Zbohatnout můžete i na pomerančové šťávě

Je to však velice populární způsob vydělávání peněz. Ani nemusíte být odborník, toho si můžete najmout. Obchodovat můžete cukrem, dřevem i zlatem. Peníze se dají vydělat třeba na pomerančové šťávě. Obchoduje se s mnoha dalšími soft komoditami (soft, protože se pěstují, nikoliv těží) jako s velmi rozšířenou kukuřicí či pšenicí, dále s kávou, cukrem, sójovými zrny, rýží nebo kakaem. Ale můžete se snažit zbohatnout i na bavlně, dřevu nebo dobytku.

Mezi takzvané hard komodity, které se těží, patří především ropa. Jejími základními dvěma druhy jsou WTI a Brent. Do této kategorie komodit patří i uhlí a také kovy, ať už vzácné (zlato, stříbro, platina), nebo průmyslové jako hliník nebo měď.

Obchoduje se ale i s elektřinou, plynem, či dokonce emisními povolenkami.

Kde komodity seženete

Sami na burzu nemůžete. Pokud byste si chtěli koupit nějakou komoditu na komoditní burze, museli byste nejdříve kontaktovat brokerskou společnost, která vám takový obchod zařídí. Z českých brokerů lze jmenovat například X-Trade Brokers, ze zahraničních třeba Alpha Commodities.

Obchod uzavřete na komoditních burzách. Zkusit můžete třeba NYMEX (New York Mercantile Exchange) a ICE (Intercontinental Exchange). Nemusíte kvůli tomu hned létat do Spojených států, stačí se připojit k internetu.

V Česku funguje Komoditní burza Praha, je na ní však uzavíráno nemnoho kontraktů a obchoduje se na ní jen s něčím. Zmíněnou pomerančovou šťávu zde nenakoupíte, ale můžete tu pořídit třeba dříví jehličnatých stromů.

S nákupem komodit obvykle nejsou spojeny poplatky, jediným vaším nákladem je takzvaný spread, což znamená rozdíl mezi aktuální nákupní a prodejní cenou. Když je nákupní cena suroviny 1 000 korun a v tu samou chvíli prodejní cena 1 005 korun, poplatek je pětikoruna. Dá se říci, že z hodnoty investice obvykle nepřekročí poplatek jedno procento.

Kupujete do budoucna

Ceny komodit jsou velmi rozkolísané, proto se s nimi obvykle neobchoduje na takzvaném spotovém trhu, kde čas sjednání ceny a dodání komodity spadají na jeden den (jako u většiny obchodů v běžném životě).

Komodity se obchodují na trhu futures, které umožňují aby si prodávající s kupujícím domluvili cenu komodity na nějakou dobu dopředu. Futures kontrakt může vypadat například tak, že uzavřete smlouvu, ve které se dnes domluvíte, že za měsíc vám dodají 100 troyských uncí zlata za cenu 900 dolarů za jednu unci.

Největší šanci na obchodování mají na burzách většinou ty kontrakty, které mají nejkratší dobu splatnosti. Proto když čtete například o cenách ropy, je cenou zpravidla myšlena cena futures kontraktu s dodáním v dalším měsíci.

Nebojte se, tunu rýže vám nepřivezou

Co se stane, když přijde doba splatnosti futures? Ve většině případů se nemusíte bát, že by u vás pošťák zazvonil a složil vám do předsíně několik tun rýže. Futures kontrakty totiž bývají vypořádávány peněžně, nikoliv fyzicky.

Pakliže však mají být vypořádávány fyzicky, a vy nechcete danou komoditu obdržet, musíte futures ještě před vypršením kontraktu prodat. Když prodáváte futures těsně před splatností, nemůžete se spolehnout na předem domluvené ceně. V tom případě by jeho cena měla být téměř totožná jako cena stejného spotového kontraktu.