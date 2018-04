Zboží koupené v Evropě stačí reklamovat zasláním poštou

Na otázky týkající se nákupu v zahraničí i přes internet odpovídá Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra ČR, které se specializuje na evropské právo na ochranu spotřebitele a mimo jiné pomáhá českým spotřebitelům řešit spory s prodejci z jiných zemí EU, Norska a Islandu.

Mohu zboží koupené v zahraničním internetovém obchodu vrátit stejně jako u nás?

Když nakupujete online u obchodníka z jiné země Evropské unie a sedíte přitom u počítače v Česku, máte úplně stejná práva, jako byste zboží kupovali v Česku.

Při nákupu například ve francouzském e-shopu tedy budete mít 14 dní na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, ačkoli francouzské právo stanoví pouze lhůtu 7denní. Samozřejmě můžete počítat i s klasickou "českou" dvouletou zárukou.

A když nakupuju přímo v kamenném obchodě?

Tady se podmínky pro reklamaci většinou od českých trochu liší. Dvouleté záruční období je rozděleno na dvě části. V prvních šesti měsících od převzetí věci se má za to, že vada existovala již při nákupu, a je na prodávajícím, aby prokázal opak. V této lhůtě můžete uplatnit takzvaný rozpor s kupní smlouvou a máte právo domáhat se odstranění všech vad. A to buď opravou, nebo výměnou věci, přičemž si svobodně vyberete jednu z těchto možností. Když není vámi zvolený postup možný, máte právo na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz.

Co když vadu objevím třeba až po tom půl roce?

Pokud byla vada na věci od počátku, ale vy jste ji objevili v období mezi šestým a čtyřiadvacátým měsícem od převzetí, je důkazní břemeno na vás a vy musíte prokázat, že zboží bylo vadné už při koupi.

V případě použitých věcí může obchodník písemně tuto dvouletou lhůtu zkrátit pouze na 12 měsíců.

U koho mám reklamovat, u prodejce, nebo výrobce? A jak?

Reklamaci můžete uplatňovat pouze u prodejce, od něhož jste zboží zakoupili. S ním totiž máte smlouvu. I když jste si zboží koupili za hranicemi, nemusíte s reklamací jezdit do obchodu osobně, stačí je poslat poštou. Jako důkaz stačí paragon.

Pokud je reklamace oprávněná, pak náklady na dopravu zboží hradí obchodník, a to v nejnižší nutné výši. Pokud byste tedy vezli rozpadlé boty do Paříže autem, pak by vám obchodník nezaplatil benzin, ale pouze výši poštovného podle ceníku pošty.

Ve většině zemí Unie je stanoveno, že reklamace má být vyřízena v "přiměřené době". Tento pojem je vykládán většinou jako lhůta mezi čtyřmi až šesti týdny. Na Slovensku je zákonem stanovena maximální lhůta na vyřízení reklamace 30 dní.

Můžete se obrátit na Evropské spotřebitelské centrum. Nejjednodušší je vyplnit formulář na stránkách www.coi.cz/cs/esc-2/ , případně poslat e-mail na esc@coi.cz.

Tentýž mail či telefon 296 366 155 můžete využít v případě, že byste potřebovali radu či informace o svých právech při nákupech za hranicemi.

Například jedné paní pomohli vymoci 25 tisíc korun za zaplacenou, ale z francouzského e-shopu nedoručenou videokameru, a to poté, co s ní prodejce o problému odmítal jakkoli komunikovat.

Podobně přiměli německý kamenný obchod s obuví, aby uznal oprávněnou reklamaci bot za pět tisíc korun, kterou odmítal uznat bez bližšího vysvětlení i přesto, že česká spotřebitelka jela do jeho obchodu dvakrát osobně.