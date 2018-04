Zboží, které vám nevyhovuje, můžete bez vysvětlení vrátit. Většinou do čtrnácti dnů

Lhůta pro vrácení zboží začíná běžet den poté, co jste zboží převzali, a počítá se na kalendářní dny. Převezmete-li tedy třeba televizi 10. září, lhůta začíná od 11. září a trvá do 24. září. Pokud poslední den lhůty vyjde na víkend nebo svátek, můžete zboží vrátit ještě následující pracovní den.

Abyste je mohli vrátit, nemusíte zboží do obchodu fyzicky dopravit (poslat poštou, kurýrem či dovézt do kamenné pobočky). Podstatnější je totiž akt odstoupení od smlouvy. Pokud vracíte třeba onen televizor z výše uvedeného příkladu, musíte do obchodu zaslat oznámení o odstoupení od smlouvy tak, aby si ho v reklamačním oddělení mohli přečíst nejpozději 24. září. Formulář odstoupení od smlouvy obvykle najdete na stránkách obchodníka.

I s obalem?

Obchodníci, a nejen ti z webu, obvykle vyžadují, abyste nepoužité zboží vrátili se všemi náležitostmi, nesmí tedy chybět třeba kabel, záruční list či návod, a včetně originálního obalu. Žádný zákon ani předpis však o vracení obalu nehovoří, a obal tudíž není při vracení ani při reklamaci podstatný. Platí však, že zboží s původním obalem vymění rychleji. Jestliže jste totiž vrátili výrobek, který je bez závad, obchodník ho samozřejmě bude chtít vrátit zpět do oběhu. Musí ho tedy mimo jiné opět zabalit. A budete-li mít při vracení i obal, zjednodušíte tím sobě i svému obchodníkovi život. V opačném případě by po vás mohl požadovat uhrazení nákladů na "uvedení zboží do původního stavu". Má na to právo.

Náprava závady v záruční době

Kromě toho se na zboží zakoupené přes web vztahuje klasická dvouletá záruční doba. Na některé výrobky může být záruční doba delší, v takovém případě to musí být uvedeno v záručním listě.

Jestliže se vám zboží v záruční době rozbije, dává vám zákon čtyři možnosti. Výrobek můžete nechat bezplatně opravit v autorizovaných servisech. Pokud máte pocit, že vada půjde odstranit, můžete požadovat slevu. Další možností je výměna za stejný, ale nepoškozený kus a poslední je vrácení zboží zpět obchodníkovi, který vám vyplatí vaše peníze.