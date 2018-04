Zdravá kancelář kvete

„Den co den jsme vystaveni přímo chemickému koktejlu,“ říká Jana Borovičková z Holandské květinové kanceláře. Společnost představila závěry projektu Plants for People (Rostliny pro lidi), který dává jasné doporučení: Pořiďte si do kanceláře co nejvíc pokojových květin!

Víte, co v práci dýcháte?

„Chemický koktejl“ je tvořen škodlivými látkami, které vylučují tiskárny, kopírky či monitory počítačů (je to například formaldehyd, toluen nebo benzen). Zejména v klimatizovaných otevřených kancelářích, kam se těžko dostává čistý vzduch, nepříznivě působí i výpary z koberců, nábytku a nejrůznějších lepidel. K produkci škodlivých látek se přidávají také lidé. „Každý z nás za sebou nechává stopu v podobě mýdla, šamponu, deodorantu či pracího prášku v oděvu,“ doplňuje Jana Borovičková.

Pokojové rostliny mohou podle Borovičkové pomoci výrazně víc než sebelepší zvlhčovače vzduchu, které jsou navíc mnohem nákladnější a hlučné. Květiny hluk naopak tlumí. „Více než 97 procent absorbované vody uvolňují zpátky do ovzduší. Zvyšují tak vlhkost vzduchu a snižují koncentraci oxidu uhličitého a všech škodlivých látek.“

Nejlépe pohlcuje jedy

Velké i malé palmy patří mezi nejlepší „pohlcovače“ škodlivých látek. Nevadí jim méně světla, ale teploty by měly být vyšší.



Vydrží i horší podmínky

Osvědčené jsou různé druhy fíkusů. Jsou velmi odolné proti škůdcům, vyhovuje jim pokojové teplota. Zalévají se jednou týdně, v létě raději dvakrát.