pobyt v luxusních lázních v luxusním hotelu s procedurami a veškerými službami. Relaxovat můžete také v balonu, který vzletí právě jen pro vás, nebo prožít královskou jízdu v kočáře nebo na saních tažených koňmi. Milovníci automobilových veteránů si mohou objednat projížďku Pragou Alfa či jízdu vládní Tatrou 613 i s občerstvením. „Pozvat si můžete také třeba baviče, moderátory, nebo zpěváka,“ uvádí Rostislav Pěníška z firmy Adrop Liberec. Za umělce jen pro sebe utratíte od deseti tisíc korun.

Pilotem formule za čtyřicet tisíc

Ojedinělým zážitkem může být pilotování závodního automobilu formule 3. Za ten je ovšem třeba si dost připlatit, tříhodinová jízda přijde na 45 tisíc korun. Podobnou sumu zaplatíte i za jízdu v tanku nebo let vojenským vrtulníkem Mi 8. Za třicetiminutový let podzvukovou stíhačkou L-39 Albatros zaplatí zájemci od třiceti do padesáti tisíc korun. Nejdražším zážitkem je bezesporu let ve stíhačce MiG-25, který stojí 370 tisíc korun.

DEJTE SI POZOR,

na prolhané úvěry

DEJTE SI POZOR,

Dárky, na kterých se prach neusadí

Pilot formule 3

Pod vedením zkušeného trenéra se naučíte řídit formuli 3. Balíček obsahuje teoretické školení, zkušební jízdu, pilotování monopostu F3 – RALT RT 032, kompletní výbavu pilota a catering. Limity pro účastníka jsou: výška do 194 cm, váha do 100 kg, věk od 18 let, řidičský průkaz a dobrý zdravotní stav.

Cena: 45 458 Kč

Let stíhačkou

Posadíte se do podzvukového proudového letounu L-39 Albatros, ve kterém začínají špičkoví vojenští piloti. Podíváte se docela daleko, protože stíhačka letí rychlostí 800 kilometrů za hodinu.

Cena: 31 500 až 46 500 Kč

Pivní lázně pro dva

Zažijete pravé a nefalšované koupele v pivní lázni, příjemné masáže, dvě noci v hotelu, večeři v unikátní restauraci vytesané ve skále a prohlídku rodinného pivovaru Chodovar.

Cena: 9250 Kč

Pobyt na zámku

Zažijete romantický pobyt a vyzkoušíte si, jak si žila šlechta. Čekají na vás dvě noci na zámku, dvě tříchodové večeře, snídaně do postele, prohlídka zámku a čaj o páté.

Cena: 6890 Kč

Let vznášedlem

Odlepíte se od země a vznášíte se hodinu až stokilometrovou rychlostí nad povrchem. K řízení stačí docela jednoduché kormidlo, které odvádí tlak do stran dle potřeby.

Cena: 3800 až 3927 Kč

Jízda autem Hummer

Teprve při jízdě ve zrádném terénu poznáte, proč je hummer opravdová legenda. Vychutnejte si hodinovou jízdu v armádním voze Hummer na sedadle spolujezdce, civilní verzi můžete i řídit.

Cena: 2500 až 2550 Kč

Masáž lávovými kameny

Masáž horkými lávovými kameny je určena pro lidi, kteří pociťují únavu, nespavost, nesoustředěnost, bolesti hlavy, snižující se výkonnost, je výborná pro ty, kteří nemají čas na dlouhou regeneraci a potřebují v krátké době osvěžit, doplnit síly, zregenerovat se.

Cena: 1565 až 2000 Kč

Medová masáž

Medová masáž má blahodárný účinek pro celé tělo, je to velmi účinná detoxikační metoda. Pomocí takzvaných „pumpovacích“ pohybů rukou jsou při masáži medem vysávány staré usazeniny a jedy až z hloubi tělesných tkání. Balíček obsahuje 60minutovou masáž od zkušené masérky.

Cena: 1502 Kč

Zorbing, Maxi Ball

Zorbing je kutálení se až padesátikilometrovou rychlostí ze svahu, zatímco jste uvězněni v třímetrové průhledné nafukovací kouli. Můžete absolvovat dvě kutálení po 200 metrů dlouhé dráze.

Cena: 1130 až 2000 Kč

Floating

Floating simuluje prostředí Mrtvého moře, umožňuje beztížné plavání těla na hladině a spolu s teplotou lázně vytváří ideální podmínky pro rehabilitaci a regeneraci fyzických i duševních sil.

Cena: 860 až 1350 Kč

Bagrování

Půl hodiny se budete učit s bagrem zacházet, potom si můžete hodinu zabagrovat a následně si vychutnat pravou bagristickou svačinu.

Cena: 3332 Kč.

Natáčení pornofilmu

Nahlédněte do zákulisí české porno scény. Jako diváci se zúčastníte natáčení porno filmu. Uvidíte na vlastní oči, jak to chodí v porno branži a jakým způsobem vznikají filmy tohoto žánru.

Cena: 3 500,- Kč

Únos komandem

Máte rádi špionážní filmy a rádi byste obdarovali známého, který sdílí Vaši zálibu a přitom vládne smyslem pro humor? Nechte ho unést! Speciální přepadové komando ho „unese“ a v poutech dopraví na Vámi sjednané místo určení.

Cena: 39 000,- Kč



Poznámka: Tipy byly vybrány z nabídek společností Allegria (www.allegria.cz), Den jak sen (www.denjaksen.cz), Adrop (www.adrenalinove-darky.cz) a www.dejtonej.cz.