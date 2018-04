Zdálo se jí, že bude mydlářkou, tak se jí prostě stala

Po maturitě absolvovala dvouleté pomaturitní studium cestovního ruchu v Opavě. Následovalo roční studium angličtiny, zakončené státní zkouškou, a práce jako průvodkyně. Hned v roce 1990 odjela pracovat jako au-pair do Kanady. Původně tam chtěla zůstat rok, nakonec z toho bylo devět let života v Torontu. V Kanadě večerně studovala marketing a po dvou letech praxe jako au-pair přijala místo ve firmě Zurich life. V roce 1999 se vrátila do České republiky a na pár let se usadila v Praze. Pracovala jako asistentka ve výkupu vozidel, pak v oddělení vztahů s veřejností, dělala průvodkyni Prahou, překládala a stala se tlumočnicí.

Jak se z překladatelky a tlumočnice najednou může stát mydlářka?

Měla jsem sen, ve kterém jsem byla středověkou mydlářkou. Byl natolik sugestivní a přišel v tak vhodnou dobu, že jsem brzy nato nakoupila hrnce, vařečky a pustila se do výroby mýdel. Nejdříve jen na vánoční trhy, ale pro velký zájem jsem se nakonec rozhodla, že se tradičnímu ručnímu způsobu výroby přírodních mýdel bez chemických přísad budu věnovat naplno.

Kde jste brala inspiraci?

Inspirace přicházela jakoby "shora". Přicházel jeden nápad za druhým. A tak je to dodnes. Jsou dny, kdy nápady přímo hýřím a musím si je zapisovat, jinak mi utečou. Ale měla jsem taky štěstí na lidi, kteří se se mnou podělili o své nápady a životní zkušenosti.

Profil Aleny Milíčkové

Žije na severu Moravy, je jí 38 let. Pracovala jako průvodkyně, au-pair, asistentka, tlumočnice a překladatelka. Mýdle vaří ho od roku 2001 a prodává v zelených lékárnách, dárkových prodejnách a obchodech se zdravou výživou, ale také prostřednictvím internetového obchodu www.prirodnimydla. cz. Nejlevnější mýdlo stojí 30 korun, průměrně zaplatíte za 100 gramů ručně zhotoveného mýdla kolem 60 korun.



Jak se přírodní mýdlo vyrábí

Glycerinové mýdlo se vaří a celý proces trvá zhruba 6 hodin. Do kotle se postupně přidávají rostlinné oleje, jako kokosový, palmový, ricinový nebo olivový. Pak se přimíchává destilovaná voda, činidlo, cukr, rostlinný glycerin, barva a vůně. Celé to vypadá jako mýdlová polévka, která se v tekutém stavu vlévá do forem, kde pomalu začíná tuhnout. Za 24 hodin se mýdlo může z forem vyklopit a pak se suší - glycerinová mýdla sedm dní, olivová až čtyři týdny. Ta se ale vyrábějí "za studena“.

Jaké mýdlo byste doporučila třeba pro smíšenou, velmi citlivou až alergickou pleť?

Určitě glycerinové mýdlo, které také dokáže pleť vyhladit. Doporučuji ho používat zejména mladistvým, kteří mají problém s akné.

Odkud máte recepty?

Ty jsem hledala v cizině - v Evropě, Kanadě, Americe, ale třeba i v bývalé Jugoslávii. Velmi mi v tom pomohla angličtina a francouzština. Vařím dva základní druhy mýdel: glycerinová a olivová. Tato přírodní mýdla jsou pak různě kořeněná (skořicová, kávová, papriková), olivová La chévre s kozím mlékem, ale vyrábím i mýdla pro děti. Ta jsou šetrná k dětské pokožce a mají hravé tvary, třeba v podobě mořského koníka nebo uvnitř v průhledném mýdle na děti čeká nějaká hračka. Mýdla dělám ručně, takže jim můžu dát prakticky jakýkoliv tvar a různě s nimi experimentovat. Například medové mýdlo vypadá jako plástev medu, ale tvoříme třeba i mýdlové portréty konkrétního člověka, mýdlové bábovky nebo korále.

Neměla jste problém získat potřebné formy?

Tak to byla dlouho velká potíž. Dnes je dovážím z USA a Francie. Ale třeba olivová mýdla dávám do velkých van a tyto "mýdlové buchty" pak krájím na mýdlové kostky. Tady žádné speciální formy nepotřebuji.

Dá se na přírodním mýdle v malém zbohatnout?

Mydlářství patří mezi nejstarší řemesla, a když se řekne řemeslo, je to také řehole, tvrdá práce. Navíc jedna věc je mýdlo vyrobit, a druhá ho pak prodat. Na velké a rychlé zbohatnutí to rozhodně není. Pro mě je to i koníček - mám tu práci ráda.

Co chystáte nového?

V současnosti se zajímám o tekutá mýdla, krémy, pomády na rty a tělové oleje. Chtěla bych rozšířit sortiment.

Jste vdaná, máte dvě malé děti, manžela cizince. Podporuje vás rodina ve vašem podnikání?

Můj manžel je Holanďan. Poté, co jsme se potkali, se už nikdy do Holandska natrvalo nevrátil. Rozhodli jsme se žít v České republice. Mluvíme spolu hlavně anglicky a francouzsky. Máme dvě dcery - tříletou Emmu a roční Anettu. Žijeme ve vesnici Rakovec nedaleko Frýdku-Místku a manžel se aktivně zapojil v mé firmě. Zaměřuje se na výrobu, zlepšováky a zahraniční obchod. Pomáhá mi také můj otec, který byl u zrodu mého podniku.

Jak se vám daří skloubit podnikání s péčí o rodinu?

Mám velké štěstí. Nejdříve jsem budovala firmu, pak rodinu. Když jsem otěhotněla poprvé, mí zaměstnanci si už uměli poradit jak s výrobou, tak s obchodem. Jen jsem musela z dálky přihlížet. Firma je kousek od mého bydliště a jsem tam každý den odpoledne. Dopoledne se věnuji dětem, se kterými mi pomáhá moje teta Věrka, můj manžel Frans a dědeček Mirek. Jsme na to vlastně čtyři. Takže se to skloubit dá, i když je to občas těžké.

Máte při svém podnikání čas na své koníčky?

Čas mi proklouzává mezi prsty. S malými dětmi to strašně rychle utíká. Ráno se probudím a za chvíli už je zase večer, ale stále překládám články a písničky, tlumočím občas na konferencích. Pořád něco čtu - zajímám se o alternativní medicínu, hlavně o léčivé byliny. Mám ráda historii, teď mě zrovna zaujalo studium mayského kalendáře.

Myslíte, že vám mydlářství vydrží až do důchodu?

Víte, já žiju tady a teď. Užívám si tu sílu okamžiku. Jsem všestranná, a když se cítím dobře, hýřím energií. Ptáte se na jiné zaměstnání? Sama nevím, ale někde uvnitř cítím, že bych chtěla napsat knihu.