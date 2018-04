Zdanění paušálem: velká šance, jak ušetřit, ale ne pro každého

Výdajové paušály nejprve oslovily především malé živnostníky a zejména ty, kteří nabízeli pouze nějakou službu (např. poradci). S rostoucími zkušenostmi lidí s touto změnou se postupně rozšířilo spektrum poplatníků, kteří se pro paušál rozhodli. Při správném pochopení nabízených možností může být paušál vhodný dokonce i pro živnostníky, kteří pro svoji činnost potřebují nakupovat materiál. To se ale detailně dozvíte až v dalším textu.

Výdajový paušál může využít prakticky kdokoli

Podstata výdajových paušálů je velmi jednoduchá. Poplatník eviduje pouze příjmy a s výdaji si žádnou starost nedělá. Po skončení zdaňovacího období spočítá všechny příjmy a z nich vypočte určité procento, které v absolutní částce poslouží jako daňově účinný výdaj. Samozřejmě ruku v ruce s rozdílnými ekonomickými aktivitami existují i rozdílné výdajové paušály. Určitě by bylo nespravedlivé, aby měl stejný výdajový paušál například tlumočník a řemeslník. Před vlastním rozborem příkladů musíme znát jednotlivé výše výdajových paušálů. Připomínám, že s ohledem na rozsah tabulky přiměřeně zkracuji jednotlivé pasáže a pro absolutní přesnost výkladu je nutné se podívat do Zákona o daních z příjmů.



Druh příjmů Výše paušálu Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80% Příjmy ze řemeslných živností 60% Příjmy ze živnostenského podnikání s výjimkou řemeslné živnosti 50% Příjmy z jiného podnikání podle zvláštních zákonů (např. architekti,…) 40% Příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů 40% Příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví 40% Příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů…. 40% Příjmy z činnosti správce konkurzní podstaty …. 40% Příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů a movitých věcí, uvedených v par. 9 30%

Z výše uvedené tabulky jednoznačně vyplývá, že výše paušálu záleží na povaze činnosti, kterou poplatník vykonává. Ne vždy ovšem každý poplatník během zdaňovacího období uskutečňuje pouze jediný druh ekonomické činnosti, například řemeslnou živnost. V takovém případě (dochází-li k příjmům z řemeslné a neřemeslné živnosti) už se dostáváme do problémů se správcem daně ohledně stanovení výše daňově účinných výdajů.

Daňová optimalizace u paušálů začíná už od obsahu objednávky

Pro pochopení následujícího doporučení musíme začít od důkladného popisu problematiky. Představme si řemeslníka pana Václava, který již druhým rokem provozuje řemeslnou živnost. Správně si uplatňuje výdajový paušál ve výši 60 % příjmů. V poslední době se na něj obrátilo několik majitelů truhlářských dílen a žádají ho o organizační poradenství týkající se organizování práce v dílně.

Pokud začne pan Václav poskytovat a fakturovat organizační poradenství, tak by již neměl uplatňovat k takto získaným příjmům paušál 60 %, nýbrž by měl dle výše uvedené tabulky k těmto příjmům aplikovat pouze procent padesát. Zde existuje mezi poplatníky rozšířený mýtus, že podle převažujícího druhu příjmů se používá i procentní sazba výdajového paušálu na všechny dosažené příjmy. Jde ale o mylné vysvětlení a pan Václav by měl dosažené příjmy rozdělovat. K příjmům z řemeslné živnosti musí aplikovat paušál 60 % a k příjmům z organizačního poradenství musí aplikovat pouze procent padesát.

Tip pro všechny poplatníky s paušálem: Máte-li více druhů ekonomické činnosti, které jsou ve více druzích paušálů, tak musíte pro účely kontroly správce daně tyto příjmy rozlišovat. Na druhou stranu u mnohých činností jde o kombinaci například řemeslné živnosti a organizačního poradenství. Pokud si vhodným způsobem naformulujete objednávku nebo smlouvu o dílo, tak určitě můžete využít vyššího výdajového paušálu.

Projděte si živnostenský zákon a zákon o daních z příjmů, může vám to ušetřit desetitisíce

Dovolte mi nejprve nabídnout konkrétní příklad vysvětlující výzvu v nadpisu tohoto odstavce: Osmnáctiletá slečna Jana má mnoho nabídek v oblasti modelingu a každý den objíždí nejrůznější akce tohoto typu. Její přítel jí vysvětlil, že tato činnost je takzvaným příjmem z jiné samostatné výdělečné činnosti (není tudíž ani podnikáním a ani živností) s možností využití výdajového paušálu ve výši 40 %.

Slečna Jana se po rozhovoru s jiným kamarádem nesmířila s takto nízkým výdajovým paušálem a horlivě hledala v živnostenském zákoně nějakou volnou živnost blízkou tomu, co v praxi dělá. Za velmi blízkou považuje designérskou a aranžérskou činnost a obratem po konzultaci na živnostenském úřadě si požádala o živnostenský list. Jen díky existenci tohoto živnostenského listu si rázem může uplatňovat výdajový paušál 50 %, což je oproti čtyřiceti znatelný rozdíl a ušetří jí v jejím případě velké finanční prostředky.

Tip pro všechny poplatníky s paušálem: Projděte si důkladně živnostenský zákon a hledejte, zda náhodou předmět vaší ekonomické činnosti neodpovídá druhu činnosti s vyšším výdajovým paušálem. Pokud ano, tak si neváhejte zřídit živnostenský list a vaše investice do něj se vám velmi rychle vrátí (podobně jako v případě slečny Jany v předcházejícím odstavci).

Obecné pravidlo pro a proti paušálům zůstává totožné. Paušály jsou vhodné pro ty, kteří mají nízké výdaje související s dosahovanými příjmy. Na druhou stranu i řemeslníci poskytující nějaké montážní nebo jiné úpravy s potřebou pro svůj druh činnosti nějakých materiálových vstupů se nemusí s paušálem nutně loučit. Opět mi dovolte nejprve uvést příklad, který později rozeberu.

Pan Miloš provozuje řemeslnou živnost a zabývá se oplocováním objektů nebo rodinných domů. Až do teď využíval paušál, když fakturoval pouze montáž plotu, zatímco materiál (sloupky, laťovinu, atd.) si zákazník musel koupit sám. V poslední době ale narůstá počet těch zákazníků, kteří si chtějí objednat kompletní oplocení včetně dodávky materiálu od pana Miloše. Vzhledem k tomu, že materiál se podílí více než 90 % na ceně zakázky, tak pro pana Miloše paušál přestává být výhodný. Na druhou stranu se mu od něj nechce ustupovat, protože by si musel najmout účetní atd. Co se s tím dá dělat?

Ani taková situace nutně nemusí vést k opuštění výdajového paušálu. Panu Milošovi lze u zakázek včetně dodání materiálu doporučit variantu, kdy materiál zákazníkovi prodá nějaký jeho známý, který uplatňuje skutečné výdaje. Ten materiál prodá buď bez jakékoli marže nebo v pravděpodobnější variantě s malým ziskem. Pan Miloš bude jak je zvyklý fakturovat pouze práci a paušál pro něj bude mít nadále svoje kouzlo.

Daňový tip: Musíte-li čas od času kupovat materiál například pro montáž a skutečné výdaje překračují výši výdajového paušálu vůči příjmům, pak neváhejte do transakce zapojit nějakého vašeho kamaráda, který používá skutečné výdaje.

Paušály jsou bezpochyby výhodná věc. Většina poplatníků jich správně využívá, ale nedokáže je zatím ještě optimalizovat.