Zbavte se strachu z chyb a ztráty peněz a vyděláte jmění

Proč je vyrovnávání se se ztrátami tak moc těžké?

Zkusme si nyní položit otázku, PROČ je tak složité dokázat pravidelně přijímat malé ztráty i přesto, že jsme dostatečně poučeni o tom, že malé ztráty jsou samozřejmou součástí úspěšného obchodování a že malým ztrátám se nelze vyhnout, pokud chceme v komoditním obchodování stabilně vydělávat.

Odpověď PROČ se nabízí rovnou ve dvou směrech: první skutečností je doba a svět, ve kterém dnes žijeme. Jelikož dnešní doba téměř bez výhrad nepřipouští možnosti chybovat, jsme neustále vystaveni z nejrůznějších stran tlaku být vždy a v každém ohledu perfektní. Je docela logické, že každý jedinec žijící dlouhodobě pod takovýmto tlakem potřeby být dokonalý považuje vlastnosti jako chybovat a přijímat ztráty za něco špatného, společensky neuznávaného a vysoce neproduktivního.

Pokud se chcete stát opravdovými, úspěšnými obchodníky, zcela na prvním místě se musíte naučit nepodléhat okolnímu tlaku potřeby být vždy perfektní. Pokud po vás váš zaměstnavatel (či profesor, jste-li student) vyžaduje vždy perfektní a bezchybné výsledky, pokud má na vás neustále vysoké nároky vaše rodina či blízcí a jenom stěží vám odpouštějí prohřešky a nedokonalosti, je to v pořádku.

Pokud na vás dnes a denně útočí nejrůznější časopisy s příběhy o tom, jak jsou základem úspěchu v životě dobré vzdělání a perfektní výsledky ve všem, co děláte, je jen na vás, zda-li něčemu takovému věříte. Co se však komoditního a akciového světa týče – zapomeňte na potřebu být neustále perfektní a bezchybní.

Pokud s tímto přístupem začnete obchodovat, velmi rychle vás potřeba být v každém obchodě perfektní a mít v každém obchodě pravdu definitivně zničí. Své přirozené ztráty začnete považovat za něco špatného a nepřípustného, budete pochybovat o tom, zda je váš obchodní systém opravu úspěšný (ano, dobře otestovaný systém je dlouhodobě úspěšný, to jen vy se nejste schopni vyrovnávat s přirozenými ztrátami), začnete se poohlížet po jiném obchodním systému – a v ten moment se dostanete do nekonečného uzavřeného kruhu, který vás jednou provždy zařadí do oněch 80 % ztrácejících obchodníků.

Druhým důvodem, pro který je pro nás tak složité přijímat malé a přirozené ztráty, jsou pak přirozené vzory chování, hluboce zakořeněné v každém z nás již od útlého dětství. Určitě si každý z nás alespoň matně pamatuje, jak jsme v dětství byli neustále poučováni o tom, co smíme a nesmíme.

Pokud jsme pak udělali něco, co bylo z pohledu našich rodičů a společnosti nepřípustné, byli jsme za to potrestáni – ať už zákazem dívat se na Večerníčka, zákazem jít si hrát ven s kamarády apod. Pokud jsme tedy všichni již od dětství vychováváni v tom, že pokud uděláme něco, co je považováno za "špatné", budeme za to následně potrestáni, je zcela přirozené, že jsme si již během dětství každý vytvořili a pevně zakódovali vzor chování, který nás podvědomě nutí být vždy perfektní a nedopouštět se chyb, které jsou "špatné a nepřípustné".

Tlak na každého z nás být vždy perfektní a dělat v životě co nejméně chyb je již od útlého dětství tak silný a znatelný, že je zcela přirozené nedokázat čelit něčemu takovému, jako jsou opakované finanční ztráty v komoditním obchodování. A samozřejmě, čelit tak pevně zarytým vzorům chování a tak silným tlaků okolí je úkol nad úkoly – proto je jen tak malá hrstka obchodníků, kteří se dokázali zbavit strachu z toho "dělat chyby a ztrácet peníze" a paradoxně vydělali obrovské jmění.

Pokud tedy začnete co nejdříve pracovat na tom, abyste dokázali přijmout fakt, že v obchodování – na rozdíl od reálného světa – není třeba být vždy a v každém ohledu perfektní, máte solidní šance, že se pro vás nestane obchodování noční můrou. Nejlépe to vystihuje osvědčené přísloví "velkých" obchodníků:

"Cesta k pohádkovému bohatství vede skrze nekonečné množství malých ztrát."

Toto heslo je pravdivým argumentem potřeby dokonalého zvládnutí jak money-managamentu, tak psychologie obchodování.

Jak efektivně budovat disciplínu, sebekázeň a schopnost přijímat ztráty?

Kdyby bylo na tuto otázku tak snadné odpovědět, nebyla by psychologie obchodování nejvíce diskutovanou a stále nejméně pochopenou částí komoditního a akciového obchodování. Přesto obecně platí několik dobrých rad, které mohou hledání disciplíny, sebekázně a schopnosti přijímat ztráty trochu ulehčit.

1. Znát sám sebe

Každý člověk je individualita, jedinečný tvor s řadou vlastních chyb a předností. Pokud se člověk naučí znát sám sebe, dokáže si uvědomit své chyby i přednosti a přijmout je bez větších obav či výčitek, má solidní šanci zvládnout psychologickou stránku obchodování. Nebojte se požádat přátele, ať vám nastaví zrcadlo a pomohou poznat vaše já. Vše, co se o sobě dozvíte a co o sobě přijmete, vám pomůže uvědomovat si své já, budovat vlastní individualitu, sebedůvěru a další schopnosti podstatné pro úspěšné obchodování.

2. Mít systém, kterému věříte a se kterým se ztotožňujete

Toto je pravděpodobně nejkritičtější moment každého obchodníka. V dnešním světě existují desítky, ba spíše stovky systémů, které mohou pro jednoho fungovat a pro druhého nikoliv. Každý potenciální úspěšný obchodník by si měl vyzkoušet a pokusit se lépe poznat alespoň několik z nich, aby byl schopný vybrat si ten, který mu po všech stránkách vyhovuje; v jednoduché analogii je to jako s hledáním ideálního partnera.

Pečlivě tříbíte, promýšlíte každý aspekt, každou maličkost, která je vám buďto příjemná a dobře doplňuje vaši povahu a koresponduje s ní, nebo o které naopak víte, že ji s vaší povahou nikdy nesloučíte. Dejte si s hledáním a studováním obchodního systému (nebo-li strategie) skutečně patřičný kus práce. Nepodceňujte tento kritický moment. Vyzkoušejte klidně i více systémů (strategií) – klidně i najednou. Bude vám vyhovovat spíše agresivní intradenní strategie? Nebo dlouhodobá poziční strategie?

Bude vám vyhovovat spíše systém, který produkuje mnoho malých zisků a méně ztrát, nebo systém, který produkuje spoustu malých ztrát a pár obrovských zisků? Pátrejte, vzdělávejte se, poznávejte. A nezapomeňte mít v hlavě neustále analogii s partnerem. Neboť tak, jak je ideální partner většinou na celý život (nebo alespoň na velkou část života), toto platí i o obchodním systému. Ještě jednou podotýkáme, že ideální systém není ten, který vždy jen vydělává a nikdy neztrácí, ale ten, se kterým se dobře cítíte a o kterém máte pocit, že dobře vyhovuje vaší povaze.

3. Papírový trénink

Pokud si vyberete systém (či více systémů), o kterém se domníváte, že by mohl padnout vaší povaze jako ulitý, je třeba tento systém nejprve řádně vyzkoušet. Obrovská výhoda komoditního a akciového obchodování je, že si můžete vše vyzkoušet nanečisto – jen s hypotetickými penězi.

Dejte čas svému tréninku! Testujte svou strategii nanečisto tak dlouho, dokud ji po všech stránkách perfektně nepoznáte a dokud si nebudete zcela jisti, že skutečně naplnila vaše očekávání (a pokud ne, nebojte se vyzkoušet jinou strategii). Uvidíte, že až najdete skutečně vám padnoucí strategii, kterou si řádně otestujete a budete s výsledky spokojeni, budete mít daleko větší víru v tuto strategii a o to jednodušší bude pro vás přijímat ztráty.

4. Víra v pravděpodobnosti

Naučte se více věřit v pravděpodobnosti. Pokud dokážete věřit v pravděpodobnosti, budete se v komoditách či akciích cítit o poznání lépe. Tento byznys stojí a padá na pravděpodobnostech toho, že se jedna věc stane spíše než jiná.

5. Obchodujte jen s vlastními penězi

Pokud uvažujete, že začnete obchodovat s půjčenými penězi či penězi někoho jiného, již nyní považujte peníze za ztracené. Strach ze ztráty bude příliš silný nepřítel ve vašem obchodování, a tak budete dělat tolik chyb, že o peníze přijdete, ani nebudete vědět jak. Obchodujte jen s vlastními penězi, navíc s takovými, které si můžete dovolit ztratit. A už vůbec nikdy neobchodujte s penězi na úvěr!

6. Dejte si do pořádku osobní život

Pokud máte svůj osobní život bouřlivý a neklidný, pravděpodobně bude takové i vaše obchodování. Raději si svůj život co nejvíce dejte do pořádku a co nejvíce ho zklidněte – chcete-li vydělávat na trzích opravdové peníze. Úspěšné obchodování je ve skutečnosti velmi klidnou a nudnou záležitostí a zbytečné výkyvy a extrémy do obchodování v žádném případě nepatří.

7. Relaxujte, meditujte

Relaxovaný obchodník má šanci být daleko uvolněnější ve svém obchodování a dokáže tak daleko lépe "splynout s trhy". Pokud budete relaxovaní, budete daleko lépe přijímat ztráty a daleko efektivněji exekuovat vaše vstupní signály. Pokud budete ve stresu, pravděpodobně se bude váš stres odrážet i v obchodování a budete dělat příliš mnoho ztrátových chyb.

8. Mějte alespoň ze začátku vedlejší příjem

Nespoléhejte na to, že vás bude obchodování hned od začátku živit. Pokud budete mít stále nějaký jistý, stabilní příjem, budete opět uvolněnější, nebudete mít potřebu trhy "tlačit" a vyrazit z nich za každou cenu nějaký ten dolar. Takové jednání většinou nikdy žádné zisky nepřináší.

9. Buďte raději skeptičtí než optimističtí

Přehnaný optimismus zničil tisíce obchodníků. Optimismus do trhů nepatří. Buďte skeptičtí, budete lépe snášet ztráty. Radujte se ze zisků, ale stále mějte na paměti, že další obchod může být ztrátový. Jelikož je psychologie obchodování skutečně klíčovou složkou úspěchu, věnovali jsme jí celý rozsáhlý "seriál" na serveru www.financnik.cz.