Srovnat se s poslanci lze, ale jen do první kontroly finančního úřadu

Budeme moci přiznat našim zaměstnancům náhrady, které bychom si dali do nákladů a nemuseli je danit stejně jako poslanci? Všichni do práce dojíždějí a musejí být slušně oblečeni, protože jsou v přímém kontaktu se zákazníky. Na to bychom jim rádi přispěli pomocí náhrad.

Pokud byste se chtěli srovnávat s poslanci a dávat zaměstnancům nedaněné náhrady, mohlo by vám to vyjít pouze do první kontroly z finančního úřadu. V tomto případě bohužel platí, že jsme si všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější.

V maloobchodní prodejně je možné přiznat náklady na oblečení, pokud půjde o formu "stejnokroje" neboli luxusnější montérky. Tedy pokud vnitřním předpisem určíte například, že prodavačky musí mít modrou sukni, bílou košili a červený šátek a prodavači musí mít modré kalhoty, bílou košili a červenou kravatu.

Důvodem je ochrana pracovníka před vnějším vlivem, souvisejícím s výkonem práce - například manipulace se znečišťujícími látkami. Oblečení bude opatřeno logem firmy a jmenovkou, aby se nedalo nosit jindy než při výkonu práce. Tedy aby se nezneužívalo třeba tím, že takto oblečení půjdou již z domova a ze zaměstnání domů.

V prodejně lze také běžně přiznat zaměstnancům pracovní pláště, které chrání jejich vlastní oděv, nebo pracovní obuv, která splňuje bezpečnostní předpisy.