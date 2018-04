Zdravé spaní je základ pro dobré pracovní výkony

Celý den se také setkáváme s kolegy a lidmi, se kterými se ovlivňujeme navzájem, a to svou náladou. Vědomě či podvědomě vysíláme různé signály, které o nás vypovídají, jsme-li optimističtí, pesimističtí, jestli jsou nám ti druzí sympatičtí nebo naopak. Naše vnitřní pohoda má obrovský vliv nejen na naši fyzickou, ale i psychickou kondici, následné vycházení s lidmi a pracovní výsledky.



Každý z nás raději jedná s těmi, kteří mají dostatek energie, jsou pracovití, přátelští, optimističtí, bezproblémoví. Naopak práce s lidmi, kteří jsou nesamostatní, neustále ve špatné náladě, čerpají energii z ostatních, je vysilující. I tento fakt pak může vést ke konci dne k naší k naprosté vyčerpanosti, menším pracovním výkonům nebo špatnému spánku. V posteli pak rozebíráme různé situace, které se během dne udály nebo už myslíme na další pracovní povinnosti, které nás čekají.



Vyberte si kvalitní matraci

Podle odborníka Vítězslava Hálka ze studia zdravého spaní Alphadream se ale nemusíme špatně vyspat jenom z těchto důvodů, ale i proto, že jsme si vybrali nevhodný polštář, příliš měkkou nebo tvrdou matraci. Aniž bychom si to uvědomovali, na posteli strávíme doslova třetinu svého života a pro zajímavost, za rok do ní propotíme přes tři kila potu. Proto není od věci myslet i na to, že matraci vybíráme na delší čas a dobré vyspání je velkou investicí nejen do zdraví, ale i dobré nálady a lepších pracovních výkonů.



Proto, aby se nám lépe usínalo a abychom se celou noc nepřevalovali nebo neprobouzeli během noci nebo nad ránem, je důležité naučit se večer vypnout a zaobírat se věcmi příjemnými. Popovídáním s přáteli, rodinou, shlédnutím hezkého filmu, poslechem příjemné hudby. Také těžko stravitelná jídla nebo nápoje obsahujícím kofein bychom měli navečer omezit nebo se jim vyhnout úplně. Přednost bychom měli dát například bylinkovému čaji. Pokud nemůžeme usnout, nedoporučuje se převalování na posteli. V tu chvíli je lepší dát přednost knize.

Nezapomeňte na fyzickou kondici

Po ránu je zase vhodná fyzická aktivita, ranní rozcvička nebo běh. Ta nás udrží v dobré kondici během celého dne. S tím souvisí i snídaně, kterou často z důvodu spěchu opomíjíme a během dne se pak dojídáme různými sendviči, chlebíčky, které zapíjíme různými nápoji obsahující velké množství cukru nebo kofeinu. Důležité je i umět si dobře zorganizovat pracovní povinnosti, abychom večer nebyli unaveni více proto, že jsme nestihli nic vyřídit, než z práce samotné.