Zdarma předčasně splatíte půjčku v pěti bankách. Jinde to stojí až tisíce korun

Ke konci roku 2008 si banky začaly konkurovat nabídkou spotřebitelských úvěrů, které se daly splatit před sjednaným termínem zdarma. Tehdy to umožňovalo šest z deseti předních bankovních domů a svitla i šance, že tyto poplatky, které se pohybovaly v řádech stovek až tisíců korun, zlevní nebo pomalu zmizí ze sazebníků bank. Po více než roce se ale nabídka spotřebitelských úvěrů s předčasnou splátkou zdarma zúžila a sankce za mimořádné splátky neklesly. Vyplývá to z analýzy iDNES.cz.

Poplatek za mimořádnou splátku nejspíš nezmizí

Spotřebitelské půjčky s možností splatit je zdarma před sjednaným termínem se zcela vytratily loni kupříkladu z nabídky Citibank a LBBW Bank. Raiffeisenbank svou nabídku zúžila a zdarma umožňuje mimořádné splátky již jen u jednoho úvěru nebo poplatek odpouští v časově omezených akcích. "S žádnou změnou oproti minulým letům nepočítáme," říká Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank. Se změnami a rušením tohoto poplatku nepočítá podle vyjádření Kláry Pačesové ani Česká spořitelna. Mluvčí ČSOB Ivo Měšťánek naopak naznačuje, že by se tento poplatek mohl mírně upravit podle evropských norem, které ale musí nejprve projednat Parlament České republiky.

Z deseti předních bankovních domů, jejichž sazebníky jsme prověřovali, si účtují poplatek za mimořádnou splátku úvěru čtyři banky. A to Česká spořitelna, ČSOB, GE Money Bank a Raiffeisenbank. Poplatky přitom nejsou malé, pohybují se nadále v rozpětí od pěti set do pěti tisíc korun i výše. Klienti, kteří si takovou půjčku sjednají, by proto měli vždy dobře počítat, zda se jim vyplatí dluh předčasně smazat i přes vysokou pokutu. Do úvahy je třeba vzít, kolik splátek ještě zbývá uhradit, kolik se dá ušetřit na úrocích i dalších případných poplatcích souvisejících s úvěrem, třeba za vedení úvěrového účtu.

Spotřebitelské úvěry, které se dají splatit předčasně jen s pokutou Spotřebitelské úvěry, které se dají splatit předčasně jen s pokutou Banka Spotřebitelský úvěr Poplatek Česká spořitelna Spotřebitelské a hotovostní úvěry 4 % z výše mimořádné splátky (min. 500 korun, max. 5 000 korun) ČSOB Půjčka na cokoliv, Půjčka na lepší bydlení 1 % z výše mimořádné splátky, min. 1 000 korun /+ GE Money Bank Expres půjčka, Konsolidace půjček 5 % z předčasně splacené jistiny, min. 1 000 korun Raiffeisenbank Osobní půjčka univerzální, Rychlá půjčka *, Nízká splátka – konsolidace půjček **, Půjčka na kliknutí*** 4 % z výše mimořádné splátky /+Poplatek není účtován u úvěrů poskytnutých před 1.2.2008 nebo při přefinancování úvěru jiným úvěrem v ČSOB. Poplatek není účtován v případě provedení jedné mimořádné splátky do výše dotace z programu Zelená úsporám. *Pro Rychlé půjčky poskytnuté v období od 1.10.2005 do 31.1.2006 a v obdobích od 1.9. do 31.12.2008 a od 1.5. do 30.6.2009 činí výše poplatku 0 korun. **Pro úvěr Nízká splátka - konsolidace půjček poskytnuté v období od 1. 9. do 31. 12. 2008 a od 1.5. do 30.6. 2009 činí výše poplatku 0 korun. *** Platí pro Půjčky na kliknutí poskytnuté od 1.2.2009 Zdroj: ceníky jednotlivých bank, stav k lednu 2010

Za splátku i sankce 500 až 5 000 korun, jinde zdarma

Nejvyšší sankci za mimořádnou splátku má nadále GE Money Bank, která klientovi strhne pět procent z výše splátky a nejméně tisíc korunu. Jednorázové splacení úvěru například v zůstatkové výši 130 tisíc korun tak klienta GE Money Bank přijde na 6,5 tisíce korun. Raiffeisenbank si kupříkladu naúčtuje za stejnou mimořádnou splátku poplatek 5 200 korun.

Proč tyto poplatky nemizí z bankovních sazebníků, zdůvodňují bankovní domy tím, že předčasným splacením půjček přicházejí o úrokové výnosy. Každá změna úvěrové smlouvy včetně zrušení úvěrového účtu je pro ně vždy práce navíc a tyto náklady si proto banky započtou do poplatku.

Poskytovatelé půjček, kteří tyto poplatky neúčtují, ale naopak míní, že je nesmyslné pokutovat zvlášť v době recese klienty za to, že chtějí splatit své dluhy dříve. Bez pokuty se dají nyní splatit všechny spotřebitelské úvěry Komerční banky a Poštovní spořitelny, mPůjčka od mBank a Účelová půjčka od Raifeisenbank. Spotřebitelské úvěry UniCredit Bank lze předčasně splatit zdarma jen tehdy, pokud klient najednou uhradí celou zbývající část dluhu. Kdo by chtěl poslat například dvě mimořádné splátky, považuje to UniCredit Bank za změnu úvěrové smlouvy, což přijde na dva tisíce korun.

Spotřebitelské úvěry, které se dají splatit předčasně zdarma Spotřebitelské úvěry, které se dají splatit předčasně zdarma Banka Spotřebitelský úvěr Poplatek Komerční banka všechny spotřebitelské úvěry (například Osobní úvěr, Úvěr Gaudeamus, Optimální půjčka) zdarma Poštovní spořitelna Spotřebitelské úvěry (Neúčelový úvěr, Účelový úvěr na bydlení, Úvěr na vzdělávání, Americká hypotéka) zdarma mBank mPůjčka zdarma Raiffeisenbank Účelová půjčka zdarma UniCredit Bank Spotřebitelské úvěry (Osobní úvěr účelový, neúčelový, individuální) zdarma (splátka celé zbývající jistiny)* * poplatek dva tisíce korun při splacení jen části jistiny Zdroj: ceníky jednotlivých bank, stav k lednu 2010

Dobře počítejte, zadlužujte se opatrně

Úvěr, který lze smazat bez pokuty, se vyplatí tomu, kdo čeká v příštím období nějaké mimořádné příjmy, třeba z prodeje nemovitosti, z dědictví, z přivýdělku při zaměstnání nebo získáním státní dotace z programu Zelená úsporám na zateplení domu či nové vytápění. Při zvažování, zda se vyplatí sáhnout po úvěru s mimořádnou splátkou bez pokuty, je ale dobré se nejprve poptat, jaké další poplatky si banka účtuje a jak je půjčka celkově drahá. Banka může chtít kupříkladu poplatky za schválení či poskytnutí úvěru nebo za vedení úvěrového účtu, což úvěr prodraží.

V poskytování úvěrů jsou nyní banky kvůli recesi obezřetnější, každou žádost posuzují individuálně a jen tak někomu nepůjčí. Některé bankovní domy rovněž hlásí, že vlivem recese a z obav před ztrátou zaměstnání se lidé naučili mnohem víc počítat a zadlužují se opatrněji. "Klienti více zvažují svoje potřeby a půjčují si díky tomu i nižší částky. Je také zjevný trend raději splácet jednu půjčku než několik menších, protože je pak pro klienty snazší udržet si vyrovnaný rodinný rozpočet. Současně viditelně stoupá počet klientů, kteří se chtějí pojistit pro případ neschopnosti úvěr splácet," říká mluvčí Poštovní spořitelny Denisa Salátková.