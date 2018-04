Zdědili jste peníze? Investujte je!

Rady a tipy · Nezapomeňte, že při vytváření portfolia je nejdůležitější diverzifikace. I když je vaše ochota riskovat vyšší, není dobré investovat všechny prostředky pouze do rizikových aktiv.

· Je dobré si uvědomit, že v rámci portfolia orientovaného na výnos s vyšší mírou rizika jsou výkyvy výnosů a krátkodobá ztráta úplně běžné. Není třeba podléhat panice.

· Nebojte se zariskovat. Peníze zainvestované do nejrizikovějších aktiv by sice měly tvořit jen malou část portfolia, ale úplně se jim vyhýbat také není žádoucí. Když budete mít štěstí, můžete na tom pěkně vydělat.