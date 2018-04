Zbavte se trémy, než vás semele

Možná si ty pocity pamatujete ze školy, před tabulí se vám rozklepala kolena, zvlhly ruce, zčervenala tvář a hlas se zadrhl. To samé jste možná prožili před sólem v pěveckém sboru. Nebo když jste měli Mikulášovi přednést básničku. Dětské potíže? Nikoli, tréma si věk nevybírá. Může vás stejně přepadnout i v dospělosti třeba při vstupním pohovoru v novém zaměstnání, před šéfem nebo kolegy, kterým představujete v zasedací místnosti svůj návrh.

Na rozdíl od dětského věku s ní můžete v dospělosti začít lépe "pracovat" a naučit se ji přemáhat. Anebo vás může skolit, a dokonce přerůst v psychickou poruchu. Poradíme vám, jak se s trémou vypořádat.

1. Neodkládte rizikové situace

Tak jako se dá natrénovat skok do dálky nebo valčík, můžete se naučit zvládat trému. Na rozdíl od skoku dalekého, při kterém pravděpodobně nedosáhnete olympijské úrovně, trému se můžete naučit zvládat s přehledem. Důležité je, abyste se nezačali vyhýbat nepříjemným situacím. Bojíte se promluvit při poradě? Tak se raději nepřihlásíte, i když máte co říct. Abyste se trémou neznemožnili.

Máte obavy, že nezvládnete přednést svůj návrh koncepce oddělení? Tak ho radši ani nepřipravíte, přestože si tím zavřete cestu k dalšímu postupu v kariéře. Váš strach se bude znásobovat. Protože mu jednou ustoupíte, "přesvědčí" vás o tom, že nejste schopni nejen vystoupit před kolegy, ale nakonec zčervenáte, i když vás jen někdo osloví v kanceláři. Změňte to.

2. Neobviňujte se, ale trému využijte

Mírná tréma může být užitečná, postrčí člověka k vyššímu výkonu a soustředění či lepší přípravě. Mají ji i zkušení herci či ředitelé velkých firem. Netrapte se tím, že vás na chvíli ovládla, třeba vám – když se jí nebudete moc bát – pomůže k lepším výsledkům.

3. Nejste v tom sami

Do podobné situace, v jaké jste vy a máte kvůli ní trému, se každý den dostává spousta dalších lidí, a všechno zvládnou. Někteří trpí stejnou trémou jako vy, dodávejte si proto vzájemně odvahy s přáteli, které trápí podobné problémy. Jen se neutvrzujte v tom, že problém nejde překonat

4. Povzbuzujte sami sebe

Opakujte si, že jste dobří, zvládnete to, co vás čeká, nemáte důvod selhat, protože jste velmi dobře připraveni.

5. Uvědomte si, že o nic nejde

Uvědomte si, že, pokud byste náhodou něco pokazili, nic se nestane – z práce vás nevyhodí, nikdo se vám nevysměje, zakoktání, překotná řeč, zčervenání způsobené nervozitou se mohou přihodit každému. Někdy je vhodné se k trémě například na začátku prezentace i přiznat.

6. Těšte se, že to budete mít za sebou

Těšte se na chvíli, kdy budete mít všechno úspěšně za sebou a budete si moci říct, jsem opravdu dobrý/á, zvládl/a jsem to, příště už to bude jen lepší.

7. Napijte se, ať nemáte sucho v ústech

Doušek nealkoholického nápoje, který máte rádi, vás uklidní a zmizí po něm i sucho v ústech, které nervozitu provází. Vždy když se chystáte na delší proslov, mějte sklenku s vodou připravenou. Není ani ostuda o ni během výkladu požádat. Rozhodně ale zapomeňte na alkohol. Může vykonat medvědí službu. Zpočátku vás rozveselí a uvolní, a ani to nemusí být vždy žádoucí. Jisté je, že pak postupně budete vadnout, až vás úplně utlumí.

8. Naučte se správně dýchat

Správné dýchání vás dokáže zklidnit lépe než tuba léků. Naučte se speciální dechové cvičení a to pak používejte vždy několik minut před vystoupením, které tréma doprovází. Jak na to? Sedněte si rovně na židli, chodidla opřete o zem, ruce o stehna dlaněmi dolů nebo si jednu ruku položte do oblasti žaludku, abyste cítili nádech a výdech.

Nadechujte se na čtyři doby, počítejte si: raz, dva, tři, čtyři, na chvilku zadržte dech a pomalu stejnou dobu vydechujte.

9. Zvládli jste to?

Odměňte se. Trénink vás přesvědčí o tom, že lze všechno zvládnout, naučíte se nemít strach. Po každém úspěchu se dostaví pocit vítězství a radosti. Zvládli jste to jednou, zvládnete to i podruhé. Zkuste se navíc po takové osobní výhře odměnit. Třeba kávou a zákuskem.

10. Dávejte si další postupné cíle

Překonali jste strach? Můžete být se sebou spokojeni. To posílí přesvědčení, že můžete pokračovat. Jak na to konkrétně? Například si stanovte, že si na každou poradu připravíte příspěvek. A opravdu se připravte v pravém slova smyslu – přemýšlejte o něm, napište si osnovu, promyslete varianty možných otázek, ať vás nic nezaskočí.

Zkrátka se snažte všechny situace, před kterými se tréma objevuje, aktivně vyhledávat a absolvovat je. Uvidíte, že výsledky se dostaví už za několik týdnů. Hlavně neustupujte.