Zdokonalte svůj projev: pozor na chyby těla

Mnutí rukou, hraní si s tužkou, nebo třeba nohy křížem – to všechno jsou prvky, které o vás negativně vypovídají. Pokud se jich zbavíte, budete vypadat odvážněji a důvěryhodněji. Obě tyto vlastnosti jsou důležité jak při projevu člověka, který chce obhájit nabídku své firmy stejně tak jako pro toho, kdo chce třeba prezentovat na poradě výsledky své divize. Kterých negativních projevů se vyvarovat a jak na ně?

Dokreslete svá slova rukama

Právě ruka bývá jedním z prvních zásadních ukazatelů o novém člověku. Řeč je samozřejmě o podání ruky. O tom, jak správně podat ruku, si můžete přečíst ZDE. Ale nejde jen o samotné podání ruky. To, jak máte ruce položené na stole, zda si v průběhu diskuze hrajete s prsty, zda si ruce mnete, zda je máte sepjaté, klepete si rukou do stehna, nebo zda si rukou hrajete s tužkou, s vlasy apod., to vše o vás vypovídá. A výše zmíněné aktivity dokonce vypovídají všechny negativně. Dáváte totiž jimi najevo nejistotu, nervozitu, vaši nepřítomnost v diskuzi.

Jak tedy správně zacházet s rukama v průběhu diskuse? Sedíte-li a posloucháte projev někoho druhého, nechte ruce volně ležet na stole, dlaněmi směrem dolů nebo na hraně dlaní, prsty mírně pokrčené. Určitě si nehrajte s propiskou, s papíry na stole, nebo s jinými věcmi. Pokud nebudete sedět u stolu, ale na židli volně v prostoru místnosti, pak nechte ruce volně ležet na svých stehnech, nejlépe dlaněmi dolů nebo dolů hřbetem dlaní. Každou ruku samozřejmě zvlášť na jedné noze. Pokud vám taková poloha rukou přijde nepřirozená, maximálně spojte ruce dotykem konce prstů, případně prsty překřižte v posledních článcích prstů.

V případě, že stojíte, nechte ruce volně viset vedle těla, vyvarujte se všem tzv. zámkům v podobě zkřížení rukou na hrudi, sevření dlaní apod. Taková poloha napovídá určitou uzavřenosti vůči tomu, kdo k vám hovoří, vůči tématu jeho projevu.

Budete-li naopak vy mluvit k posluchači (nebo posluchačům), nenechávejte ruce jen tak volně ležet, ale je velmi dobré, pokud se je naučíte názorně využívat. Vaše ruce by měly představovat jakousi pohyblivou pomůcku, která dotvoří váš aktivní projev. Naznačujte pohyb, o kterém mluvíte, velikosti záležitostí, o kterých hovoříte, ukazujte na flipchart s grafy, které používáte při prezentaci apod. Budete-li se na „práci“ rukou při prezentaci nebo třeba diskuzi soustředit, brzy si na jejich pomoc zvyknete a budete je tímto způsobem využívat naprosto samozřejmě.

Najděte si stabilní, ale dostatečně pohodlný postoj

Nejen ruce vás mohou při důležité diskuzi či prezentaci „zradit“. Také postavení vašich nohou a pohyby s nimi mohou vypovídat o vašem momentálním psychickém stavu. Pamatujte se, že by vám nohy měly být, ať už v sedě či vestoje, pevnou oporou.

Sedíte-li, měla by se vaše chodidla dotýkat podlahy celou svou plochou, kolena nechte přirozeně daleko od sebe (nenechte nohy příliš roztažené od sebe, ani se nesnažte je mít sevřené pevně u sebe), mezi stehnem a lýtkem každé nohy byste měli svírat přibližně pravý úhel. Jeho velikost se ovšem může odvíjet od výše sedačky, kterou často nemůžete ovlivnit.

Pokud při diskuzi či prezentaci stojíte, snažte se hned od začátku najít takovou polohu nohou, ve které se jednak budete cítit dostatečně stabilně, ale jednak také takovou polohu, která vám bude pohodlná. Pokud byste se měli soustředit na to, že vás například jedna z nohou díky postoji bolí, mohlo by se to projevit na vašem mluveném projevu, popřípadě na vašem výrazu obličeje. Stůjte oběma chodidly na podlaze, nohy nechte lehce propnuté, popřípadě jednu mírně pokrčenou. Nepřenášejte váhu z jedné nohy na druhou příliš často.

Ať už budete sedět, nebo stát, nechte své nohy rozhodně v klidu. Nekývejte s nimi do stran, netřeste s nimi, ani si nepodupávejte, nevrťte chodidlem po podlaze – to jsou v případě nohou asi nejčastější pohyby, kterých je třeba se vyvarovat.

Trup raději pěkně v klidu

Pokud vás právě napadla otázka „ruce a nohy, to je hezké, ale jak je to s držením těla?“, ptáte se správně. Rovněž celým tělem můžete napáchat řadu chyb, které vás před obchodním partnerem či posluchači vaší prezentace shodí. O jaké chyby, že se to jedná? Řada lidí se ve vypjatých chvílích vrtí na židli, pohupuje tělem, nesedí na židli rovně, ale podsazeně, jsou ohnutí nad stůl. Posledními dvěma variantami se pak nejen špatně prezentují a odkrývají svou nejistotu a nestabilitu, ale navíc si také ničí páteř.

Podíváme-li se nejprve na vaši správnou polohu trupu v sedě, která by měla dát najevo vaši sebejistotu a vyrovnanost, měli byste sedět kolmo k podložce, tedy k sedáku židle. Záda mějte opřená celou plochou, kterou vám umožňuje opěradlo. O tom, jak byste měli mít v sedací poloze umístěné nohy, jsme si již řekli výše.

Řeč těla – odhalte postoj posluchače

V daný moment jsme si naznačili základní postavení nohou, rukou i trupu, které vás jako celek prezentuje jako vyrovnaného člověka bez známek nervozity. Nicméně tělo může pracovat i kladně tak, že vysílá posluchači směrem k diskuzi (konkrétně projevu toho druhého) pozitivní signály. Pojďme se podívat, co mohou některé z nich napovědět. Pomohou vám chápat druhé, ale také vám pomohou s nimi pracovat ve vašem případě směrem k druhým.

Pokud k někomu hovoříte a si hraje s hodinkami, se šperky, nebo se dívá jinam než na vás, můžete předpokládat jeho nezájem o vaše slova, o téma, které mu prezentujete. Stejně tak, když si třeba maluje na papír.

Naopak, jeho zájem lze jednoduše vytušit, pokud si mne bradu, máme podepřenou hlavu a ukazovákem si přitom míří k uchu. Také jeho nakloněná hala do strany vypovídá o jeho zaujetí pro vaše slova. Pokud si pak tře špičku nosu, nebo si ji škrábe, hovoří to o jeho zamyšlení se o tom, o čem hovoříte.

V případě, že má člověk, jemuž prezentujete informace, obě ruce v kapsách, napovídá to o jeho opovržení vámi, má-li hlavu lehce předkloněnou vpřed, očekávejte od něj útočnou odezvu. Také třeba přivřené oči charakterizují jeho nesouhlas a přípravu na útok. Samozřejmě podobných vysvětlení tělesných postojů – tzv. řeči těla je daleko více, ale naznačili jsme si alespoň ty nejmarkantnější.

Zkuste se někdy schválně zaměřit na tělesné projevy lidí, s nimiž přímo vy komunikujete, nebo které vidíte komunikovat třeba v televizi. Tím, že si budete všímat jejich chyb, ale také nonverbálních reakcí na vaše slova či chování, které jsme si výše naznačili, si budete uvědomovat chyby vlastní a bude se vám tak lépe pracovat na jejich odstranění.