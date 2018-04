Zbavte se vkladních knížek a vydělávejte více

Průzkumy dokazují, že ačkoliv dlouhodobě zájem o vkladní knížky klesá, více než pětina obyvatel ČR právě jejich prostřednictvím své peníze stále ukládá. Patří jim tak šestá příčka v oblíbenosti využívání různých forem ukládání volných finančních prostředků.

Jak si vkladní knížky stojí dnes

V současnosti si vkladní knížku můžete založit v šesti bankovních domech – v České spořitelně, Poštovní spořitelně, Volksbank CZ, HVB Bank, GE Money Bank (pouze do 17.6.2007, pak bude jejich prodej ukončen) a ve Waldviertler Sparkasse von 1842 AG (dále jen WSPK). Původní tzv. anonymní vklady (vklady bez identifikace majitele včetně jeho rodného čísla), které vede už jen Česká spořitelna a Volksbank CZ, nahradily vkladní knížky na jméno. Takže již není možné jednoduše zdědit, či předat vklad na vkladní knížce bez dalšího řízení. A i tyto vkladní knížky své místo postupně přenechávají novějším způsobům zhodnocování úspor, např. stavebnímu spoření, podílovým fondům či termínovaným vkladům.





Využívané způsoby ukládání volných finančních prostředků obyvatelstva Běžný účet 69% Spoření doma 52% Stavební spoření 49% Penzijní připojištění 36% Životní pojištění 34% Vkladní knížka 22%

Zdroj: Studie Factum Invenio

Vyplatí se ještě vkladní knížka?

O tom, že vkladní knížky patří mezi klienty

k nejoblíbenějším formám ukládání úspor, svědčí i následující čísla. Téměř polovina klientů Poštovní spořitelny je majitelem vkladní knížky. Česká spořitelna (dále jen ČS) udává, že více než pětina objemu vkladů (22 %) v její správě tvoří vkladní knížky. V případě WSPK pak tento podíl dosahuje téměř 40 %. A nové si klienti stále zřizují. Například jen ČS založila v loňském roce více než 72 tisíc vkladních knížek.

Co je tedy tím důvodem, proč si klienti ještě dnes zakládají vkladní knížky? Lákadlem a velkou výhodou vkladních knížek jsou nízké náklady na obsluhu a také skutečnost, že vklady na nich jsou pojištěné.

Naopak v neprospěch knížek hovoří nízké úroky a poměrně malý uživatelský komfort. Pokud totiž chcete na vkladní knížku peníze uložit či je vybrat, musíte navštívit pobočku banky. Výjimkou je pouze bezhotovostní převod (vklad) na knížku. Pro získání alespoň trochu zajímavého úročení však je třeba zvolit knížku s výpovědní lhůtou a tudíž akceptovat určitou fixaci vložených prostředků.



Když vkladní knížku, tak s výpovědí nebo bez?

Vkladních knížek jednotlivé banky rozlišují více druhů, v základním rozlišení však zůstávají stejné. Ať už se jedná o knížku dětskou nebo „obyčejnou“, vedenou v české případně cizí měně, dělí se na knížky bez a s výpovědní lhůtou (tj. lhůta, během níž bez sankce nemůžete vložené peníze vybrat). Nejkratší výpovědní lhůtu nabízejí banky dvoutýdenní, nejdelší pětiletou. Jakmile výpověď skončí, začíná běžet lhůta tzv. realizační (tj. doba, kdy je možné vklad bez sankce vybrat, ta zpravidla činí 14 dní až 3 měsíce).

Zhodnocení vkladů na vkladních knížkách vedených v české měně se pohybuje od 0,1 % po 2,95 % (s výpovědní lhůtou), u knížek bez výpovědi sahají nejvýše k 1,2 % ročně. Nejen tyto výdělky se však zcela vytrácejí vlivem inflace (za rok 2006 činila 2,5 %).



S vkladem na vkladní knížce bez výpovědní lhůty lze prakticky libovolně nakládat. Omezením v tomto případě může být jen doba, kterou banka potřebuje k zaúčtování jednotlivých transakcí na knížce (1 - 14 dnů) a provozní doba bankovních poboček.

Daleko lepšího zhodnocení máte možnost dosáhnout i jinými finančními produkty. Pojďme se tedy podívat alespoň na některé z nich.



I spořící a termínované účty většinou vkladní knížky porážejí

Další možnou variantou, jak volné finanční prostředky zhodnotit, mohou být spořící, příp. termínované účty. Spořící účty se více blíží účtům tzv. běžným, postrádají výpovědní lhůtu a i přesto dokáží mnohdy zajistit vyšší výnos než účty termínované. Příkladem může být ING Konto s úrokem 2 % ročně před zdaněním. Pozitivum je, že peníze jsou svému majiteli stále plně k dispozici, jen je třeba počítat s nastavením tzv. transakčních účtů. V případě ING Konta můžete jedině na předem definovaná konta totiž můžete v příp. ING Konta peníze převádět.

Vklady na spořících a termínovaných účtech jsou rovněž pojištěné a zcela bez poplatků.

Stavební spoření: běh na delší trať, ale lepší zhodnocení

Podle současných podmínek si založením stavebního spoření „odkládáte“ peníze minimálně na šest let. Odměnou za to je roční úrok okolo dvou procent (zatím bez daně) a k tomu, při dodržení minimální doby spoření (6 let), můžete počítat i se státní podporou (3 tis. korun při ročním vkladu 20 tisíc korun).



Pokud budete nutně peníze potřebovat dříve, přijdete o bonus v podobě státní podpory a také o úrok z přiznané podpory, ale ke svým financím se dostanete relativně v krátkém čase (cca do dvou měsíců). Na stavebním spoření při vhodném způsobu spoření lze dosáhnout výnosu až 6,9 %.

Podílové fondy: více rizika, ale vyšší výnos

Investování do podílových fondů je dnes finančníky zcela běžně nabízenou formou zhodnocování. Jako prvotní investice přitom většinou postačí 5 tisíc korun, jen je třeba přihlédnout i k rizikovosti jednotlivých fondů. Považujete-li se spíše za konzervativního investora, ale chcete zajímavý výnos, můžete využít například dluhopisové fondy.

Investiční horizont (doba, po kterou předpokládáte, že peníze nebudete potřebovat a zároveň vám zajistí předpokládaný výnos) se v tomto případě pohybuje mezi 2 – 3 roky, výnos se pohybuje kolem 4 % ročně. Investice a výdělek nejsou po šesti měsících daněny a v případě potřeby vložené prostředky dostanete zpět maximálně v průběhu jednoho týdne. Pokud peníze vyzvednete dříve, nehrozí žádná sankce, jen je třeba zvážit, zda nedodržením doporučeného horizontu přeci jen nebudete tratit.

Klienti za hlavní nevýhodu investování do podílových fondů obvykle označují vstupní poplatek a též skutečnost, že vklady v investičních fondech nejsou pojištěné.



Výnosy z vkladu 6000 Kč ročně (čistý výnos) Druh vkladu Výnos v % p.a. Výnos v Kč ročně VK bez výpovědi 1,2 61,2 VK s výpovědní lhůtou 2,95 150,45 ING Konto 2 102 Stavební spoření (1. rok) 2 1020 Dluhopisové fondy 4 240

Výnosy z vkladu 20400 Kč ročně (čistý výnos) Druh vkladu Výnos v % p.a. Výnos v Kč ročně VK bez výpovědi 1,2 208,08 VK s výpovědní lhůtou 2,95 511,53 ING Konto 2 346,8 Stavební spoření (1. rok) 2 3158 Dluhopisové fondy 4 816

Je evidentní, že vkladním knížkám prakticky odzvonilo. Na našem finančním trhu najdete celou řadu výhodnějších produktů, které vám přinesou vyšší zisk, ruku v ruce s vyšším komfortem obsluhy.