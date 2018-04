Zboží koupené ve slevě můžete leckdy vrátit bez udání důvodů

Pokud jste si nějaké zboží koupili přes internet nebo přes teleshopping, můžete je do 14 dnů vrátit i bez udání důvodu. Tuto možnost máte automaticky přímo podle občanského zákoníku. Není rozhodující, jestli ji zmiňuje prodejce na svých webových stránkách či v obchodních podmínkách. Nárok na vrácení peněz máte proto, že jste si nemohli zboží prohlédnout či vyzkoušet. Peníze vám musí vrátit do 30 kalendářních dnů. Právo na vrácení peněz však mají jen běžní zákazníci, podnikatelů, kteří nakupují zboží pro firmu (používají IČO), se netýká. Odstoupit od smlouvy můžete také v případě, když vám v obchodníkem uvedeném termínu nic nepřišlo.

Stejné podmínky platí i v případě, že jste si zboží objednali přes internet, ale vyzvednete si ho v osobně v obchodě. Podle zákona není totiž rozhodující, jak zboží dostanete, ale jakým způsobem byla uzavřena kupní smlouva. Jiné to je, když si třeba přes počítač výrobek v prodejně zarezervujete, ale kupní smlouvu fakticky uzavřete až v obchodě, když si zboží prohlédnete.

Poštovné zpět nedostanete

Kde peníze vrátí * Marks and Spencer

* Datart

* Globus

* H&M

* IKEA

* Interspar

* C&A

* Albert

Když vracíte zboží koupené na dálku, počítejte s tím, že vám obchodník vrátí částku za zboží, dopravné ani poštovné zpět nedostanete. Další svoje peníze vydáte také na poštovné, když budete výrobek vracet. Obchodník vám nesmí naúčtovat žádné sankce, pokuty či jiné poplatky.

Pokud k vám dorazilo něco úplně jiného, než jste si objednali, postupujete jako při klasické reklamaci. Takový postup je pro vás výhodnější než pouhé odstoupení od smlouvy, protože veškeré související náklady pak musí platit prodávající (zejména poštovné a podobně).

Odkdy se počítá 14denní lhůta?

– Rozhodující není den, kdy jste zboží objednali, ale až doba, kdy vám ho doručí. Lhůta začíná běžet následující den po tom, kdy zboží převezmete. Počítají se do ní všechny dny, ne pouze ty pracovní. Jedině když připadne konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem až nejbližší pracovní den. Většinou tedy pondělí.

– Musíte zajistit, aby poslední den lhůty bylo vaše rozhodnutí, že odstupujete od smlouvy, u obchodníka. Nestačí tedy hodit dopis poslední den do schránky, raději ho pošlete i tři dny předem, ideálně doporučeně. Oznámení mailem sice stačí napsat až čtrnáctý den, ale jen tak, aby si jej mohl prodejce přečíst během pracovní doby. Ráno ano, večer už ne. Navíc, pokud se budete ohledně doručení mailu dohadovat, vy musíte prokázat, že jste ho odeslali včas.

– Seriózní internetové obchody mají na svých stránkách přímo formulář, který pak stačí vyplnit a elektronicky i odeslat. Dobré je si vytisknout a schovat potvrzení o tom, že váš formulář dorazil.

– Čtrnáctý den je rozhodující jen pro oznámení, že odstupujete od smlouvy. Zboží můžete poslat zpátky klidně i patnáctý den.

– Pokud obchodník při nákupu neuvedl informace požadované zákonem (název, IČO, sídlo, charakteristika zboží, konečná cena a náklady na dodání), prodlužuje se čtrnáctidenní lhůta automaticky na tři měsíce. Když vám prodejce sdělí chybějící informace dodatečně, počítá se čtrnáctidenní lhůta od tohoto okamžiku.

Kde vám vymění zboží * Marks and Spencer

* Euronics

* Datart

* Sportisimo

Nákup v kamenném obchodě

Na takzvané bezplatné vrácení zboží nemáte nárok, pokud jste nakoupili v běžné kamenné prodejně. Tam si totiž výrobek můžete prohlédnout i vyzkoušet. A pak tedy záleží na prodávajícím, jestli bude tak benevolentní a možnost vrácení vám poskytne. Jeho povinnost to není. Všechny větší řetězce a obchodní domy vám však nepoužité, nejlépe nerozbalené zboží vezmou zpátky bez řečí, vymění za jiné a někdy i vrátí peníze.

Pozor: Jestli vám však prodávající výslovně slíbí, že zboží můžete bez sankcí vyměnit, pak je tímto vlastním (dobrovolným) slibem vázán. Neměli byste se však spokojit jen s ústním prohlášením prodavače. Slib by měl mít písemnou podobu, třeba na účtence, kupní smlouvě, na letáku v obchodě či v obchodních podmínkách.

Musí být v původním obalu?

Když zboží vracíte, nesmí být především poškozené, viditelně používané, žádná jeho součást nesmí chybět, a to včetně návodu a dalších dokumentů. Samozřejmě by bylo dobré, kdybyste je vraceli v původním obalu, ale není to vaší povinností. Prodejce si však může naúčtovat náklady na opětovné zabalení zboží do původního stavu.