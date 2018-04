Zdravotní karta vám v zahraničí nestačí

, aktualizováno

Považujete cestovní pojištění za zbytečný luxus a do zahraničí vyrážíte jen s kartičkou zdravotní pojišťovny? Mohlo by se vám to dost prodražit. Ceny za spoluúčast se pohybují od symbolických částek do tisíců korun.