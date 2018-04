Zbohatnout se na tom nedá, říká umělecký kovář

Jak jste se ke svému povolání dostal?

Já měl cestu ke kovařině víceméně jasnou už od dětství. Jsem totiž z kovářské rodiny, tak jsem v kovárně prakticky vyrůstal. Můj praděda byl kovář, táta je kovář, tak jsem i já kovářem. A samozřejmě, že až budu mít vlastního potomka a bude to kluk, tak budu chtít, aby v tom řemesle pokračoval a byl taky kovářem. Aby náš rod nevymřel.

A jak dlouho se vaše rodina zabývá kovářskou prací?

Kovařinu děláme už od roku 1915 a od té doby se to také dědí. Jenom můj děda nechtěl být kovářem. Zato já to chtěl dělat už odmala, bavilo mě sledovat tátu při práci. Už jako dítě jsem pobíhal po kovárně a pořád něco zkoumal.

Máte nějaké zaměstnance?

Nemáme žádné zaměstnance. Všechno dělám sám společně s tátou, ale ten půjde brzy do důchodu. Takže budu muset najmout nějakého člověka, protože tato práce dost často vyžaduje pomocníka, no a až bude nějaký potomek, tak už to bude lepší, ale to je ještě daleká budoucnost.

Jakou nejzajímavější věc jste kdy vyrobil?

To je velmi těžké říct jakou nejzajímavější věc. Vlastně každá věc, kterou vyrobím, je zajímavá. Právě proto, že je jedinečná. Nikdy totiž neuděláte to samé znova a úplně stejně, vždycky je to unikát. Prostě i kdybyste sebevíc chtěli, tak se vám to nepodaří.

I když je to třeba "obyčejná" klika ke dveřím. Hodně rád dělám třeba šperky, ale to je spíš takový můj koníček. Nebo mě baví historické zbraně, dělal jsem například dvouruční meč, který vážil něco kolem 15 kilo, ten se opravdu povedl.

Máte pravidelné zákazníky?

Máme několik zákazníků, kteří se k nám vracejí a nechávají si dělat nové a nové věci. Třeba když postupně staví dům nebo chalupu a potřebují všechno možné.

Objednávají si u vás věci firmy nebo soukromníci?

Převážně u nás objednávají běžní lidé. Firmy chtějí většinou větší zakázky, potřebují to udělat rychle a hlavně levně. Těm se víc vyplatí nakoupit sériové výrobky, které nemají takovou hodnotu, protože nejsou dělané ručně, ale je tu právě ta výhoda, že to je hned a každý kousek je jako druhý.

Zaplatit a hlavně ocenit ruční práci je u tohohle řemesla hodně důležité. Ruční práce trvá prostě delší dobu a je daleko namáhavější a to také něco stojí.

Dodavatele materiálu máte stálého nebo je střídáte?

Máme dodavatele, od kterého odebíráme materiál již delší dobu. Je to daleko lepší než zkoušet stále někoho nového. Se stálým dodavatelem je také snazší se dohodnout na lepší ceně, protože ví, že jste pro něj jistota, že zase za nějakou dobu přijdete a budete potřebovat další materiál.

Kováte i koně? Jaká je poptávka po této službě?

Koně už moc nekovám, v dnešní době se už ani nevyplatí vyrábět podkovy, je lepší je nakoupit, když už kováte. Ještě samozřejmě mám pár zákazníků, kterým kovám koně, ale už je to víceméně jen o známosti.

Myslím si ale, že poptávka po téhle službě tu bude pořád stejná, tady prostě stroje tu lidskou práci nikdy nahradit nemůžou, stroj vám koně prostě neoková. Hlavně člověk pro tuhle práci musí znát i anatomii koně, jeho šlachy, svaly, postoje. Aby věděl jak ho správně okovat, aby kůň potom třeba nekulhal a nebo mu dokonce nějak ublížil. Takový stroj, aby nahradil člověka, podle mě nikdy nikdo nevyrobí.

Kolik stojí okovat koně?

To je různé, já podkovám koně tak za tisíc korun.

Co říkáte na staročeské trhy a podobné akce? Účastníte se jich?

Takové akce mi vůbec nic neříkají. Na druhou stranu to určitě přiblíží lidem naši práci a taky to třeba navodí atmosféru třeba jako na trzích o Vánocích a tak. Sám jsem se takových akcí nikdy neúčastnil a taky to ani do budoucna neplánuji.

Jak velkou máte kovárnu?

Tak akorát. Máme tu dvě dílny, obě jsou zmodernizované a zrekonstruované.

Kovárnu máte pronajatou nebo je vaše?

Kovárnu máme vlastní, stojí hned vedle našeho domu. Takže do práce to mám opravdu kousek.

Musel jste si kvůli svému povolání někdy brát nějakou půjčku?

Nikdy jsem si žádnou půjčku kvůli povolání nebral.

Co všechno ke své práci potřebujete?

Velmi důležitá je při tomhle povolání fyzická síla. Je to opravdu náročné povolání a člověk by to bez té síly prostě nezvládl. Také je ale potřeba mít určité nadání a vlohy. Jinak musí dřít a opravdu se všechno postupně učit. Já měl v tomhle štěstí, že jsem se v kovárně pohyboval už odmala, a tak jsem už na škole uměl spoustu věcí.

Ale s tím nadáním se asi člověk už narodí nebo to má prostě v sobě, určitou šikovnost. No a samozřejmě potřebuji také spousty a spousty nářadí. Jako třeba různé kleště, kladiva, háčky, perlíky (druh těžkého kladiva) apod. A dnes už si nevystačíte jen s výhní a kovadlinou, kovář potřebuje i spoustu jiných strojů. Velkým pomocníkem je buchar (strojem poháněné kladivo), pak také bruska, svářečka, pila na kov, vrtačka nebo skružovačka.

Jak je drahé nářadí, které využíváte?

Tak to je různé, ale levné to zrovna není, ale hlavně si většinou nářadí uděláme sami.

Dá se tímto starodávným povoláním v dnešní době uživit?

Uživit se tím dá, ale rozhodně to není na nějaké zbohatnutí, spíš takové přežívání. Myslím, že tohle povolání se nemůže dělat jen pro peníze. Já to dělám rád. Mám radost, když vidím, že se moje věci zákazníkům libí. Samozřejmě, že mám taky dny, kdy mě to nebaví, ale to je život. Je to zajímavá práce a obrovská výhoda je to, že si můžu doma skoro všechno udělat sám. To je podle mě obrovské plus téhle práce.

Investujete i do své reklamy? Jak se o vás lidi mohou dozvědět?

Reklama je hodně důležitá, aby se o vás zákazníci dozvěděli. My máme reklamu na internetu, máme vlastní webové stránky, kde jsou i fotky našich výrobků. Myslím, že nejvíce se o nás ale lidé dozví různě od známých a tak podobně.

Na vesnicích a menších městech prostě budou potřebovat kováře pořád, a tak se to rozkřikne, kde kdo dělá a z toho potom vznikají ti stálí zákazníci, kteří přichází s novými zakázkami. A také informační tabule, které zákazníka dovedou až k nám. Máme je třeba pověšené na našem domě.

Máte rád pohádky?

Tak to je jasné hlavně tu o Statečném kováři.