Zděděné stavební spoření mohou doprovázet komplikace

V současné době stavební spořitelny evidují přes pět milionů smluv o stavebním spoření ve fázi spoření. Zjednodušeně můžeme konstatovat, že smlouvu má uzavřenu každý druhý Čech, a to včetně malých dětí i starých lidí. Často tedy dochází k situaci, kdy lidé zdědí smlouvu o stavebním spoření po svém blízkém příbuzném.

Smrt majitele stavebního spoření co nejdříve oznamte stavební spořitelně

V případě, že majitel stavebního spoření zemře, je nutné dodržet nejen podmínky dané zákonem, ale i postup, jak se smlouvou zemřelého naložit. V první řadě je třeba co nejdříve informovat stavební spořitelnu o smrti jejího klienta, a to zasláním kopie úmrtního listu.

Poté je na řadě dědické řízení, v jehož průběhu se buď určí dědic stavebního spoření, který dále pokračuje v ukládání prostředků, nebo je stavební spoření ukončeno.

Jak postupovat v případě smrti účastníka stavebního spoření 1. Oznámit stavební spořitelně smrt vlastníka stavebního spoření

- zaslat kopii úmrtního listu



2. Dědické řízení

- určení dědice stavebního spoření

- nedojde-li k dohodě - ukončení smlouvy



3. Ukončení dědického řízení

- oznámit stavební spořitelně, kdo dědí stavební spoření

- zaslat kopii notářského zápisu

- podat žádost o převedení stavebního spoření na nového klienta

Ihned po skončení dědického řízení je potřeba informovat stavební spořitelnu, kdo se stal dědicem stavebního spoření, a to zasláním kopie notářského zápisu. V případě, že se rozhodnete stavební spoření vypovědět, musíte se spořitelnou též dohodnout další postup související s ukončením stavebního spoření.

Kdo zdědí stavební spoření

Stavební spoření jako produkt stavebních spořitelen se řídí zákonem o stavebním spoření č. 96/1993 Sb., jehož součástí je i § 8, který přesně určuje, jak postupovat v případě smrti účastníka stavebního spoření. V praxi to znamená, že tento zákon má prioritu jak před občanským zákoníkem, upravujícím pravidla dědění, tak i před závětí, která by zákonu o stavebním spoření odporovala.



Stavební spoření se vyznačuje jedním, a to velmi zásadním specifikem, nelze jej rozdělit mezi více dědiců.

V ideálním případě je dědicem stavebního spoření pozůstalý manžel nebo manželka, na kterého dále přecházejí práva i povinnosti vyplývající ze smlouvy o stavebním spoření zemřelého. Pozůstalý manžel či manželka se může dále rozhodnout, zda bude ve smlouvě pokračovat, nebo ne.

Jiná situace nastává v případě, že po zemřelém majiteli stavebního spoření není pozůstalý manžel nebo manželka. Pak jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění. Zásadní skutečností však je to, že dědicem se může stát pouze jedna osoba. Je tedy na dědicích, aby se v rámci vypořádání dědictví dohodli, kdo jím bude a stane se poté majitelem smlouvy o stavebním spoření, se kterou může nakládat podle svého uvážení. Může pokračovat ve spoření, případně ji vypovědět.





zákon o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. § 8 Úmrtí účastníka stavebního spoření



1. V případě úmrtí účastníka přecházejí práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření na pozůstalého manžela. K tomu soud přihlédne v řízení o dědictví.



2. Není-li pozůstalý manžel, jsou práva a povinnosti vyplývající ze stavebního spoření předmětem dědění, jen dohodnou-li se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví, že práva a povinnosti ze stavebního spoření převezme jeden z nich.



3. Nedojde-li mezi dědici k dohodě podle odstavce 2, smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí zůstavitele a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření.

U starších smluv můžete od státu získat až 9 000 korun ročně

Pokud však k dohodě mezi účastníky dědického řízení nedojde, smlouva o stavebním spoření zaniká dnem úmrtí majitele smlouvy. Jak popisuje odstavec 3 § 8 zmiňovaného zákona, vypořádá se "pouze uspořená částka včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni úmrtí účastníka stavebního spoření". To tedy znamená, že poměrná část státní podpory z částky uspořené na účtu stavebního spoření zemřelého klienta je pozůstalým dědicům vyplacena i v případě, není-li ukončena vázací lhůta u stavebního spoření.

Vzhledem k tomu, že spořícím klientem stavebních spořitelen je zhruba 50 procent Čechů, je velká pravděpodobnost, že dědic stavebního spoření bude mít uzavřenu svou vlastní smlouvu. Jak je to pak se státními podporami? Má dědic nárok na dvě státní podpory, či pouze na jednu?



Nárok na státní podporu u stavebního spoření podle data uzavření smluv



Vlastní

smlouva - uzavřena Zděděná

smlouva - uzavřena Nárok na státní podporu

- vlastní smlouva Nárok na státní podporu

- zděděná smlouva do 31. 12. 2003 do 31. 12. 2003 Ano - max. 4 500 Kč Ano - max. 4 500 Kč do 31. 12. 2003 od 1. 1. 2004 Ano - max. 4 500 Kč Ne od 1. 1. 2004 do 31. 12. 2003 Ne Ano - max. 4 500 Kč od 1. 1. 2004 od 1. 1. 2004 Ano - max. 3 000 korun v součtu na všechny smlouvy

Zajímavou možnost čerpání státních podpor u uzavřených smluv zmiňuje Rostislav Trávníček z Českomoravské stavební spořitelny: "Existuje ještě jedna situace, a to, že klient má smlouvu, vlastní i zděděnou, uzavřenou do 31. prosince 2003 a na obě je nárok na státní podporu v maximální výši 3 000 korun. Jedná se o tzv. hybridy, což znamená, že na smlouvy nebyla přiznána státní podpora za rok 2004 nebo bylo požádáno o zavedení nároku na státní podporu od 1. ledna 2005 a později. I v tomto případě má nárok na přiznání státní podpory na obě smlouvy, i když v maximální výši 3 000 korun.

Nakládání se zděděnou smlouvou je prakticky neomezené

Zděděním smlouvy se dědic stává účastníkem stavebního spoření a se smlouvou může nakládat podle svých potřeb - v souladu se zákonem o stavebním spoření a všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření příslušné stavební spořitelny a pochopitelně vždy v rámci podmínek, za nichž smlouvu uzavřel zemřelý klient.



V praxi to znamená, že nový majitel smlouvy může navyšovat cílovou částku, změnit tarifní variantu, čerpat překlenovací úvěr, případně úvěr ze stavebního spoření.