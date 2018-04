Zbavte se neplatičů i dluhů! Jak? Barterem

Prověřování obchodních partnerů; nedodávání zboží těm klientům, kteří již něco dluží; dokonalejší smlouvy a penále, to vše pomáhá v boji proti neplatičům, ale na druhou stranu může tato opatrnost brzdit rozvoj firmy, neboť platí i heslo „kdo neriskuje, nic nemá“.

V dnešní době podnikatele trápí více odbyt zboží. Příliv konkurence ze zahraničí mnohým společnostem způsobuje nejen ztrátu pozic na trhu, ale také hromadění zboží na skladech. Tyto přebytky jsou „mrtvými“ penězi, které chybí v cash-flow. Když se problém nakumuluje, firma začne propouštět, nemá peníze na investování do rozvoje různých oblastí a pak začne hrozit, že se dostane do existenčních problémů. Zajímavé řešení tohoto „přebytkového neduhu“ a částečně i pomoc při problémech s neplatiči nabízí systém „barterových obchodů“.

V podstatě jsou to bezhotovostní obchody založené na výměně zboží, služeb i pohledávek mezi dvěmi a více subjekty.

Například:

Firma č. 1 nabízí své přebytky v podobě cihel a potřebuje reklamní kampaň.

Firma č. 2 je stavební, tudíž potřebuje cihly a nabízí, že někomu něco postaví.

Firma č. 3 potřebuje postavit garáž a nabízí za to své služby - reklamní kampaň.

Kulový blesk na plné obrátky

Co udělat? Trojsměnu = všechny firmy získají, co potřebují, v předem dohodnuté výši transakce, aniž by do hry přišly peníze. V odborné terminologii se tento systém nazývá „multilaterální barterové výměny„. Připomíná to známý film „Kulový blesk“, který aplikoval stejný výměnný systém na bytovou problematiku.

Ve skutečnosti je vše trochu složitější a každá firma, která systém barterových obchodů realizuje, má vlastní pravidla. Tento způsob obchodování je vhodný především pro firmy, které mají občas přebytečné zásoby, nevytížené kapacity či stroje, které chtějí zvýšit odbyt, získat více klientů, a také pro ty, jež mají problémy s pohledávkami či svými závazky. Obchodovatelné komodity jsou prakticky neomezené: automobily, potraviny, stavebniny, elektronika, ale také reklamní služby, opravárenství či dokonce pohledávky. Ať již máte na skladě cokoli, vždy se najde někdo, komu se bude vaše služba či zboží hodit.

Jak zvládnout pohledávky? Dbejte na prevenci! Více ZDE .

Možnosti tu jsou

Firem, které nabízejí tyto služby na českém trhu, je hned několik. Velmi zajímavá je například společnost CS FINAL s.r.o. (www.cs-final.cz), která spolupracuje se stovkami firem z ČR i SR a zároveň i se subjekty v jiných zemích jako je Německo, Rakousko, Maďarsko či Polsko. Další z firem v tomto oboru je BCI Czechia, s.r.o. (www.bci.cz), která patří do největšího barterového obchodního poolu ve střední Evropě a zastřešuje více než 9000 firem z České republiky, Rakouska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Německa, Belgie a Polska. Za zmínku v neposlední řadě stojí i TRADEBANK CZECH s.r.o. (www.tradebank.cz), která obchoduje v rámci mezinárodního franchisingového systému v rámci celé Východní Evropy.

Barterové obchody v praxi

Podívejme se, jak funguje například uvedený systém TRADEBANK. Je postaven tak, aby šetřil finanční hotovost firmy tím, že za to, co firma potřebuje, platí svým zbožím. Jednotlivé obchody nejsou časově svázány. Nakup a prodej lze realizovat průběžně tak, jak to vyžadují potřeby firmy a požadavky ostatních klientů tohoto systému. Realizované obchody se průběžně sledují, evidují a měsíčně firmy obdrží podrobný výpis z Evidence obchodních transakcí. Firma má díky tomu po celou dobu svoje obchody pod kontrolou. V případě, že společnost dosáhne zápornou bilanci ve své Evidenci transakcí (více nakoupil než prodal), nabízí systém možnost nákupu formou poskytnutí bezúročného Nákupního limitu.

Jak prakticky na barter?

Představte si konkrétní příklad: Majitel nemovitosti pronajímá obchodní prostor, kde nějaký obchodník - nájemce provozuje třeba obchod se spotřebním zbožím, za který musí platit měsíční nájem 50 000 Kč. Velmi často se stává, že nemá peníze na zaplacení. Například v letních měsících jsou tržby malé, takže vy jako obchodník jste stále tři měsíce (tzn. 150 000 Kč) v prodlení. Mohl byste nájem zaplatit přímo zbožím, máte ho dost, ale co by s ním majitel dělal? Ten potřebuje hotovost na opravu střechy objektu a ne nějaké zboží.

V takovémto případě vám může pomoci například zmíněný systém www.tradebank.cz. Jejich několikastranný směnný systém poskytne nájemci tzv. nákupní limit na zaplacení dluhu, majitel si za tyto prostředky od jiného klienta nechá opravit střechu či natřít okna a různí další klienti si chodí k obchodníkovi kupovat spotřební zboží tak dlouho, až svůj dluh (poskytnutý „Nákupní limit“) touto formou splatí. Předpokladem je, že obě strany jsou, nebo se stanou klienty zmíněné společnosti. Firmy navíc mohou obchodovat téměř se všemi komoditami, prodává se zboží, služby, reklama, i zmiňované pohledávky.