Zbavte se pocitu nepostradatelnosti

Dovolená je pro každého nezbytností. Primář interního oddělení valašskomeziříčské nemocnice Pavel Prodělal je nekompromisní: „To, že si vedoucí pracovníci, manažeři nebo i zaměstnanci odmítají vzít dovolenou nebo si na ni nenajdou čas, je známkou určité pošetilosti a neschopnosti.“ Spousta lidí v současné době prosedí značnou část dne za počítačem nebo v autě. Po návratu domů pak zase u pracovního stolu nebo třeba u televize. Jenže každý organismus potřebuje regeneraci, jinak jednoduše vypoví službu. Lidé, kteří neumějí odpočívat, v pozdějším věku častěji a s většími komplikacemi onemocní. Pokud člověku záleží na vlastním zdraví, je dovolená nenahraditelná a nutná. V žádném případě by však neměla zavánět prací, jako je třeba malování bytu, oprava střechy či dohánění restů v podobě papírování.

Únava a apatie

Podle psycholožky Ivany Tomanové je bohužel trendem naší doby, že si lidé neberou dovolenou. „Pozoruji to nejen v ordinaci, ale i kolem sebe. Někteří lidé mají pocit, že jsou nezastupitelní, nebo si naberou tolik práce, že ji pak nemají absolutně šanci stihnout,“ říká Tomanová. A jaké jsou důsledky? „Po dvou třech letech bez dovolené začnou být neustále unavení, vyčerpaní, upadají do depresí, dostavují se i apatické stavy, nic je nebaví a netěší. V horších případech je začne zlobit srdce, ve stresových situacích kolabují.“ Alena Spáčilová z Ostravy má menší poradenskou a účetní firmu se třemi zaměstnanci. Když před šesti lety s podnikáním začala, tři roky se nezastavila. Rodina jezdila na dovolenou bez ní. „Chtěla jsem na všechno dohlížet, kontrolovat, bála jsem se, že beze mě se stane nějaký průšvih. Že jsem to vzala za špatný konec, to jsem si uvědomila až v nemocnici. Vážně jsem onemocněla,“ uvádí žena. „A kupodivu i přes mou skoro půlroční nemocenskou firma fungovala bez problémů. Teď už jsem pravidelně v létě u moře a v zimě na horách.“

Hledejte podporu lékaře

Neoblomné odmítače dovolených většinou přesvědčí ke změně postoje právě až podlomené zdraví. Pomoci mohou i blízcí, přátelé. „Kupte třeba takovému člověku jako překvapení zájezd, na který když nepojede, propadne mu. Nebo se zkuste domluvit s jeho lékařem, aby mu důrazně doporučil odpočinek, jinak že dopadne špatně. Poslední možností je ho společně, za pomoci dětí takzvaně ukecat,“ radí psycholožka Tomanová. Člověk by se měl rozhodně vymanit z každodenního prostředí a starostí. Poznávací zájezd je třeba důkladně zvážit, protože pokud není letecký, může člověka spíše fyzicky i duševně vyčerpat. Hlavu zanesenou povinnostmi lépe pročistí turistika v přírodě.

Firmy volno nenutí

Zaměstnavatelé tvrdí, že nutit pracovníky, aby si vybrali dovolenou, nemohou. „Avšak doporučit ano. Radíme jim naplánovat si čtyři týdny dovolené. Pokud si zaměstnanec dovolenou nevybere, je to bohužel jeho volba. Nevyčerpaná dovolená se proplácí pouze v případech, které ukládá zákon,“ upozorňuje Martin Žabka, tiskový mluvčí společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Ten, kdo se bojí, že v době dovolené se bez něho ve firmě neobejdou, může svůj odjezd na odpočinek jednoduše připravit: kolegům předat veškeré kontakty, rozepsat důležité úkoly s poznámkami a návody. Pak nezaškodí vše oznámit nadřízenému, aby věděl, že jste nic neponechali náhodě a spolupracovníkům svou nepřítomnost ulehčili.

Jak se nezhroutit