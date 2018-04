Zmapovali jsme, čím nás hýčkají zdravotní pojišťovny a co je zdarma

100% příjem i během stonání? Vážný úraz, invalidní důchod, ztráta zaměstnání. Životní pojištění vám přinese jistotu v každé situaci. Srovnání nabídek na trhu najdete zde.

Abychom vám ušetřili čas, zmapovali jsme letošní nejpodstatnější preventivní programy všech sedmi zdravotních pojišťoven včetně aktuálních specialit a bonusů. Oproti roku 2016 nejde o žádné převratné změny. Nedošlo k razantnímu navýšení částek, které je možné čerpat na prevenci a zdravý životní styl, spíše jde o přesun peněz do možná zajímavějších nabídek. Rozdíly mezi preventivními programy, specialitami a bonusy mezi jednotlivými pojišťovnami přesto existují.

Zdravotní pojišťovny jsou seřazeny podle počtu klientů. Největší je Všeobecná zdravotní pojišťovna, která má přes 5,9 milionu klientů, nejmenší je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda s více než 142 tisíci klientů.

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna

Číslo pojišťovny: 111

Počet klientů 2017: 5 914 443

Věrnostní program 2017: Pojištěnci se mohou stát členy Klubu pevného zdraví a mít stálé výhody v podobě bonusů a slev na služby a produkty u celé řady smluvních partnerů. Nabídka partnerských slev bude v průběhu roku dále rozšiřována a doplňována dalšími výhodami pro podporu prevence a zdraví.

Prevence 2017: VZP podporuje v letošním roce aktivity, které prokazatelným způsobem zlepšují zdravotní stav pojištěnce. U očkování je na výběr třeba očkování proti klíšťové encefalitidě, pásovému oparu, žloutence typu A i B, je navýšen i rozpočet na očkování proti meningokokovým nákazám. Čerpat lze rovněž finanční příspěvky na prevenci kardiovaskulárního onemocnění, diabetu, poruch duševního zdraví či onkologických onemocnění.

Mezi nejčastěji využívané příspěvky patří zájem těhotných o screening Downova syndromu či příspěvek na celiakii a pohybové aktivity v rámci prevence. Těhotné ženy mají v rámci programu Maminka nově možnost čerpat příspěvek na dentální hygienu v těhotenství nebo získat příspěvek na nákup balíčku dentální hygieny. Bezpříspěvkovým dárcům krve je poskytován příspěvek na rehabilitační/rekondiční aktivity lázeňského typu a na léčivé přípravky a doplňky stravy.

O příspěvek se žádá do 30. listopadu 2017 nebo do vyčerpání stanoveného finančního limitu, který je na daný program vyčleněn. Je dobré zajímat se o benefity co nejdříve.

Speciality 2017: Finanční příspěvky na péči o zdraví a prevenci si můžete spočítat na speciální kalkulačce. Po zadání věku a pohlaví se zobrazí celkový přehled, na jaká vyšetření a prevenci vám pojišťovna může přispět a v jaké výši.

2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR

Číselný kód pojišťovny: 211

Počet klientů 2017: 1 301 335

Věrnostní program 2017: V rámci projektu Zdraví jako vášeň je možné účastnit se soutěží o zajímavé ceny, získat speciální bonusy a užitečné informace. I letos je například možné přihlásit se do konkurzu na pětiměsíční program s názvem Změním se. Vede ho experta na výživu a zdravý životní styl Petr Havlíček.

Prevence 2017: V roce 2017 se příspěvky pohybují v rozpětí od 200 do 800 korun, u dárců krve až do 6 000 korun. Děti mohou získat příspěvek na očkování až 1 800 korun. Pojišťovna má celkem 11 preventivních programů, například na prevenci onkologických či civilizačních onemocnění, očkování, program zaměřený na dárce krve, těhotné a kojící matky, děti i sportovní aktivity seniorů. Miminka narozená v roce 2017 mohou získat příspěvek až 600 korun na monitor dechu nebo chůvičku. Předškolní a školní děti od 3 do 15 let mohou využít příspěvek 600 korun například na dentální hygienu včetně nácviku u registrovaného dentálního hygienisty.

V kalendářním roce můžete požádat o příspěvek z jednoho programu, a to na jednu položku podle vlastního výběru. Výjimkou jsou dárci krve, kteří mohou čerpat kromě příspěvku pro dárce i další příspěvek z ostatní nabídky. O příspěvek se žádá do tří měsíců od doby, kdy prevenci využijete, pokud jste například čerpali v březnu, poslední termín pro předložení dokladů a žádosti o příspěvek je v červnu.

Speciality 2017: Specialitou je elektronický pomocník Karta života, na které má její držitel souhrn důležitých údajů o svém zdravotním stavu, vykázané zdravotní péči a o tom, kolik jejich léčení či ošetření stálo. Aktivně pracovat s Kartou života lze i pomocí chytrých telefonů. Další specialitou je užitečný průvodce s lékařskými radami a doporučeními. Můžete zde najít širokou škálu odborných informací, například jak odvykat kouření, jak předcházet onkologickým onemocněním a na jaká vyšetření pravidelně chodit. Je zde i servis informací, jak poskytnout první pomoc v konkrétních situacích.

3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Číslo pojišťovny: 205

Počet klientů: 1 240 643

Věrnostní program 2017: Bonus Plus je preventivní program založený na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií. Mohou se do něj zapojit všichni pojištěnci, o registraci je však potřeba požádat. Z tohoto věrnostního programu je možné čerpat až 500 korun, například na péči ve zdravotnickém zařízení, pohybové aktivity, výživu pro děti a další. Na jednotlivé aktivity je možné čerpat nejvýše 250 korun za rok, kombinací aktivit z programu můžete vyčerpat až 500 korun za rok.

Prevence 2017: V roce 2017 si můžete vybrat na péči o zdraví až 1 000 korun, děti do 18 let věku až 1 500 korun. Jednotlivé preventivní programy jsou seskupeny do takzvaných balíčků, které jsou zaměřeny na děti a mládež do 19 let, ženy od 19 let a muže od 19 let. Například z Balíčku očkování mohou ženy i muži čerpat až 700 korun na očkování nehrazená z veřejného zdravotního pojištění, z Balíčku prevence mohou ženy například čerpat 500 korun na prevenci rakoviny kůže, tlustého střeva nebo mamografické a ultrasonografické vyšetření prsu a 300 korun na vyšetření zrakového nervu, osteoporózy či prevenci poruch paměti. Velmi využívaným programem je Manažerka svého mateřství, kde může těhotná žena čerpat příspěvek až 1 500 korun na prvotrimestrální screening, kurzy, plavání nebo masáže. Muži mají možnost získat až 500 korun na prevenci rakoviny tlustého střeva, vyšetření pigmentových skvrn a rakoviny prostaty nebo třeba 500 korun na preventivní sportovní prohlídku. Děti do 18 let mohou vyčerpat až 1 500 korun na očkování, mohou však získat i příspěvek 1000 korun v případě onemocnění celiakií, 500 korun na rovnátka nebo 300 korun na školku či školu v přírodě.

Speciality 2017: Novinkou je mobilní aplikace nazvaná Zdraví v mobilu, která funguje i jako elektronická karta pojištěnce. Využít ji však může široká veřejnost a její funkce ocení i nastávající maminky. Aplikace umožňuje orientaci v péči o zdraví, kde a proti čemu se očkovat nebo kde najít nejbližšího lékaře. Zabezpečené funkce určené pro pojištěnce umožňují nahlížet do lékařských zpráv a nákladů na zdravotní péči.

4. Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Číslo pojišťovny: 207

Počet klientů 2017: 734 000

Věrnostní program 2017: Vitakonto je bonusový věrnostní program založený na principu získávání kreditů za péči o zdraví. Tyto kredity je pak možné vyměnit za finanční příspěvky na další prevenci, například na očkování, dentální hygienu či plavání a další. V průměru nyní klienti získávají 650 korun, za aktivní přístup ke svému zdraví někteří dokonce až tisíce korun. Program je součástí portálu Vitakarta on-line.

Prevence 2017: Letos má pojišťovna přes 50 benefitů na prevenci a péči o zdraví. Z příspěvkových programů pro dospělé lze čerpat kredit až ve výši 300 korun na očkování, na odvykání kouření pak lze uplatnit až 4 000 korun. Onkologicky nemocní mají možnost podat speciální žádost a čerpat kredit ve výši až 3 000 korun (na paruky, epitézy, lymfodrenáže).

Aktivní dárci krve a krevní plazmy, kteří v roce 2017 minimálně dvakrát darují bezplatně krev, mají možnost využít nabídku preventivních programů a nechat si proplatit kredit až do výše 1 000 korun. Nově si mohou dárci převést své kredity do bonusového systému Vitakonto, nebo tyto kredity převést na své nejbližší.

Speciality 2017: Specialitou je bezplatná Asistenční služba, která poskytuje informační, konzultační a objednací služby v síti vybraných specialistů. Další specialitou je mobilní „chytrá“ pobočka OZP, kde si lze on-line vyřídit všechnu běžnou administrativu, získat přehled o čerpané péči, preventivních prohlídkách apod. Pro podnikatele je zde možnost podat Přehled OSVČ on-line, uhradit pojistné platební kartou nebo QR kódem, zjistit platební bilanci a vyřídit další záležitosti. Od 1. června 2016 se na webových stránkách lépe orientují i neslyšící. Důležité informace jsou jim dostupné v českém znakovém jazyce. Rozsah těchto informací se bude během roku 2017 dále rozšiřovat.

5. Vojenská zdravotní pojišťovna

Číslo pojišťovny: 201

Počet klientů: 704 716

Věrnostní program 2017: Věrnostní klub je založen na principu získávání bonusů za péči o zdraví. Členství není automatické, je třeba se přihlásit. Pravidla pro získávání bodů za věrnost jsou i letos stejná. Za první a druhý rok členství v klubu získáte 120 bodů, 150 bodů za třetí a každý další rok členství, 500 bodů pak může získat matka dítěte, které dovršilo jeden rok a je po celou dobu pojištěncem VoZP. Body si může člen klubu nechat proplatit proti účtenkám, kterými za rok 2017 doloží výdaje za svoji zdravotní prevenci. Hodnota bodu je v letošním roce stanovena na jednu korunu. Prostředky lze čerpat například na vitaminy a potravinové doplňky sloužící k prevenci zdraví, na stomatologické výkony a výrobky nebo třeba na optické pomůcky (brýle, čočky, roztoky).

Prevence 2017: I letos má pojišťovna celkem šest preventivních programů zacílených na děti, studenty, maminky, dospělé, rodiny a na očkování. Na očkování proti závažným infekčním onemocněním, která nejsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, lze získat například příspěvek 400 korun. Ženám ve věku od 14 do 19 let, jež absolvovaly kompletní očkování proti rakovině děložního čípku, přispívá pojišťovna jednorázově 2 500 korun. A třeba studentům přispěje pojišťovna na očkování proti meningitidě do výše 1 000 korun za rok. Dospělí mohou získat příspěvek na plavání do výše 300 korun za rok a dalších 400 korun čerpat na prevenci podle vlastní volby, například na dentální hygienu, doplňky stravy, pobyt v soláriu či odvykací kůru u kouřáků. Pro kojence a batolata do dovršení věku tří let poskytuje pojišťovna jednou za rok příspěvek na odborně vedené kurzy plavání do výše 1 000 korun.

Speciality 2017: Věrní klienti mohou získat kartu Věrnostního klubu, se kterou je možné čerpat bonusy v podobě slev, výhodných cen a dárkových šeků u široké škály smluvních obchodníků.

6. Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Číslo pojišťovny: 213

Počet klientů 2017: 433 000

Věrnostní program 2017: Program 90 je dlouhodobý, podporuje zdravotně-preventivní péči s myšlenkou, aby se co nejvíce pojištěnců dožilo 90 let. Program je zacílený na mladší ročníky, zaregistrovat se do něj můžete do 30 let, starší ročníky se do programu zapojit nemohou. Součástí projektu jsou pravidelné preventivní prohlídky včetně očkování. Nad rámec balíčků prevence je i letos možné získat příspěvek na aktivity podporující zdraví ve výši 500 korun. Podmínkou je dodržovat doporučenou frekvenci preventivních prohlídek, nemít nadváhu a nebýt závislý na drogách, alkoholu a nikotinu, což musí potvrdit ošetřující lékař. Příspěvek je možné využít například na nákup léčivých přípravků, doplňků stravy, plavání a fitness.

Prevence 2017: Z balíčků prevence na letošní rok můžete čerpat až 1 000 korun. Balíčky jsou rozděleny do tří věkových kategorií - děti do 6 let, mládež od 7 do 18 let a pojištěnec od 19 let. Částku 1 000 korun lze využít podle vlastního rozhodnutí například na očkování a další podporu zdraví. Pojišťovna přitom dává na výběr z několika zdravotních „podbalíčků“, u nichž stanoví maximální finanční limit, který lze za rok čerpat.

V kategorii dospělých nad 19 let si pojištěnec může například celých 1 000 korun vybrat na preventivní očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nebo může zvolit preventivní kombinace a částku 1 000 korun pak rozložit například na očkování, nákup vitaminů nebo vybranou preventivní prohlídku. Nad rámec balíčků preventivních programů v hodnotě 1 000 korun lze čerpat i speciální bonusy, například děti na léčebné pobyty.

Speciality 2017: Od roku 2016 rozdává pojišťovna vybraným klientům slevové karty z programu CARTE. Kartu získávají například bezpříspěvkoví dárci, kteří darovali krev minimálně desetkrát, celiaci a věrní pojištěnci, kteří jsou klienty pojišťovny od jejího založení. Držitelé karet mohou využívat slevy až ve výši 30 procent u více než 4 500 prodejců a poskytovatelů služeb v České a Slovenské republice.

7. Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Číslo pojišťovny: 209

Počet klientů: 142 430

Věrnostní program: Pojišťovna nemá speciální věrnostní program, ale tzv. program slev.

Prevence 2017: Pojišťovna nabízí více než 30 preventivních programů, které jsou zaměřené na zvýšení imunity očkováním, včasný záchyt vybraných onemocnění, rehabilitační aktivity, moderní léčebné metody a zdravý životní styl. Maminky a jejich novorozenci mohou letos čerpat příspěvek do celkové výše 2 700 korun, který zahrnuje i kufřík (v hodnotě 1 000 korun) s velmi kvalitními potřebami pro matku a novorozence a nabídku celoročního úrazového pojištění dítěte. Tento příspěvek je možné čerpat ve dvou fázích, a to před porodem a po něm.

Na očkování proti chřipce a klíšťové encefalitidě můžete získat příspěvek 400 korun, dárce kostní dřeně může získat až 10 tisíc korun na ozdravný pobyt. Pojištěnci trpící celiakií a fenylketonurií mohou dostat na úhradu spojenou s dietním stravováním až 4 000 korun.

Pojištěnci z řad dětí a mládeže (od 6 do 20 let) a také senioři (od 65 let) mohou čerpat příspěvek do výše 300 korun na sportovní a pohybové aktivity, prevenci úrazů, případně také na preventivní prohlídky sportovců či prohlídky nutné pro studium v zahraničí. Dárci krve pak mohou například čerpat příspěvek do výše 600 korun určený například na pohybové aktivity, vitaminové prostředky nebo doplňky stravy. Dárci krve, držitelé Zlatého kříže mohou čerpat příspěvek na tytéž účely až do výše 3 000 korun.

Speciality 2017: Specialitou je Karta mého srdce, což je elektronický průvodce zdravím pojištěnce. Karta má řadu unikátní funkcí, mimo jiné poskytuje držiteli rovněž přehled a čerpání preventivních programů. Na jaře 2017 bude zprovozněna mobilní verze.

Další specialitou je program slev a možnost čerpat slevy ve výši nejméně 5 procent na produkty a služby u smluvních partnerů pojišťovny, a to po předložení platného průkazu pojištěnce.