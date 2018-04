Zdarma převést valuty na euro? Prostřednictvím účtu.

Z dvanácti evropských měn se prvním dnem příštího roku stává jedna - euro. Kdo má cizí peníze na účtu, nemusí si s proměnou příliš lámat hlavu. Banka mu je totiž zdarma převede sama a dále bude vést účet v euru. Lidé, kteří nestačili například utratit francouzské franky, rakouské šilinky či italské liry na dovolené a schovávají je doma v šuplíku, mají dvě možnosti. Zajít do směnárny, která si naúčtuje poplatek, nebo si konto do konce roku založit.

Založení účtu se jeví jako pohodlnější a levnější řešení. Poplatek směnáren totiž může činit jedno, ale i pět procent z proměňované částky. V příštím roce se může dokonce vyšplhat na několik desítek procent. Může se rovněž stát, že směnárny nabídnou při odkupu nevýhodný kurz.

V žádné tuzemské bance by neměl být problém konto v euru založit. Podmínky finančních ústavů se však v mnohém odlišují, proto se vyplatí vybírat s rozmyslem.

Založení účtu bývá zdarma. Roční úročení se většinou pohybuje na úrovni půl procenta ročně, jen například GE Capital Bank, Komerční banka nebo Union banka nabízejí úročení 0,7 procenta. Poplatky za správu a zasílání výpisů jsou však různé.

Co je ke zřízení konta potřeba? Kromě dokladu totožnosti a stáří více než osmnáct let také základní vklad, jehož výše se pohybuje od dvou set do pěti tisíc korun. Výjimkou je Živnobanka, která do konce roku nepožaduje žádný minimální zůstatek.

Účty v euro: jaké podmínky banky nabízejí Kdo se rozhoduje o zřízení devizového konta, měl by zvážit, co je pro něj výhodnější, zda termínovaný, či běžný účet. Běžný účet v cizí měně stejně jako v korunách je především určen pro zajištění nutných výdajů - dostává-li člověk výplatu v cizí měně nebo pravidelně něco platí. K běžnému účtu dostane obvykle k dispozici také platební kartu, takže se jeho funkce příliš neliší od běžného účtu v korunách. Zvolit tento typ konta v euru by měl člověk, který ví, že během roku bude muset platit zahraniční měnou.

Jestliže například peníze zbudou z dovolené a jejich majitel ví, že je použije zase až za rok, bude lepší zvolit termínovaný účet, kde jsou devizové prostředky zhodnocovány vyšším úrokovým výnosem, než kdyby byly uloženy na běžném účtu. Vedení termínovaného účtu je také zdarma. Kromě toho je lze sjednávat na kratší časové úseky s automatickým obnovováním vkladu - takzvaný revolvingový termínovaný účet, který zajišťuje poměrně rychlý přístup k hotovosti. Problém může být v tom, že některé banky založí termínovaný vklad až od určité částky, často nejméně jednoho tisíce eur, případně ekvivalentu jiné měny.

Československá obchodní banka

ČSOB nabízí svým klientům založení a vedení účtu v euru zdarma. Jediné, za co se platí, je zasílání pravidelného výpisu z účtu. Například za měsíční výpis je to 30 korun.

Základní vklad je 200 korun, respektive ekvivalent této částky v euru. Stejná výše platí i pro minimální zůstatek. Jestliže bude chtít klient uložit na účet bankovky zemí Evropské měnové unie, například německé marky nebo rakouské šilinky, neplatí žádný směnárenský poplatek. Za mince si banka účtuje 15 procent z jejich hodnoty.

Úrokové sazby:

běžný účet: 0,5 procenta ročně

termínovaný účet: 2,58 procenta

Živnostenská banka

V Živnobance je možné zřídit devizové konto bez poplatku. Zdarma je i správa účtu. Do 31. prosince 2001 nevyžaduje banka také žádný základní zůstatek, od 1. ledna 2002 je stanoven na 700 eur. Zaslání měsíčního výpisu poštou stojí sedm korun. Při ukládání bankovek zemí Evropské měnové unie si banka neúčtuje žádný zvláštní konverzní poplatek. Konverze probíhá podle platných přepočítávacích koeficientů. Za drobné mince určila banka od 1. října poplatek 50 procent.

Úrokové sazby:

běžný účet: 0,5 procenta ročně

termínovaný účet: 2,13 procenta

Raiffeisenbank

Běžný účet v euru si v Raiffeisenbank zařídíte také bezplatně. Za správu konta se platí tři eura - zhruba 100 korun - za čtvrtletí, což je přibližně o 50 korun méně než u ostatních devizových účtů v měnách zemí Evropské měnové unie. Minimální vložená částka je 5000 korun, respektive její ekvivalent v euru. Za vklad například italských lir či španělských peset si banka účtuje standardní poplatky - dvacet korun za částku do 50 000 korun a 0,5 procenta za sumu nad 50 000 korun.

Raiffeisenbank nevykupuje mince v cizích měnách. Měsíční výpis stojí 10 korun.

Úrokové sazby:

běžný účet: 0,5 procenta ročně

termínovaný účet: 2,40 procenta

GE Capital Bank

Zřízení běžného účtu v euru je zdarma. Toto osvobození od poplatků se týká devizových termínovaných vkladů. Za vedení běžného účtu se platí měsíčně jedno euro. Základní vklad a minimální zůstatek na běžném účtu je 13 eur. Vklad na účet v měně, ve které je konto vedeno, je zadarmo. U účtů vedených v euru se měnou účtu míní měny 12 zemí sdružených v Evropské měnové unii. Poplatek za směnu klient nehradí.

Úrokové sazby:

běžný účet: 0,7 procenta ročně

termínovaný účet: 2 procenta

Union banka

Běžný účet v Union bance založí zdarma. Poplatky za správu se liší podle toho, zda účet zakládá fyzická, či právnická osoba, a podle způsobu a frekvence předání výpisu. Při měsíčně zasílaném výpisu z účtu zaplatí fyzická osoba-nepodnikatel 0,5 eura za správu svého devizového konta včetně zasílaných výpisů. Základní vložená částka nutná pro založení devizového účtu je 5,4 eura, stejná výše platí i pro minimální zůstatek. Vklad na účet v euru je zdarma, v mincích 20 procent z nominální hodnoty mincí, nejméně však 30 korun. Jestliže chcete na svůj euroúčet uložit peníze zemí Evropské měnové unie, je tato operace zadarmo, za ostatní měny zaplatíte podle sazebníku dvě procenta z hotovosti, minimálně 30 korun a maximálně 1000 korun. Rozsah služeb poskytovaných bankou k devizovému kontu je stejný jako u běžného účtu v korunách.

Úrokové sazby:

běžný účet: 0,75 procenta ročně

termínovaný účet: 3,3 procenta

Česká spořitelna

Česká spořitelna umožňuje založení euroúčtu zdarma. Za správu a vedení konta se platí 180 korun ročně. Základní vklad potřebný pro zřízení účtu činí 100 amerických dolarů nebo odpovídající protihodnota v jiné měně. Uložit či vybrat peníze zemí Evropské měnové unie z účtu lze bez konverzního poplatku. Klient zaplatí pouze za účetní položku 4 koruny. Službu ukládání drobných mincí však spořitelna nenabízí. Z běžných účtů v euru lze zdarma převádět prostředky na výhodněji úročené vkladové produkty.

Úrokové sazby:

běžný účet: 0,5 procenta ročně

termínovaný účet: 2,85 procenta

Komerční banka

Stejně jako ostatní banky poskytuje Komerční banka devizové konto zdarma. Vedení účtu stojí měsíčně 15 korun, pravidelný výpis za měsíc 10 korun. Minimální vklad i zůstatek je 1000 korun nebo protihodnota této částky v cizí měně.

Za uložení bankovek Evropské měnové unie si banka nic neúčtuje. Konverze probíhá podle pevně stanovených přepočítávacích koeficientů. Platíte pouze za účetní položku, to znamená vložení na účet ať už v hotovosti nebo bankovním převodem. Jediné mince, které je možné do 31. 3. 2002 ukládat na účet, jsou německé marky v hodnotě 1, 2, 5 marek.

Ke každému běžnému účtu v cizí měně nabízí Komerční banka debetní kartu dle výběru a zároveň sadu soukromých a cestovních šeků.

Úrokové sazby:

běžný účet: 0,70 procenta ročně

termínovaný účet: 2,39 procenta

Poznámka: úrok k termínovanému vkladu se vztahuje k částce 7000 eur při době uložení jeden měsíc.

Co je potřeba k založení devizového konta?

věk 18 let

dva doklady totožnosti - například občanský a řidičský průkaz

složení minimálního počátečního vkladu

Podrobnější profily účtů vedených v euru a dalších měnách naleznete

Jste připraveni na příchod eura? Myslíte si, že v České republice proběhla dostatečná informační kampaň k této důležité události? Jaké informace jste obdrželi od své banky?