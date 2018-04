Zdravotní karta na cestu nestačí

Domníváte se, že na dovolené vystačíte se zdravotním pojištěním a cestovní pojištění je luxus? Pak počítejte s tím, že pokud budete mít zdravotní potíže a půjdete k doktorovi, budete muset namísto pár stovek korun za cestovní pojištění (denní pojistné léčebných výloh začíná na 13 korunách) zaplatit daleko vyšší částky.

S kartou pojištěnce, která má na rubu modrý evropský zdravotní průkaz, sice máte ve státech Evropské unie a několika dalších zemích (například v Chorvatsku, Rumunsku, Černé Hoře nebo Norsku) nárok na stejnou zdravotní péči jako místní obyvatelé, ale ve většině zemí si pacienti na léčbu i léky připlácejí.

To znamená, že spoluúčast uhradíte i vy – a nebude to nízká částka. „Na dovolené v Chorvatsku jsem prodělal mrtvici, týden jsem ležel v nemocnici a léčba stála celkem 130 000 korun. Kdybych neměl cestovní pojištění, které mě vyšlo na 300 korun, musel bych za ošetření zaplatit téměř 40 000 korun,“ vypráví Karel Nový.

V Chorvatsku po vás budou chtít doplatit 30 procent, ale jinde je spoluúčast i vyšší. Například v Dánsku můžete za lékařskou péči doplácet i 60 procent, u ošetření zubů je to 100 procent. O tom, že to risknete, by se dalo uvažovat snad jen na Slovensku, v Polsku nebo v Maďarsku, kde je zdravotní péče bez spoluúčasti nebo je velmi levná a většina lékařů je smluvních. Navíc, pokud se trefíte zrovna do ordinace soukromníka, nezaplatíte jen spoluúčast, ale celý účet. S tím pak zajdete do zdravotní pojišťovny, která vám rozdíl proplatí.

Úplnou finanční ránou je speciální doprava domů, kterou zdravotní pojištění na rozdíl od cestovního připojištění nekryje. „Například převoz pacienta linkovým spojem ze Splitu stojí asi 150 000 korun,“ vypočítává Jaroslava Kratochvílová zAXA Assistance. Pokud vsadíte jen na zdravotní pojištění, budete se také muset obejít bez asistenční služby. Představte si například, že jste havarovali na italském venkově, záchranná služba vás odvezla do nemocnice. Lékařům nebudete rozumět, protože nemluvíte ani anglicky, natož italsky, budete v šoku a vystrašení.

Přesně v těchto případech je asistence, která zajistí převoz nemocného, dohlédne na průběh léčby či zprostředkuje překlad nebo konzultaci s českým lékařem, k nezaplacení. Důležité je také, že zajistí převoz nemocného domů. To je užitečné zejména v zemích, kde není dobrá zdravotní péče a převoz může zachránit život.

Platební karta se spoluúčastí

Pokud v peněžence nenosíte zrovna zlatou nebo platinovou kartu, nespoléhejte se ani na pojištění k platební kartě. Zajímejte se, jestli vaše pojištění ke kartě kryje 100 procent nákladů, nebo zda se na nich budete podílet. Spoluúčast je u platebních karet běžná, a pokud byste měli zaplatit 5 procent například z ceny ošetření po srdečním kolapsu v USA (tedy z 600 800 korun), které vyžaduje eBanka, „karetní pojistka“ by vás vyšla pěkně draho. U některých bank si za příplatek můžete zajistit lepší zdravotní pojištění na cesty.

Jak pojištění uzavřít levněji

Cestovní pojištění můžete uzavřít osobně v každé pobočce pojišťovny nebo i telefonicky, ale výhodnější je to přes internet. Pojišťovny nabízejí při on-line sjednání slevy ve výši 10 až 15 procent. Allianz dokonce poskytuje mladým do 26 let při sjednání přes internet nebo telefon do konce prázdnin slevu 50 procent. Podmínkou je cestování po Evropě, maximálně na 90 dnů. Při on-line sjednání smlouva platí až od okamžiku, kdy pojišťovna dostane platbu na účet. Pokud neplatíte kartou, ale převodem, nezapomeňte, že to může trvat dva dny.

Pojištění také výhodněji nakoupíte, když si vyberete pojišťovnu, která spolupracuje s vaší zdravotní pojišťovnou nebo u které už nějaké pojištění máte. Například klienti OZP mají u pojišťovny Vitalitas slevu ve výši 25 procent.