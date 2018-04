Jak na zdravotní pojištění studentů, aby nepřišel exekutor

Nejjednodušší to mají studenti, které přijali do navazujícího magisterského studia už v červenci. Ti se o placení zdravotního pojištění zajímat nemusejí.

"V případě, že do navazujícího studia nastoupí nejpozději do tří kalendářních měsíců od ukončení předchozího stupně, se totiž jedná o soustavnou přípravu na budoucí povolání na vysoké škole podle paragrafu 14 odstavce 2c zákona o státní sociální podpoře a pojištění za něj stále platí stát," vysvětluje Jana Vítková, partnerka v poradenské společnosti TPA Horwath.

Když vás nevezmou, budete si muset platit pojištění sami

Na některé školy jsou však přijímací zkoušky až během srpna, co pak? Pokud vás přijmou, nemusíte dělat nic.

"Když však úspěšní nebudete, budete si muset uhradit zdravotní pojištění za srpen ve výši 1 148 korun sami," uvádí Jana Vítková a vysvětluje, že stát za absolventy vysokých škol platí pojištění jen v kalendářním měsíci, ve kterém studium řádně ukončili, případně ještě v následujícím kalendářním měsíci, pokud po celý měsíc absolvent nevykonává žádnou výdělečnou činnost.

Je možné se placení nějak vyhnout? "Počkat na výsledky a jestliže skutečně dojde na nejhorší a absolvent nebude do navazujícího studia přijat, měl by se nejpozději poslední pracovní den v srpnu nahlásit na úřadu práce a následně do osmi dnů ohlásit tuto skutečnost i své zdravotní pojišťovně. Bude tedy v evidenci úřadu práce již za měsíc srpen a zdravotní pojištění platit nebude," radí Jana Vítková.

Co říká zákon Pojištěnec je povinen oznámit své zdravotní pojišťovně nejpozději do 8 dnů skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby nezletilé plní tuto povinnost jejich zákonný zástupce .

skutečnosti rozhodné pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné. Za osoby nezletilé plní tuto povinnost jejich . Pojištěnec, který nepatří mezi osoby, za které hradí pojistné stát, není zaměstnancem ani osobou samostatně výdělečně činnou, si musí platit pojistné jako takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů, a to v zákonem stanovené výši (od 1. 8. 2013 to je 1 148 korun, předtím 1 080 korun).

Problémy se nevyhýbají ani středoškolákům

To, že neplacení zdravotního pojištění může dojít až k exekutorovi, dokazuje příběh, který zveřejnila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Obrátila se na ni paní, na kterou byla uvalena exekuce kvůli neplacení zdravotního pojištění v době, kdy byla ještě středoškolskou studentkou.

"Nechápu, jak je to možné, vždyť za studenty platí přece pojistné škola. Co mám dělat, když jde zjevně o omyl?" ptá se.

"Za středoškoláka, jako za nezaopatřené dítě, platí pojistné stát, ne škola. A to, že student má být zařazený do kategorie státních pojištěnců, se ale musí pojišťovna nějak dozvědět," odpovídá mluvčí VZP Oldřich Tichý a dodává: "Studenti se obvykle spoléhají na to, že za ně oznámení provede hromadně škola (drtivá většina to tak skutečně dělá). Ale primárně má oznamovací povinnost sám pojištěnec."

Co má student udělat?

Povinností studenta je oznámit své zdravotní pojišťovně to, že začal studovat, respektive si ověřit, zda toto oznámení provedla škola.

Pokud zjistí, že škola hlášení neprovedla nebo ho provedla chybně (například jiné pojišťovně), musí oznámení provést sám.

Když se o placení pojistného nestaráte, měli byste alespoň ihned reagovat, když přijde výzva od pojišťovny (před každou exekucí dlužník obdrží do vlastních rukou takzvaný exekuční titul, tj. platební výměr nebo výkaz nedoplatků, proti kterým může podat odvolání nebo námitky).

Jestliže problém vůbec neřešíte v domnění, že jde o omyl, protože "přece za studenty hradí pojistné škola", může vše skončit až u exekutora.

Pojišťovna vám může udělit pokutu za nesplnění oznamovací povinnosti až do výše 10 tisíc korun. Pojistné za vás už totiž nebude doplaceno, protože počty pojištěnců, za které je plátcem stát, jsou každý měsíc oznamovány ministerstvu financí. Není-li pojištěnec nahlášen, stát za něj pojistné neplatí, a případná korekce je možná jen tři měsíce zpětně.

Co dělat v případě, že už je nařízená exekuce